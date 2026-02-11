50. ročník Zlatého volantu: Cenu získal legendární Jacky Ickx, Macík i Samohýl in memoriam

Belgický motocyklový závodník Jacky Ickx (vlevo) převzal Zlatý volant pro osobnost světového motorsportu.
Belgický motocyklový závodník Jacky Ickx (vlevo) převzal Zlatý volant pro osobnost světového motorsportu.
Slavnostního galavečera se zúčastnila také Vanina Ickx, dcera Jackyho Ickxe, sama úspěšná závodnice, nebo Katarína Kývalová.
Belgický motocyklový závodník Jacky Ickx (vlevo) převzal Zlatý volant pro osobnost světového motorsportu.
Vyhlášení jubilejního 50. ročníku ankety Zlatý volant
11. února 2026
09:23

Nejstarší motoristické ocenění v České republice, Zlatý volant, má za sebou výjimečný jubilejní 50. ročník. Vrcholem slavnostního večera bylo předání Zlatého volantu pro osobnost světového motorsportu – legendárnímu Jackymu Ickxovi, který se galavečera osobně zúčastnil. Slavnostní večer se uskutečnil v reprezentativních prostorách sídla mediálního domu Czech News Center v Praze.

Jacky Ickx: legenda světového motorsportu

Nejvýznamnější ocenění večera, Zlatý volant pro osobnost světového motorsportu, převzal Jacky Ickx – jedna z nejrespektovanějších osobností závodní historie. Šestinásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans, vicemistr světa Formule 1, vítěz Rallye Dakar a jezdec, který během 32 aktivních sezon dokázal vítězit napříč disciplínami od Formule 1 přes vytrvalostní závody až po dálkové rally, patří k absolutním ikonám motorsportu. Přezdívky jako Mr. Le Mans, Rain Master či Gentleman Driver vystihují jeho výjimečnou univerzálnost i styl.

„Když se ohlédnu zpět, cítím především vděčnost. Vděčnost všem, kteří mě provázeli během 32 let závodění napříč různými disciplínami, i fanouškům, bez nichž by motorsport nemohl existovat. Toto ocenění vnímám jako velkou poctu a jsem za něj hluboce a upřímně vděčný,“ uvedl Jacky Ickx při převzetí ocenění.

Oceněné osobnosti českého motorsportu

Zlatý volant pro osobnost českého motorsportu získal Martin Macík, výrazná osobnost dálkových rally a dvojnásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů. Ocenění mu předala Martina Říhová, generální ředitelka mediálního domu Czech News Center.

Zlatá řídítka pro osobnost českého motorsportu byla udělena in memoriam Františku Šťastnému, jedné z největších legend českého motocyklového sportu. Ocenění za něj převzali motocyklový závodník a držitel Zlatých řídítek Peter Baláž společně s Oldřichem Prokopem. Cenu předával Milan Poživil ze společnosti EVROFIN.

Zlatý volant – cena pořadatele – byl udělen in memoriam sběrateli historických vozů Ladislavu Samohýlovi. Ocenění z rukou pořadatele ankety Josefa Zajíčka převzala jeho dcera Barbora Samohýlová.

Zlatý volant Classic je jedinou cenou ankety, která neoceňuje osobnost, ale automobil. Letos jej získal MG TA (1937) Oty Kuhna za nejlepší vůz vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express, se kterou je anketa Zlatý volant dlouhodobě spjata.

Pět dekád motorsportu

Hlavním partnerem jubilejního 50. ročníku ankety Zlatý volant je společnost ORLEN. „Zlatý volant dlouhodobě reprezentuje to nejlepší z českého motorsportu – silnou tradici, špičkové výkony a inspiraci pro novou generaci jezdců. Podpora talentů je oblastí, na kterou se značka ORLEN systematicky zaměřuje napříč středoevropským regionem, protože právě mladí závodníci určují budoucnost celého sportu. I proto stojíme po boku ocenění, které propojuje zkušenosti minulosti s ambicemi nastupující generace,“ uvedla Tereza Vránková, marketingová ředitelka skupiny ORLEN Unipetrol.

Podle hlavního pořadatele ankety Josefa Zajíčka měl letošní ročník mimořádný význam: „Padesátý ročník Zlatého volantu je především poděkováním. Partnerům, fanouškům, jezdcům i všem osobnostem, kteří motorsport posouvali a posouvají dál. Gratuluji všem oceněným a děkuji všem, kteří se na tomto jubilejním ročníku podíleli.“

Výjimeční hosté slavnostního večera

Slavnostního galavečera se zúčastnila také Vanina Ickx, dcera Jackyho Ickxe, sama úspěšná závodnice a bývalá tovární jezdkyně značky Audi, která má za sebou starty ve vytrvalostních závodech včetně Le Mans, seriálu DTM i dálkových rally.

Mezi dalšími hosty nechyběly výrazné osobnosti současného motorsportu, mezi nimiž byli Karel Hanika a Katarína Kývalová, jejichž účast podtrhla prestiž jubilejního ročníku ankety Zlatý volant.

Jubilejní 50. ročník ankety Zlatý volant se nesl ve znamení změny pojetí ocenění. Anketa se nově zaměřuje na dlouhodobý a výjimečný přínos motorsportu, přičemž každý oceněný může Zlatý volant nebo Zlatá řídítka získat pouze jednou. O držitelích jednotlivých cen rozhodla kombinace hlasů odborné poroty a veřejnosti.

Témata:
ČeskoPrahaoceněníCzech News CenteranketaRallye DakarFormule 1Josef Zajíčekmotoristický sportJacky Ickx24 hodin Le MansZlatý volant
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Z výše penze Standy Hložka se vám zatočí hlava
Z výše penze Standy Hložka se vám zatočí hlava
AHA.cz
Horoskop Davida Pastrňáka: Proč mu hvězdy nadělily drzost šampionů a styl rockové hvězdy?
Horoskop Davida Pastrňáka: Proč mu hvězdy nadělily drzost šampionů a styl rockové hvězdy?
Dáma.cz
Bývalá hvězda Ulice Šárka Krausová (38) je maminkou! S partnerem přivítali na svět syna
Bývalá hvězda Ulice Šárka Krausová (38) je maminkou! S partnerem přivítali na svět syna
Maminka.cz
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
PPF na burzovním dobrodružství v InPostu slušně vydělává. Držitelé akcií z primárního úpisu ale zapláčou
PPF na burzovním dobrodružství v InPostu slušně vydělává. Držitelé akcií z primárního úpisu ale zapláčou
E15.cz
Měl na helmě sportovce zabité Rusy, ukrajinského skeletonistu diskvalifikovali
Měl na helmě sportovce zabité Rusy, ukrajinského skeletonistu diskvalifikovali
iSport.cz
Martin Bartkovský: Jak mi Vladimir Putin zahájil letošní olympiádu
Martin Bartkovský: Jak mi Vladimir Putin zahájil letošní olympiádu
Reflex.cz
Tip na výlet: K Labskému vodopádu, který někdejší majitel přilehlé boudy uměle zmohutňoval
Tip na výlet: K Labskému vodopádu, který někdejší majitel přilehlé boudy uměle zmohutňoval
Lidé a země