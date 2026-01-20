Komerční banka oznámila odstávku: Služby budou mít výpadek několik dní!
Technologickou odstávkou dlouhou čtyři dny oznámila Komerční banka. Naplánovaná je od pátku 23. ledna do pondělí 26. ledna a týkat se bude interních systémů banky a Modré pyramidy stavební spořitelny. Během té doby bude zobrazování informací o produktech na bydlení v aplikacích omezené. Komerční banka o tom informovala na svých webových stránkách.
Podle vyjádření firmy budou v aplikaci KB+ během odstávky dostupné jen statické informace o hypotéce platné k 22. lednu letošního roku. Informace o produktech na bydlení od Modré pyramidy dostupné nebudou, stejně tak během odstávky nebude dostupná aplikace MP Home.
Ostatních funkcí aplikace KB+, které se netýkají produktů na bydlení, se odstávka nedotkne. Opět v provozu bude vše podle firmy od 27. ledna.
Komerční banka podotýká, že během odstávky nebudou dostupné také kalkulačky hypoték, úvěrů a stavebních spoření v aplikaci KB+ a na stránkách banky. Spravovat produkty na bydlení nebude možné během dané doby ani na pobočkách Komerční banky.
„Ostatních produktů KB se odstávka nijak netýká a na pobočkách KB a KB Poradenských místech vám budou veškeré služby a produkty – s výjimkou těch na bydlení – k dispozici i během odstávky,“ upozorňuje banka.
Všechny splátky úvěrů podle Komerční banky proběhnou podle plánu, jen se v aplikacích objeví až po skončení odstávky. Znovu čerpat úvěry bude možné od 27. ledna. Pokud potřebujete čerpat během odstávky, banka doporučuje obrátit se včas na svého poradce a vybrat jiný termín. „Pokud již máte zadané čerpání na uvedený termín, budeme s vámi tuto situaci řešit,“ vzkázala banka.
