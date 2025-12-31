Silvestr ONLINE: Sražení chodci v Jihlavě, otrávený muž (†36) z Kravař zemřel. A velké oslavy ve světě
Svět vítá rok 2026, silvestrovské oslavy postupně propukly v různých částech světa. V Česku však poslední den roku 2025 provází i řada nehod. Auto v Jihlavě dostalo smyk a vjelo do chodců, čtyři lidé jsou zraněni. Došlo i na další tragédie. 36letý muž v Kravařích se otrávil oxidem uhelnatým a zemřel. Silvestr a Nový rok doma i ve světě sledujeme na Blesk.cz v online přenosu.
- Při silvestroské nehodě v Jihlavě se lehce zranili čtyři chodci. Vjelo do nich osobní auto, které dostalo smyk.
- Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo další nehody i zpoždění autobusů.
- Během silvestrovské noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit. Na horách na severu napadne až 15 centimetrů sněhu.
- 36letý muž v Kravařích na Opavsku zemřel na otravu oxidem uhelnatým. Přiotrávili se i další tři lidé - 41letá žena a dvě děti školního věku.
- Tradičně se koná mnoho silvestrovských akcí, letos se ale tuzemské oslavy budou muset obejít bez mohutných ohňostrojů – u určitých objektů musí lidé při odpalování pyrotechniky nově dodržovat bezpečnostní vzdálenost 250 metrů. Nová pravidla pro odpalování rachejtlí čtěte přehledně ZDE.
- V australském Sydney lidé před začátkem nového roku drželi minutu ticha za oběti teroristického útoku ze 14. prosince, při kterém zemřelo 15 lidí.
- „Přeji nám všem, ať nový rok 2026 přinese zdraví, pohodu, více porozumění, odvahu a dobré kroky správným směrem,“ vzkázala první dáma Eva Pavlová.
Prezident USA Donald Trump podle tiskových agentur oznámil stažení Národní gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu. Vrátíme se, pokud zločin znovu prudce vzroste, uvedl.
Při odpolední nehodě v Jihlavě se lehce zranili čtyři chodci. Vjelo do nich osobní auto, které dostalo smyk. O ošetření čtyř lidí, které zdravotníci s lehčím zraněním převezli do nemocnice, informoval mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.
Policie nejprve uvedla, že zranění utrpěli tři lidé. Nehoda v části Pístov se stala před 16:00. Na celé Vysočině odpoledne intenzivně sněžilo. Okolnosti havárie policie vyšetřuje. Dechová zkouška řidiče byla negativní, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
„Nejlepší oslava konce roku je jednoznačně s blízkými a kamarády. Doba, kdy jsem ráda chodila do města a společnosti, je dávno pryč a nejraději nachystám všechno sama a vidím poslední den v roce pouze ty, které vidět fakt chci. Poslední dekádu slavíme Silvestr doma, u deskových her,“ vzkázala exministryně obrany Jana Černochová (ODS).
„Před rokem jsem trávil silvestra ve Washingtonu DC jako europoslanec,“ zavzpomínal Filip Turek (za Motoristy) v aktuálním silvestrovském poselství.
„Vzdal jsem se papaláškého života europoslance a i přes všechny šílenosti, které produkují média a poražení politici, nelituji ani vteřinu... Věřím, že se brzy vrátím ke svým pořadům a i k veřejnému vystupování, teď to díky politickému boji prakticky není možné a omlouvám se za to. Nyní jsem rád, že mohu být doma, blíže vám všem,“ ujišťuje Turek, kterého si prezident Petr Pavel za ministra nepřeje, pro Motoristy je však zatím stále jediným adeptem na ministra životního prostředí.
Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes večer v novoročním projevu ujistil, že udělá vše pro to, aby se prezidentské volby v roce 2027 odehrály bez zahraničního vměšování.
„Udělám vše pro to, aby prezidentské volby proběhly co nejklidněji, zejména bez jakéhokoli zahraničního vměšování,“ prohlásil francouzský prezident podle agentury AFP. Když hovořil o konci svého funkčního období, šéf státu slíbil, že bude pracovat „až do poslední vteřiny a každý den se bude snažit naplnit mandát, který jste mi svěřili“, dodala stanice BFMTV na svém webu.
Petr Pavel na Silvestra sdílel video s přeřeknutími se i kuriózními situacemi. „Do nového roku vám přeji, aby všechno vyšlo na první dobrou. A když ne, tak aby to prostě vyšlo,“ uvedl prezident.
Německý kancléř Friedrich Merz ve svém novoročním projevu zdůraznil, že Evropa musí v roce 2026 silněji prosazovat své zájmy, aby si zajistila prosperitu a mír. Zaměřil se zejména na problémy, které představuje ruská agrese na Ukrajině, globální protekcionismus a měnící se vztahy s USA.
Přes četné mezinárodní výzvy však podle agentury DPA vyzval kancléř k optimismu. Merz uvedl, že nemilosrdná válka, která zuří na prahu Evropy, představuje přímou hrozbu pro svobodu a bezpečnost všech Evropanů. „Stále jasněji vidíme, že ruská agrese byla a je součástí plánu namířeného proti celé Evropě,“ řekl a dodal, že Německo denně čelí sabotážím, špionáži a kybernetickým útokům.
Kancléř upozornil, že Evropa a její závislost na dovozu surovin z jiných zemí je stále častěji využívána proti ní. „Neustále omezujeme byrokracii a prosazování německé konkurenceschopnosti klademe na první místo žebříčku našich priorit,“ řekl Merz. Německo se současně potýká také s ekonomickými problémy způsobenými celní politikou prezidenta USA Donalda Trumpa.
Právě vztahy mezi USA a Německem potažmo s Evropou byly dalším bodem Merzova projevu. Spojené státy od konce druhé světové války platily za garanta bezpečnosti v Evropě; Trumpova politika však podle kancléře naznačuje, že by se tato role mohla v budoucnu změnit. „Pro nás Evropany to znamená, že musíme mnohem důrazněji hájit a prosazovat své zájmy sami,“ řekl Merz a dodal, že Evropa se nesmí bát, ale naopak musí vzít věci do vlastních rukou.
Podle kancléře může být následující rok pro Německo i pro celou Evropu rozhodující. „Může to být rok, ve kterém se Německo a Evropa s novou silou znovu vrátí k desetiletím míru, svobody a prosperity,“ dodal Merz a uvedl: „Nejsme oběťmi vnějších okolností. Nejsme vydáni na milost velmocím. Nemáme svázané ruce.“
„Máme tady speciálního hosta, a to je náš entertainer Medúza Aleš Juchelka,“ uvádí speciální silvestrovské vydání podcastu Sorry jako premiér Andrej Babiš (ANO). Na předtočeném videu, zveřejněném dnes na Babišově facebooku, nechybí červené santaclausovské čepičky či přípitek šampusem.
„Nejdřív si uděláme atmosférku, budu dneska dělat dýzu, nevadí to?“ ptá se v úvodu videa Babiš, zatímco Havlíček nalévá přítomným vaječný koňak z Průhonic. Babiš vytáhl navíc i dvoubarevné oplatky. „To znáte? S medem. A toto je u nás to hlavní na Vánoce, to je symbol Vánoc u nás, to je dvoubarevný keks,“ říká Babiš. „To dělala moje prababička, babička, máma a tohle dělala moje starší dcera Adriana,“ dodal.
36letý muž dnes v Kravařích na Opavsku zemřel na otravu oxidem uhelnatým. Přiotrávili se i další tři lidé včetně dvou dětí školního věku. Novinářům to sdělili mluvčí integrovaného záchranného systému.
