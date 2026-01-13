ONLINE: Česko sevřela ledovka! Zrušené vlaky i autobusy a první nehody, sledujte radar Blesku
Mrazy dál svírají Česko! Předpovědi slibují oblevu, před ní ale přišly nové problémy... Výstraha, se kterou meteorologové v pondělí přišli, se vyplnila - silná ledovka se začala objevovat na několika místech v republice. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Dění kolem počasí, mrazu a ledovky sledujte na Blesk.cz online.
Policie dnes eviduje v Moravskoslezském kraji větší množství dopravních nehod. Problémy mají zejména kamiony, obzvláště na Bruntálsku na silnicích I/57 a I/11. Silnice jsou po nočním sněžení sjízdné jen s velkou opatrností. Je na nich vrstva čerstvého sněhu, jsou kluzké a dál sněží. ČTK to sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
„Nabádáme řidiče, aby jezdili s velkou opatrností a přizpůsobili jízdu aktuálním klimatickým podmínkám a svým schopnostem,“ uvedla mluvčí. Klouže to i na dálnicích D1, D56 a D48. V Českém Těšíně na Karvinsku na D48 hrozí nebezpečí akvaplaningu, informovalo Ředitelství silnic a dálnic.
Na silnici I/57 pokryté sněhem u obce Vrchy na Novojičínsku stojí větší počet kamionů. „Silnice I/57 v úseku mezi Fulnekem a Lesními Albrechticemi je neprůjezdná pro kamionovou dopravu z důvodu uvízlých kamionů. Je zde prováděn odklon dopravy směrem od Opavy na silnici I/11,“ uvedla Jiroušková.
Na silnicích v Královéhradeckém kraji zůstává po nočním sněžení vrstva sněhu, kterou silničáři posypali solí. K ránu na většině území začal padat déšť se sněhem a mrznoucí déšť. Řidiči si musejí dát pozor na ledovku a být při jízdě velmi opatrní. V Krkonoších leží na silnicích uježděná vrstva sněhu o síle až 15 centimetrů. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od minus dvou do minus sedmi stupňů. Uvedli to silničáři a meteorologové.
Silničáři vyjeli v noci a dnes ráno ošetřit vozovky v celém kraji. „Ve vyšších polohách Rychnovska je souvislá vrstva čerstvého sněhu. Na Hradecku a Jičínsku padá mrznoucí déšť. Silnice jsou sjízdné s maximální opatrností,“ uvedli.
Dopravu na silnici I/14 u Podbřezí na Rychnovsku ráno komplikovala nehoda osobního auta, které vyjelo mimo silnici.
Ve středních Čechách dnes ráno kvůli ledovce nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici. Kvůli silně namrzlým trolejím nejezdí část vlaků na páteřních linkách. Zrušeny byly například ranní spoje z Prahy do Kolína, Benešova, Milovic a Kralup nad Vltavou. Policie zaznamenala větší množství nehod než obvykle, obešly se však bez vážných následků.
„Problémy s ledovkou evidujeme od brzkých ranních hodin především na tratích v okolí Prahy. Námraza na trakčním vedení komplikuje také výjezd vlaků z odstavného nádraží Praha-Jih. Některé vlaky jsou zcela odřeknuty, jiné jedou pouze v části své trasy,“ uvedly na síti X České dráhy.
Policie zaznamenala větší množství nehod, obešly se však bez vážných následků. Na 29. kilometru dálnice D4 ve směru na Prahu narazilo kolem 6:00 auto do svodidel, dálnice tam byla dál průjezdná ze zvýšenou opatrností. Podobné nehody se staly i na dálnici D1 u Mirošovic nebo na D10 na Mladoboleslavsku. U Čtyřkol na Benešovsku skončilo auto v příkopu. „Jsou to jen ťukance nebo uvíznutí na zledovatělé silnici, žádnou vážnou nehodu nemáme hlášenou,“ řekl ČTK mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
Provoz na silnicích v Olomouckém kraji dnes v noci výrazně zkomplikovalo husté sněžení. Zasněžené silnice jsou ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, na některých komunikacích se kvůli uvízlým či pomalu jedoucím nákladním automobilům tvoří kolony. Policisté v kraji v souvislosti se zimním počasím evidují několik dopravních nehod, podle dostupných informací při nich nebyl nikdo zraněn. Autobusy MHD v Olomouci nabraly kvůli zasněženým silnicím zpoždění, problémy mají i linkové autobusy a vlaky.
