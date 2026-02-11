50. ročník Zlatého volantu: Cenu získal legendární Jacky Ickx, Macík i Samohýl in memoriam
Nejstarší motoristické ocenění v České republice, Zlatý volant, má za sebou výjimečný jubilejní 50. ročník. Vrcholem slavnostního večera bylo předání Zlatého volantu pro osobnost světového motorsportu – legendárnímu Jackymu Ickxovi, který se galavečera osobně zúčastnil. Slavnostní večer se uskutečnil v reprezentativních prostorách sídla mediálního domu Czech News Center v Praze.
Jacky Ickx: legenda světového motorsportu
Nejvýznamnější ocenění večera, Zlatý volant pro osobnost světového motorsportu, převzal Jacky Ickx – jedna z nejrespektovanějších osobností závodní historie. Šestinásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans, vicemistr světa Formule 1, vítěz Rallye Dakar a jezdec, který během 32 aktivních sezon dokázal vítězit napříč disciplínami od Formule 1 přes vytrvalostní závody až po dálkové rally, patří k absolutním ikonám motorsportu. Přezdívky jako Mr. Le Mans, Rain Master či Gentleman Driver vystihují jeho výjimečnou univerzálnost i styl.
„Když se ohlédnu zpět, cítím především vděčnost. Vděčnost všem, kteří mě provázeli během 32 let závodění napříč různými disciplínami, i fanouškům, bez nichž by motorsport nemohl existovat. Toto ocenění vnímám jako velkou poctu a jsem za něj hluboce a upřímně vděčný,“ uvedl Jacky Ickx při převzetí ocenění.
Oceněné osobnosti českého motorsportu
Zlatý volant pro osobnost českého motorsportu získal Martin Macík, výrazná osobnost dálkových rally a dvojnásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů. Ocenění mu předala Martina Říhová, generální ředitelka mediálního domu Czech News Center.
Zlatá řídítka pro osobnost českého motorsportu byla udělena in memoriam Františku Šťastnému, jedné z největších legend českého motocyklového sportu. Ocenění za něj převzali motocyklový závodník a držitel Zlatých řídítek Peter Baláž společně s Oldřichem Prokopem. Cenu předával Milan Poživil ze společnosti EVROFIN.
Zlatý volant – cena pořadatele – byl udělen in memoriam sběrateli historických vozů Ladislavu Samohýlovi. Ocenění z rukou pořadatele ankety Josefa Zajíčka převzala jeho dcera Barbora Samohýlová.
Zlatý volant Classic je jedinou cenou ankety, která neoceňuje osobnost, ale automobil. Letos jej získal MG TA (1937) Oty Kuhna za nejlepší vůz vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express, se kterou je anketa Zlatý volant dlouhodobě spjata.
Pět dekád motorsportu
Hlavním partnerem jubilejního 50. ročníku ankety Zlatý volant je společnost ORLEN. „Zlatý volant dlouhodobě reprezentuje to nejlepší z českého motorsportu – silnou tradici, špičkové výkony a inspiraci pro novou generaci jezdců. Podpora talentů je oblastí, na kterou se značka ORLEN systematicky zaměřuje napříč středoevropským regionem, protože právě mladí závodníci určují budoucnost celého sportu. I proto stojíme po boku ocenění, které propojuje zkušenosti minulosti s ambicemi nastupující generace,“ uvedla Tereza Vránková, marketingová ředitelka skupiny ORLEN Unipetrol.
Podle hlavního pořadatele ankety Josefa Zajíčka měl letošní ročník mimořádný význam: „Padesátý ročník Zlatého volantu je především poděkováním. Partnerům, fanouškům, jezdcům i všem osobnostem, kteří motorsport posouvali a posouvají dál. Gratuluji všem oceněným a děkuji všem, kteří se na tomto jubilejním ročníku podíleli.“
Výjimeční hosté slavnostního večera
Slavnostního galavečera se zúčastnila také Vanina Ickx, dcera Jackyho Ickxe, sama úspěšná závodnice a bývalá tovární jezdkyně značky Audi, která má za sebou starty ve vytrvalostních závodech včetně Le Mans, seriálu DTM i dálkových rally.
Mezi dalšími hosty nechyběly výrazné osobnosti současného motorsportu, mezi nimiž byli Karel Hanika a Katarína Kývalová, jejichž účast podtrhla prestiž jubilejního ročníku ankety Zlatý volant.
Jubilejní 50. ročník ankety Zlatý volant se nesl ve znamení změny pojetí ocenění. Anketa se nově zaměřuje na dlouhodobý a výjimečný přínos motorsportu, přičemž každý oceněný může Zlatý volant nebo Zlatá řídítka získat pouze jednou. O držitelích jednotlivých cen rozhodla kombinace hlasů odborné poroty a veřejnosti.
