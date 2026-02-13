Psycholožka popsala: Co se vztahy dělá dovolená? A proč sníme o sexu v letadle
Dovolená není jen způsob, jak si odpočinout. Může to být také velmi efektivní cesta k prohloubení vztahu se svým partnerem. Dokonce společně strávený čas v neznámém prostředí může vést k tvorbě nových neuronů mozku, říká psycholožka Veronika Madler. Podle „sexinfluencerky“ Hany Vackové vzniká pocit slasti a radosti už jen při pouhém plánování dovolené. Právě s cestováním je podle ní spojeno nejvíc sexuálních fantazií.
„Dovolená je vlastně něco jako rozrušení rutiny,“ vysvětluje Vacková, která právě pracuje na knize Česká touha, proč může mít cestování blahodárný vliv na vztah. Rozrušení stereotypu je podle ní občas potřeba. „Tím, že jezdíme někam ven, tak zažíváme nějakou novost, která potom může přeskočit i do kvality našeho vztahu a rozjiskřit tu sexualitu,“ podotýká s tím, že je důležité, aby zážitky, které u cestování zažijeme, byly něčím nové a dostaly nás mimo rámec, ve kterém normálně žijeme.
Stejně hovoří Madler, podle které nás nové prostředí nutí více vnímat. „Snižuje se i hladina stresového hormonu, kortizolu, vyplavuje se dopamin, který je právě stimulovaný novými věcmi,“ přidává psycholožka medicínské vysvětlení, co se odehrává v organismu lidí během cestování.
Stimulovány jsou podle ní jiné části mozku, než které používáme při každodenním rozhodování. „Můžou se vytvářet nové spoje, dokonce vznikají nové neurony, takže to má pozitivní dlouhodobý vliv na mozek,“ říká odbornice.
Sexuální fantazie? Často hotelový pokoj
Nedá se ale obecně říct, který typ dovolené je nejlepší. Každému vyhovuje něco jiného. „Vždycky je lepší, když se ti dva dohodnou,“ míní Vacková. Už jen samotné plánování ale může být pro vztah přínosné, protože i během tohoto procesu vzniká dopamin, tudíž pocit slasti a radosti. Podle Vackové jsou tyto společné chvíle investicí do vztahu.
Dovolená přitom podle ní nemusí být jen zhruba dvakrát ročně. „Ale může být třeba dvakrát za měsíc, protože si můžete dávat mikrodovolené, takové třeba půldenní dovolené, zajistit si hotelový pokoj, protože zrovna hotelový pokoj je dost často přítomen v sexuálních fantaziích,“ říká.
Právě k plnění těchto fantazií může podle Vackové cestování přispět. „Existuje obrovský americký průzkum, dělal to americký sexuolog Justin Lehmiller, a ten identifikoval, že hrozně často máme sexuální fantazie spojené s něčím, co nějak souvisí s cestováním,“ líčí autorka. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že kromě hotelového pokoje lidé často sní o sexu v přírodě (85 procent), o sexu na pláži (83 procent) a o sexu na v letadle (53 procent).
A nejde jen o prostředí, i slunce může být v tomto ohledu pozitivní. Jak u žen, tak u mužů zvyšuje hladinu testosteronu a přispívá k tvorbě vitaminu D. „Ten je strašně důležitý pro mužskou sexualitu,“ podotýká Vacková.
Může fungovat i určitá míra adrenalinu. Podle Madler když překonáváme nějaké výzvy, třeba sportovní – například šplháme na hory – tak posilujeme flexibilitu mozku a rozvíjíme vlastní odolnost. Dokonce u toho vzniká určitý hormonální mix podobný vzrušení, který se přenáší i na partnera. Vacková to nazývá efektem přenosu vzrušení.
Pozor na obláček
Madler nicméně upozorňuje, že je třeba k dovoleným přistupovat realisticky. Nemusí být vždy skvělá a lze ji tzv. přepálit, když si partneři nevykomunikují, co vzájemně potřebují. „Je fajn vyjednat spolu i nějaké časy pro sebe, abychom nemuseli být za každou cenu pořád spolu,“ přidává radu.
Zároveň varuje před tím, aby si lidé mysleli, že dovolená automaticky vyřeší partnerskou krizi. „Můžeme se třeba dopředu dohodnout, hele o těchto věcech mluvit nebudeme (…) pojďme to teďko neřešit, vrátíme se k tomu příště,“ nastiňuje možné přístupy v případě, že pár zažívá trable, psycholožka.
Nešťastný příběh zažila například cestovní agentura Invia, které se ozval jistý muž. „Měli jsme reklamaci, že se s ním rozešla manželka a chce vrátit peníze za dovolenou, protože si ji vůbec neužil,“ líčí mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková. Právě proto i ona vyzdvihuje, aby se partneři předem dobře domluvili a respektovali své vzájemné potřeby.
Zvyšují se nároky
Vidí každopádně posun v tom, jak lidé dovolenou tráví. Dříve to bývala jedna delší dovolená ročně, obvykle 11 až 15 dní, teď lidé volí více kratších dovolených za rok. A zvyšují se nároky zákazníků. „Chtějí být trošičku rozmazlováni, chtějí něco nového,“ popisuje zkušenosti z praxe Jirušková.
Poptávku po službách pro dospělé vnímá i David Vitásek ze skupiny hotelů Falkensteiner. Podle něj je zájem například o longevity programy nebo o párové masáže.
Zájem je ale i o pobyty v přírodě, například na farmách. „Ten kontakt s přírodou je velmi pozitivní, řada lidí si tam uvědomí, jaké věci jsou podstatné, že vyřizovat nějaké zprávy mobilem v nějaký čas je blbost,“ líčí Tomáš Nohejl ze společnosti Roter Hahn, která zprostředkovává pobyty na farmách v Jižním Tyrolsku.
A co cestování a Valentýn? Figurují zájezdy mezi dárky? Spíše nikoliv. Podle průzkumu společnosti Perfect Crowd pro tržiště Allegro má Valentýn v Česku čím dál umírněnější podobu. Více než dvě třetiny Čechů drží výdaje pod hranicí 1000 korun, nejčastěji lidé utratí do 500 korun. Jen 5 procent lidí překročí hranici 2 500 korun.
Cestování jsou ale více nakloněná data vyhledávače Google. Lidé podle něj na Valentýna nejvíce vyhledávají filmy, nicméně „Valentýn výlet“ je druhý nejvyhledávanějším heslem. Následují „věci na Valentýna na doma“, „obrázky na Valentýna nakreslit“ a další cestovatelské téma - „plavba lodí Praha Valentýn“. A pak wellness pobyty a párové masáže.
Co se týče konkrétních dárků, Češi nejčastěji na Googlu vyhledávají přívěsky srdce, karty, růže, hrnky a ponožky. Dokonce podle firmy lidé stále častěji přistupují k plánování valentýnských aktivit pomocí AI asistentů.
