Ministerstvo spravedlnosti v uplynulém roce připravilo velkou reformu trestního zákoníku, která si mj. klade za cíl odlehčit přeplněným věznicím v Česku. Třeba částečnou dekriminalizací konopí i častějším ukládáním alternativních trestů. Nová pravidla platí také u rozvodů.
Změny 2026: Justice spravedlivější a rychlejší: Na konopí mírněji, rozvody bez vysvětlování
1.Úvod
Na 100 tisíc obyvatel Česka připadá 183 vězňů, zatímco třeba ve Finsku nebo Dánsku je podíl vězňů méně než 60 na 100 tisíc obyvatel. Ulevit přetíženým věznicím má častější ukládání alternativních trestů, včetně peněžitých, které nyní zákoník připouští. Nově tak lze peněžitý trest uložit téměř za jakýkoli trestný čin, ovšem pouze tehdy, je-li to přiměřené povaze činu a situaci pachatele.
»Vykoupit« se tak logicky nepůjde u zvlášť závažných trestných činů, jako jsou vraždy, znásilnění či týrání svěřené osoby nebo osoby žijící ve společné domácnosti. Naopak u některých trestných činů půjde »napařit« ještě vyšší tresty než dříve.
„Od začátku roku 2026, pokud je trestný čin spáchán ze specifických důvodů, bude se trestat přísněji. Bude zesílen aspekt ochrany rasy, příslušnosti k etnické nebo sociální skupině, národnosti atd. Je to v řadě trestných činů. Ten, kdo se dopustí trestného činu z těch důvodů, bude přísněji potrestán,“ přibližuje známý advokát Tomáš Sokol (74). Co ještě je nového?
2.Recidiva nevadí?
Důvodem pro ukládání přísnějších trestů už ale nejsou opakované drobné krádeže, podvody, zpronevěry či obdobné skutky typické pro recidivisty. Recidiva byla přesunuta do základní skutkové podstaty trestného činu krádeže jako přitěžující okolnost, čímž se snížila trestní sazba. A soudci tak místo nepodmíněných trestů mohou ukládat častěji podmínky.
3.PromlčeníZ patnácti na 30 let se prodloužila promlčecí lhůta u vražd. Díky tomu se zvýší možnosti kriminalistů dopadnout pachatele i po velmi dlouhé době.
4.Tvrdá basa
Do věznic se zvýšenou ostrahou budou nově zařazováni jen pachatelé těch nejzávažnějších trestných činů, kteří představují vysoké riziko. Naopak na svobodu se budou moci dříve dostat, a to již po vykonání třetiny trestu, tzv. prvovězni (osoby, které spáchaly zvlášť závažný zločin jako členové tzv. prosté organizované skupiny).
5.Jeden postih
Nově lze započítat již vykonanou vazbu nebo dříve zrušený trest do trestu uloženého v jiném trestním řízení. Tím se má předcházet dvojímu postihu za tytéž okolnosti.
6.Cíleněji na »nácky«
Nacistická, komunistická a jiná obdobná hnutí jsou nově doplněna ve výčtu hnutí potlačujících práva a svobody člověka v § 403 trestního zákoníku.
7.Cizí agent
V zákoníku je nově trestný čin zaměřený na neoprávněnou činnost ve prospěch cizí moci, a to i vykonávanou cizinci, pokud ji provádějí na území České republiky. Tím se má postihovat jednání, která ohrožují suverenitu a bezpečnost naší země.
8.Pornohercem bez vědomí?
Nový je také trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Tím se mají ochránit zejména oběti, jejichž tvář nebo podoba byla zneužita bez jejich souhlasu či vědomí pomocí nových technologií (tzv. deepfake).
9.Mírněji na konopí
S novelou došlo k částečné legalizaci pěstování a držení konopí či jiných psychotropních látek. „Současné nastavení je odborníky hodnoceno tak, že to je významná liberalizace a že by to mělo odstranit případy, na které bylo poukazováno. Týká se to těch, kteří to mají pro svoji potřebu, pro svoji léčbu vynucenou nemocí, a kteří propadli zdravotním systémem,“ dodává advokát Sokol. Jaké množství tedy mohou u sebe osoby starší 21 let (!!!) a výhradně pro svou potřebu legálně přechovávat?
10.Lex Anička
Výraznou změnou je zavedení povinného vzdělávání soudců a nové posuzovaní trestů. Jde o reakci na případ nezletilé dívky, kterou rok a půl zneužíval její otčím, který od soudu vyvázl jen s podmínkou. Vedle soudců tento nový zákon známý jako lex Anička dopadne v pozitivním slova smyslu také na oběti obdobných trestných činů.
Například: Rozšířením kategorie zvlášť zranitelné oběti o oběť trestného činu sexuálního útoku a trestného činu sexuálního nátlaku. Valorizací částek peněžité pomoci obětem. Rozšíření okruhu oprávněných osob, které mají na peněžitou pomoc nárok.
