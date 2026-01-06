Školstvím se přehnaly zásadní změny: Zdravější obědy, změny u maturit i dřívější zápis prvňáčků už od 15. ledna!
Je tu nový rok a s ním obsáhlé novinky v české legislativě. Ty se dotýkají všech – od studentů, přes pacienty, zaměstnance a jejich živitele až po pachatele trestných činů a jejich oběti.
Novinek není málo, Blesk vám proto opět přináší přehled toho nejzásadnějšího, co už platí od ledna a co by se ještě mohlo změnit ve druhé polovině roku 2026. Ale pozor! Veškeré nyní platné novinky pocházejí z pera rezortů vedených členy minulé vlády Petra Fialy (61). A není tak vyloučeno, že nástupnický kabinet Andreje Babiše (71) některé ze zákonů zruší, překope či vymyslí nové…
Hned začátku roku 2026 se týká jedna horká novinka. Termín zápisu do 1. tříd základních škol se totiž skokově posunul na dřívější! A to už na období od 15. ledna do 15. února. Týká se vás leden, nebo únor? Dál platí to, že konkrétní datum je třeba ověřit u spádové či vybrané základky. Zároveň se ale také pro část dětí zpřesnila – a také zpřísnila – pravidla pro udělování odkladů povinné školní docházky. Jde hlavně o děti narozené do 31. března 2020. Ty budou potřebovat k odkladům posouzení nejen od pediatra, ale třeba i klinického psychologa.
Psychologická pomoc
V minulosti musely školy o psychology a speciální pedagogy bojovat, v přidělování dotací na odborníky často panovaly zmatky. Tomu by měl být konec. Každá škola nad 180 žáků má nově mít nárok na odborníka alespoň na částečný úvazek. Odborník na celý úvazek se pak dostane nejspíš na školy se 400 a více žáky. Peníze na pomoc navíc půjdou rovnou ze státního rozpočtu.
Změnily se i poměry pedagogických pracovníků v regionálním školství a akademických pracovníků státních vysokých škol. Platové tarify se do 7. platové třídy (včetně) valorizovaly o pevnou částku 2 000 korun a platové tarify od 8. do 16. platové třídy se navýšily o 7 %.
Změny u maturit a slučování škol
Školy budou moci nabídnout novou formu zakončení studia – komplexní profilovou práci, která může nahradit jednotlivé profilové zkoušky. Novela také umožňuje nahradit celou či část profilové zkoušky úspěšně vykonanou standardizovanou zkouškou, a to nejen z cizího jazyka. Došlo též k zpřesnění způsobu hodnocení zkoušek složených z více částí: žák musí uspět ve všech, jinak opakuje pouze ty neúspěšné, a to ve dvou opravných termínech.
Nově musí mateřské, základní a střední školy splňovat limit minimálně 180 žáků. Pokud po tři roky podmínku nesplní, musí se sloučit s jinou školou v rámci obce, nebo zaniknout. Pokud má obec ale jen jedinou školu, nic se nemění. Sloučená školská zařízení navíc mohou zůstat ve své původní budově.
„Cílem slučování není ušetřit, ale profesionalizovat a zefektivnit správu škol, aby učitelé a ředitelé měli více času na kvalitní pedagogickou práci,“ vysvětlila šéfka odboru podpory škol na ministerstvu Martina Běťáková. Vedení Českomoravského odborového svazu pracovníků školství ale změnu kritizuje. „Sloučená velká škola nutně nebude kvalitnější. Naopak se ztratí individuální přístup k žákům, může se zhoršit klima školy,“ uvedli. Podle analýzy PAQ Research může změna zákona dopadnout na zhruba 2100 zařízení.
Méně brambor v jídelnách
Školní jídelny mohly od loňského září dobrovolně a pozvolna najíždět na novou stravovací vyhlášku. Od nového školního roku už ale bude povinná. Školní jídelny by měly žákům servírovat například méně brambor, omezit sladké nápoje nebo sůl v pokrmech. Snížit by se měly i průměrné porce masa, naopak mírně přibýt by mělo ryb či luštěnin. Každé denní jídlo bude muset od září obsahovat bílkoviny, sacharidy, tuky a ovoce nebo zeleninu.
Minimálně jednou za dva týdny by žáci měli dostat rybu nebo bezmasé jídlo. „Každý den projdou školním stravováním dva miliony dětí ve věku od dvou do 19 let, které si v tomto období tvoří vztah k jídlu, tedy i ke svému zdraví,“ uvedl k tomu dřívější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (65, TOP 09). Všechny děti si navíc budou moct do jídelny donést i své vlastní obědy z domova.
Detaily k přijímačkám na střední
Od ledna se ruší možnost podat přihlášku »výpisem«, zůstávají jen dvě možnosti podání: elektronicky přes systém DiPSy a papírově. Od září 2026 se upravuje harmonogram přihlášek u konzervatoří – nebude už jednotný termín pro SŠ a konzervatoře. Pokud je žák přijat na SŠ, automaticky tím zaniká jeho přijetí na konzervatoř.
Zpětvzetí přihlášky – uchazeč o studium může až do daného termínu vzít zpět celou přihlášku nebo jen část. Nová přihláška ve stejném kole – v DiPSy lze podat další přihlášku v tom samém kole až po zrušení té předchozí. Druhé kolo zkoušek – škola může vypsat více termínů, nejen jeden. Studenti se mohou hlásit na maturitní obor i bez předchozí jednotné přijímací zkoušky.
