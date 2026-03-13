Detaily odchodu Kroužkové z ČT: Ukázala na šéfa zpravodajství Mrzenu kvůli osobním útokům
Moderátorka Barbora Kroužková (52) na sociálních sítích prozradila další detaily svého odchodu z České televize. Důvodem k němu měly být mimo jiné osobní útoky ze strany ředitele divize Zpravodajství a publicistika Petra Mrzeny.
„Podala jsem výpověď po 2 měsících od rozhodnutí vedení zpravodajství o mém přeřazení z Událostí na dva jiné pořady moderované v jeden den. Změny považuji za nesystémové a nepřipravené. Vedení na ně ale má právo. Jako další důvod jsem uvedla osobní útoky ze strany ředitele P. Mrzeny,“ napsala Kroužková na síť X s tím, že v „těchto pro ČT těžkých časech“ neplánovala odejít.
Kroužková již dříve napsala, že po svém odchodu hodlá bojovat za „nezávislá a svobodná média“. V prosinci oblíbená moderátorka avizovala, že její přesun z Událostí, kde ji nahradila Tereza Kručinská, do pořadu Interview 24, nebyl jejím rozhodnutím. „Změna je život,“ dodala.
V České televizi Kroužková působila v celé řadě pořadů, mezi nimi například Dobré ráno a Studio 6. Moderátorkou pořadů Události a Události, komentáře se stala v roce 2023. Dříve pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu či moderátorka Radiožurnálu.
Nové působiště již Kroužková našla, v Respektu by se měla věnovat ve svém vlastním pořadu rozhovorům o společnosti a politice, informoval týdeník skrze sociální sítě. „Přináší s sebou zkušenosti a úsilí vysvětlovat složitá témata srozumitelně a v souvislostech,“ stojí v příspěvku.
Česká televize se v poslední době potýká s odchodem mnoha známých tváří. Mezi nejvýraznější nyní již bývalé zaměstnance ČT patří moderátor Václav Moravec.
