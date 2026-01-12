ONLINE: Děsivá nehoda na Karlovarsku! Hrozí silná ledovka, sledujte radar Blesku

Nehoda u Bochova na Karlovarsku (12.1.2026)
Nehoda u Bochova na Karlovarsku (12.1.2026)
Nehoda u Bochova na Karlovarsku (12.1.2026)
Nehoda u Bochova na Karlovarsku (12.1.2026)
Pozor, v Česku hrozí ledovka (leden 2026)
Aktualizováno -
12. ledna 2026
21:59
Autor: simao, ČTK - 
12. ledna 2026
16:56

Česko je nadále v sevření mrazů, ještě než dojde na oteplení, řítí se nové problémy! Silná ledovka hrozí v celé západní polovině Česka, meteorologové v pondělí rozšířili svou výstrahu. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Dění kolem počasí, mrazu a ledovky sledujte na Blesk.cz online.

Video  Dagmar Honsová - Co je ledovka, jak vzniká a jak dobře se dá předpovědět?  - Bára Holá/Blesk
Video se připravuje ...

Nehoda u Bochova na Karlovarsku (12.1.2026)
Nehoda u Bochova na Karlovarsku (12.1.2026)
Nehoda u Bochova na Karlovarsku (12.1.2026)
Nehoda u Bochova na Karlovarsku (12.1.2026)
Pozor, v Česku hrozí ledovka (leden 2026)

 

Témata:
počasízimaonlinepředpověďledenČeskobleskradarMrázledovka
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud