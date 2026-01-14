Zdražil dřevo! Ministr zemědělství Šebestyán odvolal ředitele Lesů ČR
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) dnes odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Dočasným řízením podniku je pověřený výrobně-technický ředitel Libor Strakoš. ČTK o tom v tiskové zprávě informovalo ministerstvo zemědělství (MZe). Odvolání Šebestyán odůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva.
Výběrové řízení na nového ředitele MZe vypíše dnes, výsledek by měl být podle úřadu přibližně za měsíc. Ředitelem Lesů ČR byl Šafařík od listopadu 2022. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.
„Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit,“ řekl Šebestyán. „Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ dodal.
Státní podnik Lesy ČR loni za první tři čtvrtletí zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. Pozitivní vliv měly vyšší tržby za dřevo, jehož těžbu podnik zvýšil o pět procent na 6,2 milionu metrů krychlových.
Šebestyán v rozhovoru s ČTK minulý týden uvedl, že v letošním roce plánuje další organizační změny na úřadě i v jemu podřízených institucích. V prvním čtvrtletí chce třeba snížit počet úředníků ministerstva o pět až deset procent. Plánuje také sloučit některé úřady, blíže ale změny komentovat nechtěl. Nejdříve je chce oznámit dotčeným lidem, doplnil.
Mluvčí MZe Vojtěch Bílý už dříve informoval o tom, že pod Šebestyánem na MZe zanikne odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení, agendou se ve stejném rozsahu budou zabývat jiná oddělení. Výborný k tomu na síti X napsal, že zrušení odboru považuje za nepochopitelný a nebezpečný krok vzhledem k tomu, že ministerstvo spravuje kritickou vodohospodářskou infrastrukturu, zajišťuje hmotné rezervy a v případě povodní zajišťuje krizové řízení.