11.Co je jinak pro držitele zbraní?
S novým rokem začal platit nový zákon o zbraních a střelivu, ruku v ruce s tím se elektronizoval celý systém nakládání se zbraněmi a municí. Co to v praxi znamená?
Ruší se všechny papírové kartičky, tedy zbrojní průkazy a průkazy zbraní. Vše je nově elektronizováno a vedeno v centrálním registru zbraní. Staré doklady držitelé nikam neodevzdávají, mohou si je nechat na památku. Ze zbrojních průkazů se stala zbrojní oprávnění.
Z pěti skupin zbrojních průkazů, které platily až do loňského roku, se staly dvě skupiny oprávnění (k převedení opět došlo automaticky, u dosavadních držitelů není třeba nic měnit). Kdo měl zbrojní průkaz skupiny A, B nebo C, nově má tzv. obecné zbrojní oprávnění. Kdo měl zbrojní průkaz skupiny D nebo E, bude mít tzv. rozšířené zbrojní oprávnění.
Zbrojní oprávnění má platnost na dobu neurčitou, není třeba jej prodlužovat. Jednou za 5 let musí držitelé předložit policii posudek o zdravotní způsobilosti, poprvé policie k předložení posudku držitele vyzvou, ti si pak už musí hlídat termíny sami (v Portálu občana si lze nastavit avízo konce platnosti dokladů). Dokumenty se i nadále vyřizují osobně na policejním pracovišti Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, lze zažádat i z domova přes Portál občana.
12.Neplatiči? Mnohem rychlejší vyklizení bytu
Zbavit se problémového nájemníka je nově snazší. Novela zákona o bydlení totiž od nového roku usnadnila pronajímatelům získat rozkaz k vyklizení bytu. Zrychlit by mělo i samotné soudní řízení o takových úkonech. Zatímco do konce roku 2025 bylo třeba, aby pronajímatel soud o takový rozkaz přímo zažádal (a ten jej i žalovaného nájemce pak zdlouhavě vyslýchal), nově to jde i bez toho. Týká se to všech případů, kdy bývalý nájemník byt obývá i přes to, že mu toto právo skončilo ukončením nájmu.
Nově stačí, aby pronajímatel bytu podal žalobu s přiloženými listinnými důkazy, a to i bez vyslechnutí končícího obyvatele bytu soudem. Soud pak vydá rozkaz k vyklizení a od jeho doručení má žalovaný 15 dní na to, aby nemovitost vyklidil a také uhradil náklady řízení.
A co když se žalovaný ohradí a nároky v žalobě neuzná? Pak musí – a to ještě v dané 15denní lhůtě – podat odpor, v němž má podrobně vylíčit a také doložit rozhodující skutečnosti na svou obranu. Nový zákon, od nějž si ministerstvo spravedlnosti slibuje zrychlení řízení o vyklizení, omezuje také délku samotného soudního stání. Od letoška je možné žádat o odročení jednání jen jednou za každou stranu sporu, celková doba jednání by neměla překročit 6 měsíců.
13.Proč se rozvádíme? Soud už důvody nezkoumá
Zrychlení rozvodových řízení přináší novela občanského zákoníku. Cílem je podpořit smírná řešení rodičovských konfliktů a omezit zatěžování dětí jejich spory.
Soudy už nemají zjišťovat, co bylo příčinou rozpadu manželství. Ruší se i povinné výslechy manželů, pokud je jejich shoda zřejmá z podání žádosti o rozvod. Zachována ale zůstává nutnost soudní úpravy poměrů nezletilých po rozvodu, a to i u smluveného rozvodu. Tedy takového, kdy se rozvádějící manželé shodují, že manželství je rozvráceno a návrh na rozvod podávají společně (případně, kdy se druhý z manželů k návrhu připojí).
Řízení o rozvodu a řízení o úpravě poměrů nezletilého se nově automaticky spojují, aby byl proces méně formální a méně konfliktní. Pokud se rodiče také shodnou na péči o dítě, nebude už nutné, aby potomek byl zastupován tzv. kolizním opatrovníkem – místo něj nově dítě zastoupí sami rodiče.
14.A další změny
Novela rovněž výslovně zakazuje fyzické trestání dětí, aby se podpořila výchova bez násilných postupů. U výživného se zjednodušuje vymáhání dlužných částek. Pokud někdo výživné neplatí, nově hrozí vyšší úrok z prodlení, a to 2,5 promile denně během prvních šesti měsíců. Dlužné výživné je rovněž možné postoupit k vymáhání třetí osobě, např. inkasní agentuře. Zároveň se zrušilo rozlišování typů péče (společná, střídavá, výlučná), aby se zdůraznila společná rodičovská odpovědnost.
