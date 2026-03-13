Detaily odchodu Kroužkové z ČT: Ukázala na šéfa zpravodajství Mrzenu kvůli osobním útokům

Moderátorka Barbora Kroužková končí v České televizi
Ředitel Zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena
Moderátorka Barbora Kroužková končí v České televizi.
13. března 2026
Moderátorka Barbora Kroužková (52) na sociálních sítích prozradila další detaily svého odchodu z České televize. Důvodem k němu měly být mimo jiné osobní útoky ze strany ředitele divize Zpravodajství a publicistika Petra Mrzeny.

Podala jsem výpověď po 2 měsících od rozhodnutí vedení zpravodajství o mém přeřazení z Událostí na dva jiné pořady moderované v jeden den. Změny považuji za nesystémové a nepřipravené. Vedení na ně ale má právo. Jako další důvod jsem uvedla osobní útoky ze strany ředitele P. Mrzeny,“ napsala Kroužková na síť X s tím, že v „těchto pro ČT těžkých časech“ neplánovala odejít.

Kroužková již dříve napsala, že po svém odchodu hodlá bojovat za „nezávislá a svobodná média“. V prosinci oblíbená moderátorka avizovala, že její přesun z Událostí, kde ji nahradila Tereza Kručinská, do pořadu Interview 24, nebyl jejím rozhodnutím. „Změna je život,“ dodala.

V České televizi Kroužková působila v celé řadě pořadů, mezi nimi například Dobré ráno a Studio 6. Moderátorkou pořadů Události a Události, komentáře se stala v roce 2023. Dříve pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu či moderátorka Radiožurnálu.

Nové působiště již Kroužková našla, v Respektu by se měla věnovat ve svém vlastním pořadu rozhovorům o společnosti a politice, informoval týdeník skrze sociální sítě. „Přináší s sebou zkušenosti a úsilí vysvětlovat složitá témata srozumitelně a v souvislostech,“ stojí v příspěvku.

Česká televize se v poslední době potýká s odchodem mnoha známých tváří. Mezi nejvýraznější nyní již bývalé zaměstnance ČT patří moderátor Václav Moravec.

Video  Mediální expert o konci Moravce: ČT čekají horší časy. Byl jeho odchod profesionální?  - Blesk/Bára Holá
Video se připravuje ...
Moderátorka Barbora Kroužková končí v České televizi.

Jana Krasenská ( 13. března 2026 13:19 )

No zkusila jsem to, je stejná jako roxin. 😄

jajas ( 13. března 2026 12:48 )

Je to vždy věc názoru...stejně jako existují názory na minulou vládní garnituru a její "vlivy"..... kdekoliv na cokoliv, tak je logické, že teď existují také "vlivy" nové vlády .....kdekoliv na cokoliv. Na tom se nikdy nic nezmění....

Ras Putin ( 13. března 2026 12:41 )

Co blázníš, pokládat takové otázky. Teď to musí honem vymyslet, pokud vůbec odpoví, ale hodně o tom pochybuju. 😁

Ras Putin ( 13. března 2026 12:39 )

Zajímavé, že odcházející lidé z ČT celkem shodně vypovídají proč odcházejí. A celkem se shodnou, náhoda? Ale samozřejmě, že ČT potřebuje obměnit personál. Tenhle není dostatečně loajální až servilní k současné vládní sebrance, která hodlá toto veřejnoprávní médium pevně uchopit do svých pazourů a skrze něj šířit jen to, co jim bude vyhovovat. Nedivím se, že se najdou lidé, kteří se na tom nechtějí podílet.

Jana Krasenská ( 13. března 2026 11:11 )

Bodláková, copak ti Bára udělala? 🤔

Zobrazit celou diskusi

