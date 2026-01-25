SOS Kyjev: Češi poslali mrznoucím Ukrajincům 110 milionů. „Neskutečně hrdý,“ chválí Pavel

Kyjev: Spousta lidí je bez tepla a elektřiny (leden 2026).
Kyjev: Spousta lidí je bez tepla a elektřiny (leden 2026).
SOS Kyjev ocenil i Petr Pavel.
Ukrajinští elektrikáři opravují vedení po ruském úderu (14. 1. 2026).
SOS Kyjev pomáhá například financovat generátory.
Aktualizováno -
25. ledna 2026
21:00
Autor: mav - 
25. ledna 2026
18:11

Ruské ostřelování ukrajinských energetických zařízení pokračuje, ve stovkách či tisících paneláků v Kyjevě mrznou spousty lidí. Češi ale rychle zareagovali a ve velkém začali posílat dary přes různé charity. Jen sbírka SOS Kyjev už překonala stomilionovou hranici, což ocenil prezident Petr Pavel.

„Ukrajina čelí nejhorší energetické krizi od začátku války. Za poslední dva měsíce byla poškozena či zničena každá elektrárna v zemi. Miliony lidí včetně obyvatel Kyjeva jsou bez proudu, tepla a často i pitné vody. Hlavní město Ukrajiny už opustily statisíce lidí. Situace je kritická,“ napsala iniciativa Dárek pro Putina k nové sbírce. Známá je vybíráním příspěvků hlavně na zbraně či jiné válečné vybavení, v nové bleskové kampani SOS Kyjev jde o malé i větší generátory, baterie, světla či materiální podporu zasaženým rodinám.

Začátkem víkendu začal mít jejich účet problémy; ukázalo se, že při zakládání nastavili limit 50 milionů, organizátory nenapadlo, že budou někdy vybírat tak astronomické objemy. A přes víkend se ta suma víc než zdvojnásobila. K nedělní 21. hodině bylo ve sbírce 112 130 908 Kč od 67 173 dárců.

„Jsem na vás všechny, kteří přispíváte a pro které solidarita není abstraktním pojmem, neskutečně hrdý,“ komentoval na X Petr Pavel. „V naší zemi je obrovské množství slušných a obdivuhodných lidí. Jen nejsou za běžných okolností tolik vidět a slyšet. Tady vidět jste a já vám za to moc děkuji.“

A po překonání kulaté hranice tweetoval: „Částka 100 milionů korun vybraná na generátory pro Ukrajinu je mimořádným výsledkem. Jde o silný signál schopnosti české společnosti projevit solidaritu v těžkých časech a zacílit podporu tam, kde je to nejvíc potřeba.“

Video  Pavel sepsul Macinku kvůli letounům L-159: Kdo chce mentorovat prezidenta, měl by si ověřit informace  - Blesk - V. Jandera / Reprofoto ČT
Video se připravuje ...

Kyjev: Spousta lidí je bez tepla a elektřiny (leden 2026).
Kyjev: Spousta lidí je bez tepla a elektřiny (leden 2026).
SOS Kyjev ocenil i Petr Pavel.
Ukrajinští elektrikáři opravují vedení po ruském úderu (14. 1. 2026).
SOS Kyjev pomáhá například financovat generátory.

Témata:
charitasbírkadobročinnostelektrocentrálaenergetikagenerátorInvaze na UkrajinuDárek pro PutinaUkrajinaVladimir PutinKyjevPetr Pavel
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5860856 ( 25. ledna 2026 21:06 )

Prosím co tu zůstane

Ras Putin ( 25. ledna 2026 21:06 )

Nevypadlo, zapomněl jsi ho napsat. Na nikoho to nesváděj.... 😁

Ras Putin ( 25. ledna 2026 21:05 )

Dal jsem si obklad, ale vůbec ti to nepomohlo. Stejně vypadáš jako ritardato mentale, jesli víš co to znamená. 😁

Ras Putin ( 25. ledna 2026 21:01 )

Ono jich tady nejspíš hodně zůstane. Generátory se budou kupovat zde. Ale jinak jsou tvoje otázky bezpředmětné, protože se netýkají tvých peněz, i když zeptat se samozřejmě můžeš, ale nevím proč tady, když přece musíš vědět, že ti nikdo odpověď nedá..

Uživatel_5860856 ( 25. ledna 2026 21:01 )

Určitě hov...

.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud