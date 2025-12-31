Silvestr ONLINE: Svět mohutně vítá rok 2026. Ohňostroje v Sydney vystřídala minuta ticha
Nastal poslední den roku 2025, celý svět včetně Česka postupně přivítá rok 2026. Tradičně se koná mnoho silvestrovských akcí, letos se ale tuzemské oslavy budou muset obejít bez mohutných ohňostrojů – u určitých objektů musí lidé při odpalování pyrotechniky nově dodržovat bezpečnostní vzdálenost 250 metrů. Oslavy doma i ve světě sledujeme na Blesk.cz v online přenosu.
- Nová pravidla pro odpalování rachejtlí čtěte přehledně ZDE.
- Jako první Nový rok oslavil tichomořský ostrovní stát Kiribati, a to už v 11:00 našeho času.
- Téměř 10 000 mladých muslimů chce při společné akci uklidit po letošních silvestrovských oslavách ulice německých měst.
- V australském Sydney lidé před začátkem nového roku drželi minutu ticha za oběti teroristického útoku ze 14. prosince, při kterém zemřelo 15 lidí.
Sněžení dnes odpoledne a večer na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod.
V Jihlavě se zranili tři chodci, do kterých vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Ve Středočeském kraji měly problémy autobusy. Spoje nabíraly zpoždění. Kvůli výstraze meteorologů, kteří očekávají další sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Řidiči by měli být na cestách opatrní, shodují se silničáři.
Během silvestrovského večera a noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit. Na horách na severu napadne až 15 centimetrů sněhu. Hustě sněžit má do rána mimo jiné v části Trutnovska a Rychnovska. Meteorologové navíc očekávají silný vítr, varují před tvorbou sněhových jazyků, na horách závějí.
Buenos Aires a okolí postihl poslední den letošního roku masivní výpadek elektrického proudu. Výpadek nastal v noci na dnešek místního času. Brzy ráno bylo v Buenos Aires a okolí bez elektřiny zhruba jeden milion odběratelů.
Výpadek způsobily problémy na jedné z trafostanic. Příčiny distributor elektrické energie Edesur vidí ve „vysoké poptávce po elektřině kvůli vlně vedra“. V Argentině je v současnosti léto a ve dne na řadě míst teploty vystoupaly v úterý i nad 40 °C. V noci se teploty pohybovaly kolem 30 1C.
„Každý přelom roku přináší novou naději, ale také nám připomíná, že čas plyne rychle a měli bychom s ním nakládat rozumně. Společně doufáme, že věci mohou jít lepším směrem. Nic ale nepřijde samo od sebe. Záleží na naší práci, zájmu o okolní svět, na odpovědnosti a zdravém rozumu – jak v osobním životě, tak ve veřejném prostoru,“ uvedl na facebooku exprezident Miloš Zeman.
„Přeji nám všem, aby rok 2026 byl časem klidu a především míru, nikoliv chaosu. Rokem vzájemného respektu a dialogu, ne křiku a útoků. A rokem, ve kterém si budeme cenit poctivé práce, odbornosti a zdravého rozumu více než amatérismu a prázdných hesel. Velmi si vážím Vaší podpory a mnoha gest přátelství a slušnosti, s nimiž se stále setkávám. Přeji Vám a Vašim blízkým do roku 2026 především pevné zdraví, klid a dostatek sil čelit všem výzvám, které život přináší,“ dodal Zeman.
Na Václavském náměstí, které v minulých letech bývalo centrem oslav příchodu nového roku, bylo lidí podstatně méně než na Staroměstském náměstí. Přispěla k tomu i stavba tramvajové trati v horní části náměstí, kde se lidé téměř nezastavovali s výjimkou desítky demonstrantů s českými a ukrajinskými vlajkami před budovou Národního muzea.
Ve spodní části Václavského náměstí se lidé zastavovali na vánočních trzích, i tam to byli zejména zahraniční turisté. Pod Jindřišskou ulicí dva demonstranti pouštěli ze zaparkovaného auta hlasitou hudbu a demonstrovali proti policii, jejich akce větší zájem nevzbudila.
V okolí Václavského náměstí rovněž byly slyšet exploze zábavní pyrotechniky. Její používání v historickém centru města a v dalších lokalitách přitom zakazuje vyhláška z roku 2020. Na zákaz upozorňovala po celý prosinec také kampaň na venkovních reklamních plochách, dnes ho připomínalo české a anglické hlášení v metru. Dodržování zákazu chtějí kontrolovat i policisté se strážníky, kteří jsou nasazení v ulicích.
Centrum Prahy dnes odpoledne před zahájením oslav příchodu roku 2026 zaplnili zejména cizinci. Spíš než o silvestrovské oslavy ale měli zájem o vánoční trhy, které byly zaplněné podobně jako v závěru adventu. Ve městě se ve větší míře než obvykle pohybovaly policejní hlídky. Krátce před 17:00 byly podle zpravodaje ČTK slyšet v ulicích první výbuchy zábavní pyrotechniky, jejíž používání je mimo jiné v památkové zóně zakázané.
Na Staroměstském náměstí, kde se očekává hlavní dějiště letošních silvestrovských oslav, byly odpoledne tisíce lidí. Většina z nich byli zahraniční turisté, kteří převažovali i mezi návštěvníky přilehlých restaurací. Nejčastěji nakupovali u stánků teplé občerstvení. U pódia poblíž vánočního stromu se zatím větší skupiny neshromažďovaly, hudební program na místě začne až v 19:00, kdy se budou až do půlnoci střídat česko-britská poprocková kapela So fine a DJ Jan Meruna.
Pod Staroměstskou radnicí v těsném sousedství orloje zaparkovalo záchranářské vozidlo Golem. Každoročně ošetřuje například lidi poraněné pyrotechnikou a má možnost ošetřit pacienty až na 12 lůžkách. Na Staroměstském náměstí jsou dále podle záchranné služby připraveny tři záchranářské posádky v sanitkách, zdravotníci mají k dispozici také čtyřkolku pro rychlý průjezd zaplněným centrem.
Koruna uzavřela tento rok v kurzu 24,17 Kč/EUR a 20,58 Kč/USD. Vůči hlavním světovým měnám letos výrazně posílila - k dolaru o 15 procent, k euru o 4 procenta.
Novoroční oslavy v Japonsku, které se podle webu The Guardian nazývají šogacu, jsou spojené především s rodinou. Poslední den v roce je tradicí si přijít poslechnout odbíjení půlnoci, jíst soba nudle a zůstat vzhůru, aby lidé mohli spatřit první východ slunce v novém roce.
Buddhisté se naopak scházejí v chrámech po celé zemi. V Soulu se konala ceremonie s odbíjením zvonu a odpočítáváním, napsala agentura AP.
Proti nové formulaci v trestním zákoníku o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva, která zahrnuje zmínku o komunismu, dnes v Praze před ministerstvem spravedlnosti protestovala asi padesátka lidí. Shromáždění svolali Mladí sociální demokraté. Novela trestního zákoníku začne platit 1. ledna.
Organizátoři na dnešním protestu mimo jiné kritizovali, že je formulace v zákoně podle nich napsána vágně, označili ji za legislativní zmetek. Je podle nich také protiústavní. Paragraf podle nich nesměřuje jen proti komunistům, ale proti všem levicově smýšlejícím lidem.
Úderem 16:00 SEČ vstoupily do nového roku Japonsko, Severní a Jižní Korea, části Ruska nebo Východní Timor a tichomořský ostrov Palau.
V Sydney, kde nový rok odstartoval ve 14:00 SEČ, už začaly menší ohňostroje, které rozzářily oblohu nad známým mostem Harbour Bridge. Podle listu The Guardian je Sydney označováno za „světovou metropoli silvestrovských oslav“.
Kvůli střelbě ze 14. prosince se však silvestrovské oslavy ve městě na chvíli zastavily a lidé uctili památku obětí minutou ticha. Při teroristickém útoku na účastníky oslav židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney tehdy zahynulo 15 lidí. V rámci pietní akce byl rozsvícen most Harbour Bridge a na něm se promítaly světelné obrazce sedmiramenného židovského svícnu menora a holubice spolu se slovy „jednota“ a „mír“.
Více než tři stovky lidí vyrazily dnes dopoledne na tradiční silvestrovský běh z Chebu k poutnímu místu Maria Loreto ve Starém Hrozňatově na Chebsku. Podle Martina Kolka ze spolku Chebské gurmánství, který se letos organizace běhu ujal podruhé, byli mezi běžci děti i senioři. Na trať zasněženou krajinou vyrazila i spousta pěších nebo někteří lidé na kolech, zjistila na místě ČTK.
„Letos jsme situaci možná trochu podcenili, jelikož jsme přichystali jen 300 startovacích čísel na základě počtu předem přihlášených účastníků a předpovědi počasí, která slibovala pocitovou teplotu minus 12 stupňů Celsia. Běžců ale dorazilo víc, někteří se ještě registrovali před startem na místě,“ řekl Kolek. Silvestrovský běh je podle něj jednou ze dvou sportovních akcí, které spolek, zabývající se především kulturními akcemi, organizuje. Zajišťuje i Chebskou 24hodinovku, tedy štafetový běh, který trvá celý den a noc.
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.
Putin v projevu podle TASS zmínil účastníky takzvané speciální vojenské operace, jak Moskva nazývá svou invazi na Ukrajinu, která trvá už téměř čtyři roky a vyžádala si podle dostupných informací zřejmě statisíce zabitých a zraněných.
Sjednocení Číny nelze zastavit, řekl podle agentur v novoročním projevu čínský prezident Si Ťin-pching. Předtím Peking uvedl, že dnes ukončil rozsáhlé vojenské cvičení u ostrova Tchaj-wan, který Čína považuje za svou vzbouřenou provincii. „Znovusjednocení naší vlasti, které je v souladu s duchem doby, je nezastavitelné,“ řekl podle agentury AFP Si Ťin-pching.
Čína dnes ukončila vojenské cvičení pojmenované Spravedlivá mise 2025, které začalo v pondělí a které mělo simulovat blokádu tchajwanských přístavů a poprvé nacvičovat, jak odradit od zásahu jiné země, které by přišly v případě čínského napadení Tchaj-wanu na pomoc.
Skiareály v Pardubickém kraji nabízejí dobré podmínky k lyžování a desítky centimetrů sněhu, většinou technického. V týdnu nasněžilo několik centimetrů přírodního sněhu. Skicentra budou mít otevřeno také ve čtvrtek na Nový rok, kdy je sváteční den. Všechna střediska v kraji nejsou kompletně zasněžená a některé kapacity nemají v provozu, vyplývá z informací provozovatelů.
Horský resort Dolní Morava u Králického Sněžníku, který je největší v kraji, nabízí 7,4 kilometru sjezdovek. Dohromady má přes deset kilometrů. Na svazích je až metr sněhu. Silvestr tam dnes slaví odpoledne a večer na Stezce v oblacích. „Na horách aktuálně sněží a na Dolní Moravě tak panuje zima, jak má být,“ řekl Šárka Braunerová z resortu, který nabízí večerní lyžování každý den a 1. ledna k němu přidá i večerní sáňkování.
V Polničce na Žďársku dnes lyžaři absolvovali Silvestrovský běh na historických lyžích. Akce k pobavení nejen místních se v obci uskutečnila pošestapadesáté. Začínala jako memoriál zesnulého pravidelného hosta místní restaurace, řekl ČTK za pořadatele Stanislav Jozífek.
„Byla to parta kolem hospody, kterou dnes vlastní pan Šimák. Jeden štamgast potom zemřel a ostatní si řekli, že udělají memoriál na jeho počest. Oblíkli si dobové kostýmy, na trakař dali sud a oběhli si kolečko mezi baráky. Z původních zakladatelů už dneska nikdo nežije, ale tradice se udržuje dál,“ řekl Jozífek.
Nový Zéland vstoupil v poledne SEČ do roku 2026 spolu s ostrovními státy Samoa a Tonga. Novozélandský Auckland zahájil oslavy pětiminutovou show s 3500 barevnými raketami ohňostroje, které byly odpáleny z různých pater 240 metrů vysoké vyhlídkové a telekomunikační věže Sky Tower.
Oslavy jsou plánovány po celém Novém Zélandu a očekávají se velkolepé ohňostroje, a to navzdory pochmurnému počasí. „Celý den pršelo, ale obloha se vyjasnila, aby o půlnoci přivítala ohňostroj z věže Sky Tower,“ řekla podle stanice BBC žena, která nový rok slavila v Aucklandu.
HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉 pic.twitter.com/7BDr3KxAsZ— WORLD 2025 🌊 (@W0rld2025) 31. prosince 2025
Svět slaví příchod nového roku 2026. Jako první do něj vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati. Následují Chathamské ostrovy či Nový Zéland.
„Nový rok přivítám tady pod Špilberkem,“ uvedla v novoročním přání ministryně financí Alena Schillerová. Vzkázala, že svou politikou chce sloužit všem lidem, ať už studentům, seniorům nebo hospodským. „Dobře vím, že končící rok nebyl pro mnoho z vás lehký (…) ano, máme problémy. Ale jsme společnost lidí, kteří je umí a chtějí řešit. A já jsem připravena vaši důvěru nezklamat,“ řekla Schillerová.
Sedmiletého chlapce v Ostravě v úterý poranila zábavní pyrotechnika. Petarda mu způsobila poranění v obličeji. Záchranáři před podobnými případy varují, při odpalování pyrotechniky doporučují dbát na bezpečnost. Řekl to dnes řekl jejich mluvčí Lukáš Humpl.
Bývalý předseda Pirátů a poslanec Ivan Bartoš ve svém silvestrovském přání uvedl, že si přeje, aby Česko bylo hlavně bezpečnou zemí, kde se problémy řeší věcně a kde má každý šanci uspět. „Do nového roku 2026 vám všem přeji hodně štěstí, zdraví, klidu, lásky a odvahy,“ popřál Bartoš.
Do nového roku 2026 vám všem přeji hodně štěstí, zdraví, klidu, lásky a odvahy! 🎉✨— Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) December 31, 2025
Ivan Bartoš pic.twitter.com/Zz4ZsnqMci
