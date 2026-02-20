Každoročně 20 tisíc bytů navíc? Ambiciózní, nikoliv nedosažitelné, hodnotí experti Havlíčkovu strategii
Navýšení výstavby nových bytů o 20.000 ročně do pěti let, jak ho předpokládá hospodářská strategie vlády, považují odborníci za ambiciózní, nikoliv ale za nedosažitelný cíl. Záležet ale bude na tom, jestli stát bude schopný zvýšit pracovní kapacity, kterých je v současnosti ve stavebnictví nedostatek. Vláda se pak musí aktivně snažit zrychlit výstavbu a zjednodušit podmínky pro stavebníky. Bez zásadního zrychlení výstavby totiž nebude možné ambice naplnit. Vyplývá to z vyjádření odborníků, které má ČTK k dispozici.
V Česku by se do pěti let mělo podle hospodářské strategie vlády ANO, SPD a a Motoristů stavět 50.000 nových bytů ročně. To by bylo o zhruba 20.000 bytů více než nyní. Z celkového počtu by zhruba 10.000 nových bytů mělo být obecních, družstevních či v režimu tzv. dostupného bydlení. Podle dat Českého statistického úřadu se v Česku v roce 2025 dostavělo 33.742 bytů, tedy meziročně o zhruba 3500 bytů více.
Podle ředitele analytické společnosti CEEC Research Michala Vacka ale nebude možné tempo výstavby nových bytů zrychlit bez zásadních příprav v celém českém stavebnictví. „Stavební firmy dnes dlouhodobě narážejí na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Personální kapacity jsou jedním z hlavních limitů dalšího růstu. Pokud má sektor během několika let navýšit objem výstavby o desítky procent, musí se tomu přizpůsobit nejen legislativa a povolovací procesy, ale také trh práce,“ řekl Vacek.
Poptávku po stavebnících pak podle analytika Capitalinked Radima Dohnala navíc ještě zvýší větší výstavba infrastruktury, se kterou hospodářská strategie také počítá. Plány tak podle něj nebude snadné realizovat i například proto, že již v současnosti kromě nedostatku zaměstnanců nemají dostatečné kapacity také pískovny.
Za nedostatkem bydlení pak podle Dohnala momentálně není jenom nedostatečná plocha pro výstavbu a nedostatek bydlení, ale také atomizace domácností. Měly by se tak podle něj pomaleji valorizovat penze, aby se generace rodin k sobě zase vracely. Zároveň by se podle Dohnala měly efektivněji využívat bývalé nádražní budovy a umožnit snadnější předělání nebytových prostor na byty.
Snahu o zrychlení výstavby a ve zvýšení dostupnosti bydlení v ČR pak analytik investiční platformy XTB Pavel Peterka považuje za nejlepší bod představené hospodářské politiky vlády ANO, SPD a Motoristů. Také on je ale ohledně tempa nové výstavby skeptický. „Bojím se, že to nebude jednoduché a efekt se dostaví až za dlouhé roky. Každý krok směrem k řešení bytové krize je ale žádoucí. I jen vážně míněný záměr a podnikání prvních kroků k rozpohybování výstavby by zafungoval jako tlak na zpomalení růstu cen rezidenčních nemovitostí kvůli očekávanému posílení nabídky v budoucnu,“ dodal Peterka.
