Návraty Čechů z Dubaje: Do Prahy přiletělo 380 lidí a vyrazil další repatriační let

Autor: simao, ČTK - 
7. března 2026
09:44

V noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými z přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku. ČTK to řekla mluvčí letecké společnosti Vladimíra Dufková. 

Podle pražského letiště před půlnocí do Prahy přiletěl z Dubaje i stroj společnosti Emirates. Další repatriační let do Spojených arabských emirátů už je podle mluvčí na cestě.

Po 9:00 by měla z letiště Václava Havla odstartovat i pravidelná linka. Další letoun dnes přiletí z letiště Rás al-Chajma, které leží stejně jako Dubaj ve Spojených arabských emirátech.

Během posledních dnů se z ohrožené oblasti vrátilly jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami stovky Čechů. Konflikt v regionu zahájil v sobotu minulý týden americko-izraelský útok na Írán. Teherán na něj odpověděl rozsáhlými údery na státy v Perském zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Ministerstvo zahraničí dnes na instagramu uvedlo, že na palubě letounu společnosti Smartwings, který pronajala Česká republika, bylo téměř 200 lidí včetně rodin s dětmi, kojenců a zdravotně indisponovaných cestujících. „V případě potřeby je letecká společnost Smartwings připravena vypravit pro potřeby českého státu další lety,“ uvedla Dufková.

Dubaj patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií. Podle pátečních údajů je v systému dobrovolných registrací Drozd registrováno asi 4900 Čechů. Nejvíc právě v Dubaji.

Do oblastí zasažených válečným konfliktem létají z Česka repatriační lety a částečně i lety leteckých společností. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají. Do Dubaje létá z Prahy také pravidelná linka Smartwings. V omezené míře funguje letecké spojení se Spojenými arabskými emiráty, Ománem či Jordánskem.

9:36
Dnes

Počet obětí pátečních izraelských úderů na oblast Baalbek na východě Libanonu vzrostl na 16, oznámilo podle AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví.

9:16
Dnes

Ministerstvo zahraničí na instagramu uvedlo, že na palubě letounu společnosti Smartwings, který pronajala Česká republika, bylo téměř 200 lidí včetně rodin s dětmi, kojenců a zdravotně indisponovaných cestujících. „V případě potřeby je letecká společnost Smartwings připravena vypravit pro potřeby českého státu další lety,“ uvedla mluvčí letecké společnosti Vladimíra Dufková.

9:01
Dnes

V Dubaji se časně ráno ozvaly exploze a vláda oznámila aktivaci protivzdušné obrany. Cestující čekající na lety na letišti v Dubaji byli po vyhlášení poplachu odvedeni do vlakových tunelů. Letecká společnost Emirates oznámila, že do odvolání pozastavuje všechny lety do Dubaje i odtud.

