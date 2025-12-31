Silvestr ONLINE: Oslavy konce roku doma i ve světě. Letos v Česku převážně bez rachejtlí
31. prosince 2025
08:31
Nastal poslední den roku 2025, celý svět včetně Česka postupně přivítá rok 2026. Tradičně se koná mnoho silvestrovských akcí, letos se ale tuzemské oslavy budou muset obejít bez mohutných ohňostrojů – u určitých objektů musí lidé při odpalování pyrotechniky nově dodržovat bezpečnostní vzdálenost 250 metrů. Oslavy doma i ve světě sledujeme na Blesk.cz v online přenosu.
Téměř 10 000 mladých muslimů chce při společné akci uklidit po letošních silvestrovských oslavách ulice německých měst. Tradiční akce letos podle pořadatelů zřejmě přiláká řadu nových zájemců, kteří se účastí budou chtít vymezit vůči kontroverzním výrokům kancléře Friedricha Merze o migraci a rázu německých měst. Podle posledních odhadů žije v Německu s 83 miliony obyvatel zhruba 5,5 milionu muslimů.
„Muslimové jsou vnímáni už jen jako problémová skupina,“ řekl agentuře DPA Scharjil Khalid, imám mešity v berlínské části Pankow. To chtějí podle něj muslimové svou novoroční akcí změnit, s košťaty a pytli na odpadky se proto vydají 1. ledna do ulic více než 240 německých měst. Akce se koná podle Khalida už třicet let, letos má ale „novou dynamiku“.
09:28
31. 12. 2025
„Od prosince toho roku platí v Česku zpřísněná pravidla pro používání zábavní pyrotechniky. Já jako pejskař a milovník zvířat jsem za to moc rád. Pokud i přes to ale neodoláte pokušení odpálit si nějakou tu rachejtli, dělejte tak prosím v povolených pásmech. Vyhnete se tím problémům. Přesnou mapu najdete na webu,“ vyzývá poslanec ANO Robert Králíček.
V končícím roce při nehodách na silnicích v Česku zemřelo zatím 427 lidí, o 16 méně než v roce 2024. Policie dnes předběžná čísla oznámila na síti X, změnit je ještě může dnešní den. Počet obětí dopravních nehod je nejnižší od roku 1961, od nějž policie vede souvislou statistiku.
4/5 Předběžné statistiky dopravní nehodovosti za rok 2025 jsou zatím příznivější než v loňském roce (427 obětí, tj. o 16 méně než vloni, z celkových 85 028 nehod). Naším společným cílem je, aby dnešní noc tuto bilanci nezhoršila. Buďte na cestách opatrní a bezpečně dojeďte domů.
Několik stovek kilogramů nelegálně držené zábavní pyrotechniky zabavili vídeňští policisté v úterý ve skladu v městské části Floridsdorf. Přišli na ni při rutinní kontrole obchodního skladu, informuje web rakouské veřejnoprávní televize a rozhlasu ORF.
Způsob uskladnění a množství zábavní pyrotechniky na jednom místě představovalo vážné nebezpečí, zdůraznili policisté. „Takové množství pyrotechniky nemá v obchodním prostoru co dělat,“ řekl vedoucí zásahu Walter Hillerer.
09:01
31. 12. 2025
08:31
31. 12. 2025
Češi a Slováci se dnes znovu sejdou na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně potkávají už desítky let a společně oslavují příchod nového roku. Tradiční silvestrovská akce vždy přiláká lidi z obou stran hranice. Připomínají si někdejší společný stát, utužují vzájemné vztahy a nechybí ani každoroční přípitek.
08:27
31. 12. 2025
„Končící rok 2025 je pro mě nezapomenutelný a i přes volební výsledek zcela naplněný. A to i díky stovkám a stovkám inspirativních setkání a rozhovorů i díky všemu, co se nám na obraně podařilo dotáhnout i letos do konce. Ani v posledním roce našeho mandátu jsme nepolevili z tempa modernizace naší armády a rozvoje zahraniční spolupráce. Díky vám všem za podporu a ještě než propukne silvestrovské veselí, chci všem popřát hlavně zdraví, štěstí a radost v roce 2026,“ zavzpomínala a popřála bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Svět oslaví příchod nového roku 2026. Vzhledem k časovému posunu jej dnes jako první přivítají obyvatelé tichomořského ostrovního státu Kiribati, a to v 11:00 SEČ. Krátce poté se k němu připojí i Nový Zéland s ostrovními státy Samoa a Tonga. Celosvětové oslavy budou doprovázet novoroční projevy několika světových lídrů.