Dopravní komplikace řidiči hlásí například na zasněžené silnici ze Šternberka směrem na Lipinu, kde v kopci uvízlo několik nákladních automobilů. Sněžení způsobuje problémy i v olomoucké MHD. „Některé spoje autobusových linek číslo 11, 14 a 15 mají zpoždění zhruba pět až 20 minut z důvodu zhoršených jízdních podmínek,“ oznámil Dopravní podnik města Olomouce. Zpoždění mají v kraji také mnohé autobusové linky a vlaky. Některé spoje byly odřeknuty, uvedl krajský koordinátor veřejné dopravy.
Tři vozidla dnes ráno havarovala na zasněžené silnici u Medlova na Olomoucku, nikdo nebyl zraněn. Na silnici mezi Olomoucí a Šternberkem sjelo osobní auto do pole, komunikace je s opatrností průjezdná. Podobné nehody se staly na silnicích u Kostelce na Hané na Prostějovsku a Moravského Berouna na Olomoucku. Dvě osobní auta ráno havarovala ve frekventované Tovární ulici v Olomouci, i tato nehoda se obešla bez zranění.
V Pardubickém kraji hrozí náledí, při mrznoucím dešti ledovka. Silnice jsou s opatrností sjízdné. Na silnicích jsou zbytky sněhu a na těch, co se nesolí či jsou ve vyšších nadmořských výškách, místy vrstva uježděného sněhu, vyplynulo z ranního hlášení silničářů. Ráno bylo v kraji zataženo, sněhové přeháňky, místy padal mrznoucí déšť nebo pršelo. Teploty se pohybovaly od minus osmi do plus jednoho stupně Celsia.
Ledovka hrozí například v okolí Hlinska, Holic či Chrudimi. Vrstva sněhu byla ráno na nesolených silnicích v okolí Vysokého Mýta, na kterých se místy tvořily sněhové jazyky, dále také v Železných horách, v okolí Svitav, Ústí nad Orlicí či Poličky, vyplynulo z informací silničářů.
Ledovka dnes ráno zkomplikovala městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy, v ostatních částech hlavního města zatím nemají autobusy, trolejbusy ani tramvaje větší problémy. Nejezdí ale většina příměstských autobusů a vlaků spojující Prahu a středočeské obce, vyplývá z informací Českých drah a Pražské integrované dopravy (PID). Namrzlé jsou také ulice a chodníky.
„V Praze je až na některé okrajové úseky provoz zatím bez větších problémů. Na železnici se vyhněte linkám S49 a S61, nejedou. Nejezdí také část vlaků i na páteřních linkách S kvůli namrzlým trolejím. Silně omezena je linka S1,“ uvádí PID na síti X. Problémy měly podle webu PID také autobusové linky 115, 153, 164, 212, 214, 226 nebo 227.
Organizátor MHD v Praze a okolí upozornil na to, že kvůli ledovce nejezdí ve Středočeském kraji včetně okolí Prahy velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici. „Pokud nikam nemusíte, zůstaňte doma,“ upozornila společnost.
V Plzeňském kraji se tvoří ledovka jen na Šumavě, kde jsou silnice ošetřené kamennou drtí. V ostatních částech, tedy ve většině regionu, kde silničáři sypou solí, jsou vozovky mokré a místy je na nich rozbředlý sníh. V noci se oteplilo a teď už je všude nad nulou, řekl ČTK hlavní dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka.
Ledovka se podle Žižky může tvořit zejména právě na Šumavě. „Byly tam velké rozdíly teplot. Kolega třeba říkal, že pršelo, a když přejel kilometr, tak začalo sněžit, tedy že přejel z plus tří do minus tří stupňů Celsia,“ uvedl. Další komunikace v Plzeňském kraji jsou převážně holé a mokré, ošetřené chemickým posypem. „Tam je to relativně bez problémů. Místy se vyskytuje slabá vrstva rozbředlého sněhu,“ řekl dispečer.
