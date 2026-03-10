Průšvih u Slavia pojišťovny. Hackeři získali obří množství dat včetně lékařských záznamů

Hacker (ilustrační foto)
Aktualizováno -
10. března 2026
19:23
Autor: ČTK - 
10. března 2026
18:38

Ze systému Slavia pojišťovny uniklo přibližně 150 gigabajtů citlivých dat. Jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy nebo přímou komunikaci s klienty. Za únik může chyba dodavatelské společnosti, sdělil ČTK mluvčí pojišťovny Václav Bálek. Slavia pojišťovna patří mezi významné české pojišťovny, je součástí skupiny SPGRoup.

„Šlo o chybu u dodavatelské společnosti, která byla detekována našim bezpečnostním systémem a nyní provádíme takové kroky, aby se už nemohla opakovat,“ uvedl mluvčí. Zdůraznil, že pojišťovna plní zákonem dané regulace DORA (Digital Operational Resilience Act) a GDPR (General Data Protection Regulation). DORA mimo jiné nařizuje rychlé hlášení závažných incidentů, GDPR se zabývá ochranou osobních dat.

Mluvčí upozornil, že pojišťovna momentálně nemůže být konkrétnější. Mezi uniklými daty ale zřejmě jsou například i zprávy o nehodách nebo některé zaheslované soubory.

V minulých letech řešily úniky dat i některé další české instituce. Například na konci roku 2023 hackeři ukradli data všech zhruba 150 000 uživatelů audioportálu a mobilní aplikace mujRozhlas. Ve stejném roce hackeři získali i 750 GB interních dat Univerzity obrany v Brně, část jich později zveřejnili.

V současné době řeší hackerský útok také radnice v Jemnici na Třebíčsku. V tomto případě zatím není potvrzeno, že se útočníci dostali k osobním údajům. Není to ale ani vyloučeno, řekl dnes ČTK starosta Jemnice Pavel Nevrkla (ODS). Útok vyšetřuje policie.

Česko i další evropské země čelí častěji kybernetickým útokům především od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Loni například čelilo útoku z Číny ministerstvo zahraničí.

Témata:
Obecné nařízení o ochraně osobních údajůSlavia pojišťovnaSPGroup
