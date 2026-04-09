Pozor, odborníci na telefonu Blesku jsou zpět: Volejte si ZDARMA o radu! Kdo a kdy vám pomůže?
Máte problémy? Nevíte, kdy a jak požádat o starobní či invalidní důchod? Trápí vás zdravotní problémy a nevíte, na koho se s nimi obrátit? Potřebujete radu špičkového právníka, pomoc notáře, nebo informaci od exekutora? Pomoc je na dosah!
I letos přijalo do Blesku pozvání více než 30 špičkových odborníků, ochotných nabídnout čtenářům pomocnou ruku. Stačí jediné – ve správný den a čas vytočit telefonní číslo! Podle toho, kdy ho vytočíte, budou »na drátě« odborníci z ČSSZ, lékaři, právníci.
4 úterky, 4 týmy specialistů
Během čtyř úterků se u mobilních telefonů vystřídají čtyři skupiny odborníků. V deníku Blesk najdete včas témata i mobilní čísla, která »ožijí« vždy JEN v úterý od 10 do 12 hodin!
Témata letošní HORKÉ LINKY
14. dubna
Dávky a důchody
21. dubna
Civilizační nemoci
28. dubna
Právo, dědictví, závěti, exekuce
5. května
Zdraví ve vyšším věku