V Libereckém kraji v noci sněžilo, ráno srážky přecházely v déšť. Silnice jsou zatím s opatrností sjízdné, pro nákladní dopravu jsou uzavřené dvě silnice. Podle dopravního webu policie ráno jedno auto narazilo do svodidel na průtahu Libercem ve směru od Turnova, další nehoda se stala na silnici 2624 u obce Holany, kde se srazila dvě auta. Obě havárie se obešly bez zranění.
Pro nákladní auta je uzavřený osmnáctikilometrový horský úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Předběžně zůstane uzavřený do dnešních 12:00. Autobusy a osobní vozy tudy projedou, řidiči nákladních aut ale musí do Polska po alternativní trase, která vede po silnici I/35 přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu zavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion.
Uzavřená je pro auta nad šest tun už od konce prosince také silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichov v Hájích na Raspenavu a Hejnice na Liberecku. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Silnice III/2904 přes Oldřichovské sedlo vede chráněnou oblastí, silničáři ji proto nemohou solit, používají jen kamennou drť a písek. Hrozí tak, že kamion na úzké klikaté silnici uvízne a cestu zablokuje. Silnice je pro nákladní dopravu uzavřená od 29. prosince a nejbližších dnech se to určitě nezmění. Objízdná trasa pro nákladní auta vede po silnici I/13 přes Frýdlant.
Silnice v Karlovarském kraji jsou po ošetření většinou mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Noční déšť ale mohl na některých místech vytvořit na podchlazeném povrchu ledovku. S oteplením a ustáváním deště by se situace na sinicích měla uklidnit. Silničáři i policisté upozorňují řidiče, aby byli opatrní.
„Od včerejší (pondělní) 18:00 do dnešní 6:00 evidujeme v Karlovarském kraji téměř desítku dopravních nehod. Jedna hromadná dopravní nehoda pěti vozidel u Bochova si (v pondělí večer) vyžádala tři lehká zranění. Ostatní dopravní nehody se obešly bez zranění. Aktuálně je převrácené osobní vozidlo na dálnici D6 u Nového Sedla ve směru na Karlovy Vary. Dále je uzavřena komunikace mezi Habartovem a Horním Částkovem na Sokolovsku, kde sklouzla cisterna do příkopu,“ popsala situaci krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
V Ústeckém kraji se vytvořila ledovka. Silničáři vyjeli před půlnocí do terénu a celou noc sypali silnice, přesto jsou cesty sjízdné jen s maximální opatrností. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Ondřej Husák. Komplikace mohou cestující čekat na železnici na trati z Děčína do Ústí nad Labem nebo kolem Lovosic, informovaly České dráhy.
„Sypalo se celou noc, přesto to někde mrzne. Pokud se někdo přes led dostane k autu, měl by jet velmi opatrně,“ uvedl Husák. Na Chomutovsku leží na cestách zledovatělá vrstva sněhu místy s vyjetými kolejemi, padá mrznoucí déšť a cestování komplikuje mlha. Obdobná situace panuje na Lounsku. V Krušných horách se tvoří náledí.
Na komunikacích nižších tříd na Ústecku leží zbytky rozbředlého sněhu a padá mrznoucí déšť. Sníh je stále na některých chodnících v Ústí nad Labem, v noci se na povrchu vytvořila vrstva ledu. S velkou obezřetností se tak musí pohybovat chodci.
Na Vysočině se tvoří ledovka. Silnice jsou ošetřené a s opatrností sjízdné. Podle dispečinku krajské správy a údržby silnic vyjela jejich technika už v pondělí večer, když se objevily první dešťové přeháňky. Od půlnoci se stalo několik nehod. Havaroval také autobus, který sjel do příkopu. Nikdo se nezranil, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.
„Komunikace namrzají, jsou ošetřené včetně silnic nižších tříd, v průběhu noci byly hlášeny lokální problémy,“ uvedla Čírtková. Od půlnoci se podle ní policie zabývala šesti dopravními nehodami. Ve 4:25 byla oznámená i nehoda autobusu nedaleko Chotěboře. Cestovalo v něm 11 lidí, nikdo se nezranil.
Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a regionálních autobusových linek. Problémy jsou i na železnici, uvedla PID.
Na jihočeských silnicích druhé a třetí třídy se dnes může tvořit ledovka. Nejvíce náledí je na Táborsku a Písecku. Na hlavních tazích zůstávají zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Řidiči by proto měli být opatrní. Závažnější nehody hlášené zatím nejsou, řekla ráno ČTK dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jana Ludačková.
„Horší situace je na Táborsku a Písecku, tam je náledí na silnicích druhé a třetí třídy,“ uvedla dispečerka. I v ostatních okresech na jihu Čech by měli řidiči jezdit opatrně,ledovka se tam může objevit na silnicích třetí třídy a v kopcích. Také například v okolí Suchdola nad Lužnicí na Jindřichohradecku může řidiče překvapit zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, dodala dispečerka.
Jihomoravští a brněnští silničáři jsou v terénu od pondělního večera, většina silnic je zatím se zvýšenou opatrnostní sjízdná. V kraji od večera sněžilo, až nad ránem se objevily mrznoucí srážky, které podle radarových snímku zesílí a situace na silnicích se tak bude zhoršovat. Vyplývá to z informací silničářů, aktuálního počasí a předpovědí meteorologů. Organizátor krajské veřejné dopravy Kordis JMK těsně před 6:00 informoval, že ne všude už lze kvůli ledovce spojení zajistit.
Od večera nasněžilo podle lokality několik centimetrů sněhu. Podle provozního ředitele Brněnských komunikací Jana Klištince byli silničáři v ulicích města od 21:40 až do 4:45. Za tu dobu ošetřili solí či solankou 1611 kilometrů silnic i pluhováním. „Veškeré komunikace v naší správě jsou nyní mokré a sjízdné bez komplikací. Nicméně okolo 4:00 se změnil charakter srážek ze sněhových na dešťové. Z tohoto důvodu bude výjezd všech našich posypových vozů pokračovat,“ uvedl Klištinec.
Policisté už také podle informací na webu hlásí několik menších nehod souvisejících s ledovkou ve Znojmě a Tučapech na Vyškovsku, u Boskovic na silnici z Blanska je uvízlé nákladní auto. Ledovka bude trvat do té doby, než se začne oteplovat nad nulu a led začne tát.
Aktuálně je podle informací České televize uzavřený Pražský okruh, kde došlo na 10. kilometru v Lahovicích ve směru na letiště k nehodě kamionu. Kvůli odtahu auta bude provoz zcela omezen asi hodinu. Na dálnici D8 na 83. kilometru jsou uzavřené tunely do Německa.
Díky varování meteorologů měli všichni dost času se na ledovku připravit. V metropoli jsou tak silnice i chodníky na frekventovaných místech posypané pískem či solí. Zmrzlá vrstva neodklizeného sněhu ale chodcům i tak komplikuje pohyb a je třeba zůstávat obezřetný.
Silničáři pravidelně ošetřují vozovku i na dálnici D1, kde zatím nejsou hlášeny komplikace. Řidiči vesměs značně snížili rychlost jízdy. Varují ale před rozježděným sněhem, ledovka se tvoří aktuálně u Velkého Meziříčí, kalamitní stav kvůli náledí vyhlásila Kamenice nad Lipou. Na 105. kilometru směrem na Prahu si dejte pozor na kamion, které havaroval do svodidel.
Dopravní podnik v Praze už přerušil několik autobusových linek - konkrétně jde o autobus 355 mezi Horoměřicemi a Úněticemi, jak informuje Česká televize. Problémy byly i na lince 116 a 329, ty už by ale měly být v provozu. Tramvaje i v centru města jezdí pomaleji, dá se tak očekávat zpoždění spojů.
Dobré ráno, vážení čtenáři. Předpovědi meteorologů se začaly vyplňovat a Česko pomalu ale jistě svírá ledovka.
V severních a středních Čechách už komplikuje železniční dopravu. Kvůli námraze na trolejích byly zrušeny například ranní spoje mezi Prahou a Kolínem, z Prahy do Kralup nad Vltavou či několik vlaků z Ústí nad Labem, vyplývá z aktuálních informací Českých drah.
