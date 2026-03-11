Blesk přijímačky: Další silný ročník míří na střední školy! O 1 místo bojuje až 24 dětí. Testy Blesku pomůžou
Přihlášky jsou podané a přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy jsou v plném proudu. I letos bude konkurence velká. Na nejžádanějších bude o jedno místo bojovat i 24 uchazečů. Projek Blesk přijímačky vám pomůže připravit se na zkoušky a sbírat tak důležité body.
Střední školy podle dat Cermatu nabízejí 163 335 míst pro 156 460 přihlášených, což by mohlo vzbudit dojem, že se nikdo o své místo bát nemusí. Opak je pravdou. Na nejžádanějších školách bude o jedno místo bojovat opravdu i více než 20 žáků.
Největší přetlak je již tradičně v Praze, kde je vůbec nejpopulárnější Gymnázium Nad Štolou. Přijímá 30 studentů na čtyřletý obor a přihlášených je 722. Podobně je na tom také Gymnázium Na Pražačce se 713 uchazeči, kde bude mít šanci jen 30 z nich. Snadné to nebudou mít deváťáci ani v Jihomoravském kraji, kde jich nejvíce chce studovat brněnské gymnázium v Křenové (535 přihlášených na 30 míst) a na Slovanském náměstí (530 na 30). Na druhou stranu je mnoho škol a oborů, kde nabízená kapacita výrazně převyšuje zájem uchazečů.
Kolik kam
Nejvíce uchazečů se přihlásilo na střední odborné školy – 72 609. Následují odborná učiliště s téměř 51 tisíci a poté čtyřletá gymnázia, kam se hlásí 25 tisíc školáků. Pro představu, kapacita gymnázií je pouze 17 tisíc míst. Podobně jsou na tom i gymnázia osmiletá.
Testy na 2400 školách
Do přijímaček nanečisto se zapojily desetitisíce školáků. Ti si testy mohli vyzkoušet z českého jazyka a literatury, matematiky a nově také z angličtiny. Přihlásilo se přes 2400 základních škol, vzhledem k dobrovolnosti výsledky do systému zadalo 1328 škol za 41 014 žáků.
Problém v matematice
S celkově horšími výsledky skončili podle Cermatu školáci v matematice, kterou vnímali jako obtížnou. Nedostatky mají zejména ve znalostech konstrukční geometrie.
Víte, že…?
První kolo přijímaček pro čtyřleté obory proběhne 10. dubna, pro šestileté a osmileté pak 14. dubna.
MATEMATIKA: 12 videí, 99 vzorových příkladů a podrobné vysvětlení postupů a řešení.
- Lineární rovnice
- Poměry
- Zlomky
- Neznámá čísla
- Logické slovní úlohy
- Procenta
- Lineární rovnice se zlomky
- Rozklad na součin
- Složené zlomky
- Přímá a nepřímá úměrnost
- Úprava výrazů
– Vytýkání
ČESKÝ JAZYK: 11 videí, 136 otázek a podrobné vysvětlení postupů a řešení.
- Pravopis
- Tvoření slov a mluvnické kategorie
- Řazení textu
- Základní skladební dvojice
- Stavba slova
- Česká lidová slovesnost
- Práce s textem
- Shoda přísudku s podmětem
- Skladba souvětí
- Interpunkce
- Morfematická analýza
Moje dcera dělá nepedagogickou pracovnici na jedné střední soukromé škole.Už tam proběhly talentové zkoušky, hlásilo se asi 450 žáků, budou jich brát 100. To zase bude zklamáných nadměrně sebevědomých, kteří budou muset vyhledat psychologa. 😃