SOS Kyjev: Češi poslali mrznoucím Ukrajincům 100 milionů. „Neskutečně hrdý,“ chválí Pavel

25. ledna 2026
Ruské ostřelování ukrajinských energetických zařízení pokračuje, ve stovkách či tisících paneláků v Kyjevě mrznou spousty lidí. Češi ale rychle zareagovali a ve velkém začali posílat dary přes různé charity. Jen sbírka SOS Kyjev už překonala stomilionovou hranici, což ocenil prezident Petr Pavel.

„Ukrajina čelí nejhorší energetické krizi od začátku války. Za poslední dva měsíce byla poškozena či zničena každá elektrárna v zemi. Miliony lidí včetně obyvatel Kyjeva jsou bez proudu, tepla a často i pitné vody. Hlavní město Ukrajiny už opustily statisíce lidí. Situace je kritická,“ napsala iniciativa Dárek pro Putina k nové sbírce. Známá je vybíráním příspěvků hlavně na zbraně či jiné válečné vybavení, v nové bleskové kampani SOS Kyjev jde o malé i větší generátory, baterie, světla či materiální podporu zasaženým rodinám.

Začátkem víkendu začal mít jejich účet problémy; ukázalo se, že při zakládání nastavili limit 50 milionů, organizátory nenapadlo, že budou někdy vybírat tak astronomické objemy. A přes víkend se ta suma zdvojnásobila. K nedělní 18. hodině bylo ve sbírce 102 432 248 Kč od 61 238 dárců.

„Jsem na vás všechny, kteří přispíváte a pro které solidarita není abstraktním pojmem, neskutečně hrdý,“ komentoval na X Petr Pavel. „V naší zemi je obrovské množství slušných a obdivuhodných lidí. Jen nejsou za běžných okolností tolik vidět a slyšet. Tady vidět jste a já vám za to moc děkuji.“

