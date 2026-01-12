ONLINE: Děsivá nehoda na Karlovarsku! Česko sevře ledovka, silnice kloužou, sledujte radar Blesku
Česko je nadále v sevření mrazů, ještě než dojde na oteplení, řítí se nové problémy! Silná ledovka hrozí v celé západní polovině Česka, meteorologové v pondělí rozšířili svou výstrahu. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Dění kolem počasí, mrazu a ledovky sledujte na Blesk.cz online.
Video Dagmar Honsová - Co je ledovka, jak vzniká a jak dobře se dá předpovědět?
