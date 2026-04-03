Pohřeb exšéfky Nadace Charty 77 Boženy Jirků (†78): Věnec od vnoučat a srdce od Havlové
Slova úcty zněla ve čtvrtek velkou obřadní síní krematoria v pražských Strašnicích. Rodina a veřejnost se tam rozloučili s dlouholetou ředitelkou Nadace Charty 77 a zakladatelkou Konta Bariéry Boženou Jirků. Dorazili politici i známé osobnosti, kteří se shodli, že byla osobou s velkým srdcem. Došlo i na spoustu osobních vzpomínek.
„Když jsem mohla, tak jsem pomohla a pomáhám pořád. A její výkřik ‚hvězda naše přišla‘ a vždycky se rozsvítila. Byla neskutečná, byla to ženská s Ž, člověk s velkým srdcem a krásnou duší,“ uvedla pro Blesk herečka Eva Čížkovská, která se pohřbu účastnila. S Boženou Jirků spolupracovala v rámci Konta Bariéry.
Zavzpomínal také pražský primátor Bohuslav Svoboda. „Když jsem byl začínající komunální politik, poslouchal jsem s úžasem, jak měla jasno, ale dobře jasno. Moje největší vzpomínka na ni je, že to byla žena, která o sociálních věcech a o této oblasti věděla podle mého názoru úplně všechno,“ svěřil se Blesku.
Na poslední rozloučení dorazili také moderátor Karel Voříšek či šéf karlovarského festivalu Kryštof Mucha. Účastnil se i podnikatel Marek Dospiva, kardiolog Petr Neužil nebo dlouholetá mediální manažerka Libuše Šmuclerová. Nechyběli ani bývalí ředitelé České televize Jan Souček a Petr Dvořák.
Dvakrát během obřadu přišel před lidi právě Voříšek. Nejprve hosty pohřbu požádal, aby místo osobních kondolencí napsali rodině vzkaz do kondolenční knihy. Následoval projev, který Voříšek říkal z hlavy. „Boženko, nikdy na tebe nezapomeneme,“ slzeli hosté při jeho slovech..
Dlouholetou ředitelku Nadace Charty 77 vyprovodila skladba Ave Maria v houslovém podání, zazněla i píseň Čekej tiše od Evy Olmerové. V obřadní síni bylo přítomno velké množství vozíčkářů.
Zdrcený Lábus
Sbohem přišel dát kamarádce také herec a dabér Jiří Lábus. K rakvi položil květinu a dojatý odešel ke straně krematoria, kde tiše na Boženku, jak jí říkal, vzpomínal. „Byla to úžasná dáma,“ svěřil pak Blesku.
Pro Blesk svou vzpomínku přidal i exšéf ČT Petr Dvořák. „To, co mi zůstane v hlavě, když se řekne paní Jirků, tak se mi vybaví Boženka, protože my jsme jí tak říkali s mojí ženou. To, že to byla Boženka, vyjadřuje náš cit k ní. Byla vždycky optimistická, měla velké srdce, měla hromadu optimismu a nás to vždycky nabíjelo,“ uvedl.
Zavzpomínal také přítomný poslanec Jiří Pospíšil. „Dávala veškerou energii do této nadace, získávala obrovské množství peněz pro českou charitu, pomáhala tisícům potřebným. Vidím ji na té správní radě, jak tam přináší nové nápady, nové plány. Veselá, pozitivní, energická, tak si ji budu pamatovat. Pro českou charitu, pro potřebné lidi udělala strašně moc, to je ten její hlavní odkaz,“ řekl Pospšil, který s Boženou Jirků spolupracoval mimo jiné v rámci Muzea Kampa.
Srdce od Dáši
Věnec v podobě srdce poslala Jirků do Strašnic bývalá první dáma Dagmar Havlová. „Božence, Dáša,“ nechala napsat na stuhu. Přidala také název své nadace Vize 97.
Vzkazy od rodiny na věncích, které byly umístěné na rakvi a kolem ní, dojaly pak všechny, kdo si je přečetli. „Babičce Bóbě, Kiši, Sasi, Eli a Sam,“ stálo na stuze květinové výzdoby přímo na rakvi. „Děkujeme mami, Vojtíšek a Pepíček,“ napsali na jinou stuhu synové Boženy Jirků.
Božena Jirků zemřela v neděli 22. března ve věku 78 let. Kromě toho, že roky vedla Nadaci Charty 77 a založila Konto Bariéry, tak se podílela na celonárodní sbírce Konto Míša na začátku 90. let. V minulosti působila jako televizní hlasatelka, moderátorka a redaktorka.
„Božena Jirků patřila po více než tři desetiletí k nejvýraznějším tvářím českého neziskového sektoru,“ uvedla nadace, kterou Jirků vedla v letech 2002 až 2023. „Božena Jirků byla právem označována za první dámu české filantropie. Po celou svou profesní dráhu dokázala spojovat odbornost s empatií a organizovanou pomoc s hlubokým porozuměním lidským příběhům,“ doplnila nadace.
Činnost Boženy Jirků ocenil v roce 2023 prezident republiky Petr Pavel. Udělil jí tehdy medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury I. stupně. Ten včera na počest Boženy Jirků poslal pamětní věnec.
Tvoje máma.