Odborníci z ČSSZ na Horké lince Blesku už DNES: Dávky, důchody, peníze! Volejte si ZDARMA o radu

Autor: Radka Růžičková - 
14. dubna 2026
05:00

Nejen ve stáří a nemoci, ale i při narození nového človíčka pomáhá stát finančně prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení. Důchodový systém i systém dávek je ale často natolik komplikovaný, že se vyplatí poradit se s expertem.  Odborníci z ČSSZ na Horké lince Blesku na vás čekají už DNES od 10 do 12 hodin!

Kdo a kdy má na peníze ze státní kasy nárok? O kolik peněz vás připraví předčasný odchod do starobního důchodu a jak to mají se starobním důchodem OSVČ a invalidé?

Využijte mimořádnou možnost poradit se přímo s konkrétními odborníky. Zapomeňte na neosobní chatboty a volejte živým lidem! Už dnes 14. dubna budou na druhé straně telefonu čekat na vaše dotazy.

Starobní důchod

Mgr. Kateřina Lašťovičková

Telefon: 730 163 986

 

Bc. Helena Housková

Telefon: 730 163 983

Předčasný starobní důchod

Helena Janovcová

Telefon: 730 165 711

Invalidní důchod

Mgr. Edita Nová

Telefon: 730 165 810

Nároky OSVČ, OSVČ a důchod

Mgr. Magda Hrbková + Mgr. Petr Laníček

Telefon: 730 165 824

Nemocenské

Mgr. Vít Hulec

Telefon: 730 163 985

Peněžitá pomoc v mateřství, otcovská

Mgr. Eva Hamplová

Telefon: 730 165 834

Ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné

Mgr. Jakub Kohout

Telefon: 730 165 793

karel stok ( 14. dubna 2026 05:47 )

to už vytroubil JUCHELKA. SLIBY, CHYBY NIC NEDÁME, ZKRÁTIME , POSUNEME

