ONLINE: Česko přivítalo rok 2026! A silvestrovské tragédie. Sražení chodci v Jihlavě, otrávený muž (†36)
Česko přivítalo nový rok 2026, silvestrovské oslavy předtím postupně propukly v různých částech světa. V Česku provázela Silvestr 2025 i řada nehod. Auto v Jihlavě dostalo smyk a vjelo do chodců, čtyři lidé jsou zraněni. Došlo i na další tragédie. 36letý muž v Kravařích se otrávil oxidem uhelnatým a zemřel. Silvestr a Nový rok doma i ve světě sledujeme na Blesk.cz v online přenosu.
- Při silvestroské nehodě v Jihlavě se lehce zranili čtyři chodci. Vjelo do nich osobní auto, které dostalo smyk.
- Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo další nehody i zpoždění autobusů.
- Během silvestrovské noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit. Na horách na severu napadne až 15 centimetrů sněhu.
- 36letý muž v Kravařích na Opavsku zemřel na otravu oxidem uhelnatým. Přiotrávili se i další tři lidé - 41letá žena a dvě děti školního věku.
- Tradičně se koná mnoho silvestrovských akcí, letos se ale tuzemské oslavy budou muset obejít bez mohutných ohňostrojů – u určitých objektů musí lidé při odpalování pyrotechniky nově dodržovat bezpečnostní vzdálenost 250 metrů. Nová pravidla pro odpalování rachejtlí čtěte přehledně ZDE.
- V australském Sydney lidé před začátkem nového roku drželi minutu ticha za oběti teroristického útoku ze 14. prosince, při kterém zemřelo 15 lidí.
- „Přeji nám všem, ať nový rok 2026 přinese zdraví, pohodu, více porozumění, odvahu a dobré kroky správným směrem,“ vzkázala první dáma Eva Pavlová.
