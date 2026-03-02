Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu nového pražského arcibiskupa Přibyla
Papež Lev XIV. dnes přijal ve Vatikánu Stanislava Přibyla, kterého v únoru jmenoval pražským arcibiskupem. Informoval o tom Vatikán v denním přehledu papežských audiencí. Podle webu České biskupské konference trval rozhovor 45 minut a dotkl se řady témat české katolické církve. Přibyl se oficiálně ujme vedení pražské arcidiecéze na konci dubna.
Papež měl dnes dopoledne sedm audiencí. Mezi těmi, které přijal, byl i nastupující pražský arcibiskup, který je současně hlavou české katolické církve.
„Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se dnes setkal s papežem Lvem XIV. Během srdečného rozhovoru, který trval 45 minut, a tedy překročil obvyklou délku podobných audiencí, hovořili o mnoha tématech spojených s českou místní církví,“ uvedla biskupská konference.
Přibyl vedení pražské arcidiecéze převezme od stávajícího arcibiskupa Jana Graubnera, který rezignoval kvůli věku, a stane se českým primasem. Při obřadu zvaném intronizace, bohoslužbě v katedrále svatého Víta, Graubner 25. dubna symbolicky předá Přibylovi arcibiskupskou berlu.
Arcibiskupské intronizace se obvykle účastní i papežský nuncius. V současnosti je ale tento post neobsazený, protože v únoru se stávající nuncius v Praze Jude Thaddeus Okolo stal rozhodnutím papeže vedoucím vatikánské mise na Haiti.
