ONLINE: Přes Česko jde od západu silné sněžení, přibývá nehod! Srazilo se i auto se sanitkou
Přes území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského, Ústeckého a Středočeského kraje postupuje od dnešního rána intenzivní sněžení, za hodinu může místy napadnout kolem tří centimetrů sněhu. V aktuální výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Přibývá i nehod, sněžení komplikuje dopravu nejen v Plzeňském kraji, kde se srazilo auto se sanitkou. Dění kolem dopravních komplikací a sněžení sledujeme na Blesk.cz online.
- Sněžení bude postupovat přes tyto kraje dále k severovýchodu a může zkomplikovat dopravu během ranní špičky zejména v západní polovině republiky.
- Kamiony uvízlé v kopci zastavily provoz na dálnici D5 mezi 144. až 136. kilometrem na Tachovsku ve směru na Prahu.
- Dálnici D6 na 4. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela nehoda nákladního auta a dvou osobních aut. „Nákladní vůz se dostal do smyku a další dvě vozidla pak nedobrzdila, došlo k další nehodě,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
-
Hlášeny jsou nehody řidičů, kteří nepřizpůsobili jízdu stavu vozovky. Například v Dolanech na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
Silné sněžení v Česku - leden 2026
Datum:
Video Dagmar Honsová -Kdy byla nejsilnější ledovka?
Video se připravuje ...
Témata:
Kdo by to byl řekl, že bude v lednu sněžit a mrznout.🤦♂️😂