Do rodinného domu v Bezručově ulici záchranáři, hasiči i policisté vyráželi krátce po poledni. Na tísňovou linku dostali oznámení, že se tam nachází muž v bezvědomí. „Po vstupu do prostor bytu začalo záchranářům alarmovat čidlo signalizující přítomnost oxidu uhelnatého. Proto na místo zásahu přivolali také hasiče a policii,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Šestatřicetiletému muži začali svědci poskytovat pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. „Týmy pokračovaly ve snaze o záchranu prováděním rozšířené resuscitace, a to za použití léků i přístrojové techniky. Přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit činnost pacientova srdce a zasahující lékařka byla nucena po přibližně 40 minutách konstatovat smrt,“ uvedl Humpl.
S příznaky intoxikace byla ošetřena rovněž jednačtyřicetiletá žena a dvě děti školního věku. Záchranáři je přepravili do Slezské nemocnice v Opavě. „Opavští kriminalisté se v současné chvíli zabývají všemi okolnostmi a příčinami této tragické události,“ řekl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Středočeští hasiči zasahují na Silvestra u požáru bývalého hotelu v Rabyni na Benešovsku, jde o budovu o rozměrech osm krát 30 metrů. Uvnitř by neměl nikdo být, na místě zasahuje deset jednotek, informovali hasiči na síti X.
Požár nevyužívaného hotelu byl nahlášen krátce před 18:00. „Střecha je (zasažena) v plném rozsahu, ještě před naším příjezdem byla část střechy zřícená, vstup dovnitř je komplikovaný, proto zásah vedeme zvenku z výškové techniky, dokud to nedostaneme pod kontrolu, abychom mohli vstoupit dovnitř,“ řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
Sněžení dnes odpoledne a večer na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod.
V Jihlavě se zranili tři chodci, do kterých vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Ve Středočeském kraji měly problémy autobusy. Spoje nabíraly zpoždění. Kvůli výstraze meteorologů, kteří očekávají další sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Řidiči by měli být na cestách opatrní, shodují se silničáři.
Během silvestrovského večera a noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit. Na horách na severu napadne až 15 centimetrů sněhu. Hustě sněžit má do rána mimo jiné v části Trutnovska a Rychnovska. Meteorologové navíc očekávají silný vítr, varují před tvorbou sněhových jazyků, na horách závějí.
Buenos Aires a okolí postihl poslední den letošního roku masivní výpadek elektrického proudu. Výpadek nastal v noci na dnešek místního času. Brzy ráno bylo v Buenos Aires a okolí bez elektřiny zhruba jeden milion odběratelů.
Výpadek způsobily problémy na jedné z trafostanic. Příčiny distributor elektrické energie Edesur vidí ve „vysoké poptávce po elektřině kvůli vlně vedra“. V Argentině je v současnosti léto a ve dne na řadě míst teploty vystoupaly v úterý i nad 40 °C. V noci se teploty pohybovaly kolem 30 °C.
„Každý přelom roku přináší novou naději, ale také nám připomíná, že čas plyne rychle a měli bychom s ním nakládat rozumně. Společně doufáme, že věci mohou jít lepším směrem. Nic ale nepřijde samo od sebe. Záleží na naší práci, zájmu o okolní svět, na odpovědnosti a zdravém rozumu – jak v osobním životě, tak ve veřejném prostoru,“ uvedl na facebooku exprezident Miloš Zeman.
„Přeji nám všem, aby rok 2026 byl časem klidu a především míru, nikoliv chaosu. Rokem vzájemného respektu a dialogu, ne křiku a útoků. A rokem, ve kterém si budeme cenit poctivé práce, odbornosti a zdravého rozumu více než amatérismu a prázdných hesel. Velmi si vážím Vaší podpory a mnoha gest přátelství a slušnosti, s nimiž se stále setkávám. Přeji Vám a Vašim blízkým do roku 2026 především pevné zdraví, klid a dostatek sil čelit všem výzvám, které život přináší,“ dodal Zeman.
Na Václavském náměstí, které v minulých letech bývalo centrem oslav příchodu nového roku, bylo lidí podstatně méně než na Staroměstském náměstí. Přispěla k tomu i stavba tramvajové trati v horní části náměstí, kde se lidé téměř nezastavovali s výjimkou desítky demonstrantů s českými a ukrajinskými vlajkami před budovou Národního muzea.
