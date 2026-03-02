Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu nového pražského arcibiskupa Přibyla

Stanislav Přibyl byl u papeže, než se ujme funkce arcibiskupa.
Prezident Petr Pavel u papeže ve Vatikánu (19.1.2026)
Stanislav Přibyl
Autor: ČTK, lig - 
2. března 2026
19:30

Papež Lev XIV. dnes přijal ve Vatikánu Stanislava Přibyla, kterého v únoru jmenoval pražským arcibiskupem. Informoval o tom Vatikán v denním přehledu papežských audiencí. Podle webu České biskupské konference trval rozhovor 45 minut a dotkl se řady témat české katolické církve. Přibyl se oficiálně ujme vedení pražské arcidiecéze na konci dubna.

Papež měl dnes dopoledne sedm audiencí. Mezi těmi, které přijal, byl i nastupující pražský arcibiskup, který je současně hlavou české katolické církve.

„Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se dnes setkal s papežem Lvem XIV. Během srdečného rozhovoru, který trval 45 minut, a tedy překročil obvyklou délku podobných audiencí, hovořili o mnoha tématech spojených s českou místní církví,“ uvedla biskupská konference.

Přibyl vedení pražské arcidiecéze převezme od stávajícího arcibiskupa Jana Graubnera, který rezignoval kvůli věku, a stane se českým primasem. Při obřadu zvaném intronizace, bohoslužbě v katedrále svatého Víta, Graubner 25. dubna symbolicky předá Přibylovi arcibiskupskou berlu.

Arcibiskupské intronizace se obvykle účastní i papežský nuncius. V současnosti je ale tento post neobsazený, protože v únoru se stávající nuncius v Praze Jude Thaddeus Okolo stal rozhodnutím papeže vedoucím vatikánské mise na Haiti.

Témata:
PrahaKatolická církevVatikánHaitiČeská biskupská konferenceStanislav PřibylJan Graubnerrozhovorpražský arcibiskupLev XIV.