Problémy se očekávají v ranní špičce také na silnicích, kluzké jsou kvůli namrzajícímu dešti i chodníky. V oblastech, kde hrozí ledovka, by lidé raději neměli vyjíždět ani vycházet, pokud to není nezbytně nutné.
Přejeme vám pokud možno klidnou noc, v úterý ráno budeme situaci kolem ledovky v Česku opět sledovat. Na závěr dne rychlý přehled:
- Po sérii mrazivých dnů a nocí se v dalších dnech oteplí, mrznout už nemusí ani v noci. Nebe bude převážně zatažené, déšť může zmrzat.
- V noci na úterý hrozí ledovka. Na horách budou srážky sněhové, vyplývá z týdenní předpovědi na webu ČHMÚ.
- Pondělní ráno bylo v této zimě dosud nejmrazivější, uvedl ČHMÚ na facebooku. Teploty v Čechách a na západě Moravy klesly většinou 12 až 20 stupňů pod nulu, na Šumavě ale i k minus 30 stupňům Celsia. Padlo sedm mrazivých teplotních rekordů. Na Moravě a ve Slezsku byl mráz mírnější, většinou od minus devíti do minus 14 stupňů Celsia.
- Od pondělního odpoledne do úterního rána hrozí silná ledovka, meteorologové rozšířili výstrahu na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Klouzat by to zřejmě nemělo v severovýchodní části země.
„Vážení obyvatelé, pracovníci technických služeb uklidili sníh ze všech našich 80 km místních komunikacích. Nyní ještě komunikace solí. Ovšem pozor, v noci má dojít k oteplení a k dešti, ráno může být všude ledovka. Buďte, prosím, opatrní, pokud nemusíte, nevyjíždějte a nevycházejte,“ uvedla středočeská obec Mukařov.
„Pozor na ledovku v Praze. Od dnešního odpoledne do úterního rána hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky. Komunikace i chodníky mohou být velmi kluzké. Prosíme řidiče i chodce o zvýšenou opatrnost a přizpůsobení pohybu situaci,“ upozorňuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
„Potvrzujeme, že už nyní hrozí na dálnicích a silnicích silná ledovka. V části Čech už prší a teploty jsou pod nulou. Naše veškerá možná technika je v terénu, ale namrzající déšť je nejhorším klimatickým jevem. Prosím řidiče, aby jezdili opravdu co nejvíce opatrně,“ uvedl na síti X Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.
Česká rozvodná elektrická síť byla dnes pod rekordním náporem. Okamžitá spotřeba elektřiny v ČR dnes po 10:00 vzrostla na 12.318 megawattů (MW), překonala tak dosavadní maximum z 15. února 2021 o 92 MW. Na sociální síti X o tom informoval provozovatel přenosové soustavy ČEPS.
Absolutní rekord v zatížení české soustavy padl v čase mezi 10:00 až 10:05. „Příčina je zřejmá, teploty hluboko pod nulou zvyšují energetickou náročnost vytápění,“ uvedl ČEPS. Drtivou většinu spotřeby pokryly podle ČEPS tepelné, plynové, paroplynové a jaderné zdroje, a to přes 92 procent. Vysokou spotřebu hlásí také distributoři plynu. Mráz bude podle meteorologů v nejbližších dnech polevovat.
Na silnici I/6 u Bochova na Karlovarsku havarovalo vpodvečer pět osobních aut. Při nehodě se tři lidé lehce zranili. Provoz na silnici z Karlových Varů na Prahu je omezen, ale projíždí se jedním pruhem, informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Silnice začínají kvůli smíšeným srážkám v kraji namrzat.
„Na silnici č. I/6 u Bochova směrem na Prahu došlo k hromadné dopravní nehodě pěti osobních vozidel s lehkým zraněním. Silnice v Karlovarském kraji začínají silně namrzat. Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili rychlost a byli při jízdě velice opatrní,“ uvedla policejní mluvčí.
Krajská záchranná služba podle své mluvčí Simony Kratochvílové na místě ošetřila tři mladé lidi, které následně převezli záchranáři do karlovarské nemocnice.