Ve spodní části Václavského náměstí se lidé zastavovali na vánočních trzích, i tam to byli zejména zahraniční turisté. Pod Jindřišskou ulicí dva demonstranti pouštěli ze zaparkovaného auta hlasitou hudbu a demonstrovali proti policii, jejich akce větší zájem nevzbudila.
V okolí Václavského náměstí rovněž byly slyšet exploze zábavní pyrotechniky. Její používání v historickém centru města a v dalších lokalitách přitom zakazuje vyhláška z roku 2020. Na zákaz upozorňovala po celý prosinec také kampaň na venkovních reklamních plochách, dnes ho připomínalo české a anglické hlášení v metru. Dodržování zákazu chtějí kontrolovat i policisté se strážníky, kteří jsou nasazení v ulicích.
Centrum Prahy dnes odpoledne před zahájením oslav příchodu roku 2026 zaplnili zejména cizinci. Spíš než o silvestrovské oslavy ale měli zájem o vánoční trhy, které byly zaplněné podobně jako v závěru adventu. Ve městě se ve větší míře než obvykle pohybovaly policejní hlídky. Krátce před 17:00 byly podle zpravodaje ČTK slyšet v ulicích první výbuchy zábavní pyrotechniky, jejíž používání je mimo jiné v památkové zóně zakázané.
Na Staroměstském náměstí, kde se očekává hlavní dějiště letošních silvestrovských oslav, byly odpoledne tisíce lidí. Většina z nich byli zahraniční turisté, kteří převažovali i mezi návštěvníky přilehlých restaurací. Nejčastěji nakupovali u stánků teplé občerstvení. U pódia poblíž vánočního stromu se zatím větší skupiny neshromažďovaly, hudební program na místě začne až v 19:00, kdy se budou až do půlnoci střídat česko-britská poprocková kapela So fine a DJ Jan Meruna.
Pod Staroměstskou radnicí v těsném sousedství orloje zaparkovalo záchranářské vozidlo Golem. Každoročně ošetřuje například lidi poraněné pyrotechnikou a má možnost ošetřit pacienty až na 12 lůžkách. Na Staroměstském náměstí jsou dále podle záchranné služby připraveny tři záchranářské posádky v sanitkách, zdravotníci mají k dispozici také čtyřkolku pro rychlý průjezd zaplněným centrem.
Koruna uzavřela tento rok v kurzu 24,17 Kč/EUR a 20,58 Kč/USD. Vůči hlavním světovým měnám letos výrazně posílila - k dolaru o 15 procent, k euru o 4 procenta.
Novoroční oslavy v Japonsku, které se podle webu The Guardian nazývají šogacu, jsou spojené především s rodinou. Poslední den v roce je tradicí si přijít poslechnout odbíjení půlnoci, jíst soba nudle a zůstat vzhůru, aby lidé mohli spatřit první východ slunce v novém roce.
Buddhisté se naopak scházejí v chrámech po celé zemi. V Soulu se konala ceremonie s odbíjením zvonu a odpočítáváním, napsala agentura AP.
Proti nové formulaci v trestním zákoníku o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva, která zahrnuje zmínku o komunismu, dnes v Praze před ministerstvem spravedlnosti protestovala asi padesátka lidí. Shromáždění svolali Mladí sociální demokraté. Novela trestního zákoníku začne platit 1. ledna.
Organizátoři na dnešním protestu mimo jiné kritizovali, že je formulace v zákoně podle nich napsána vágně, označili ji za legislativní zmetek. Je podle nich také protiústavní. Paragraf podle nich nesměřuje jen proti komunistům, ale proti všem levicově smýšlejícím lidem.
Úderem 16:00 SEČ vstoupily do nového roku Japonsko, Severní a Jižní Korea, části Ruska nebo Východní Timor a tichomořský ostrov Palau.
Hlavně, že nebude smrad celý den a noc.