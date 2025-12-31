ONLINE: Česko přivítalo rok 2026! A silvestrovské tragédie. Sražení chodci v Jihlavě, otrávený muž (†36)

31. prosince 2025
23:59
31. prosince 2025
08:31

Česko přivítalo nový rok 2026, silvestrovské oslavy předtím postupně propukly v různých částech světa. V Česku provázela Silvestr 2025 i řada nehod. Auto v Jihlavě dostalo smyk a vjelo do chodců, čtyři lidé jsou zraněni. Došlo i na další tragédie. 36letý muž v Kravařích se otrávil oxidem uhelnatým a zemřel. Silvestr a Nový rok doma i ve světě sledujeme na Blesk.cz v online přenosu.

  • Při silvestroské nehodě v Jihlavě se lehce zranili čtyři chodci. Vjelo do nich osobní auto, které dostalo smyk.
  • Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo další nehody i zpoždění autobusů. 
  • Během silvestrovské noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit. Na horách na severu napadne až 15 centimetrů sněhu.
  • 36letý muž v Kravařích na Opavsku zemřel na otravu oxidem uhelnatým. Přiotrávili se i další tři lidé - 41letá žena a dvě děti školního věku. 
  • Tradičně se koná mnoho silvestrovských akcí, letos se ale tuzemské oslavy budou muset obejít bez mohutných ohňostrojů – u určitých objektů musí lidé při odpalování pyrotechniky nově dodržovat bezpečnostní vzdálenost 250 metrů. Nová pravidla pro odpalování rachejtlí čtěte přehledně ZDE.
  • V australském Sydney lidé před začátkem nového roku drželi minutu ticha za oběti teroristického útoku ze 14. prosince, při kterém zemřelo 15 lidí.
  • „Přeji nám všem, ať nový rok 2026 přinese zdraví, pohodu, více porozumění, odvahu a dobré kroky správným směrem,“ vzkázala první dáma Eva Pavlová.

Silvestr 2025 a Nový rok 2026
01:08
1. 1. 2026

Děkujeme vám za sledování online přenosu z vítání nového roku 2026. Novoroční dění kolem 1. ledna 2026 můžete od čtvrtečního rána sledovat dál na Blesk.cz online.

Blesk.cz vám přeje hezký zbytek novoroční oslav a šťastný nový rok!

Přivítání nového roku 2026 na Staroměstském náměstí (1.1.2026) Přivítání nového roku 2026 na Staroměstském náměstí (1.1.2026) Přivítání nového roku 2026 na Staroměstském náměstí (1.1.2026)
01:00
1. 1. 2026

Minimální mzda v Česku se ode dneška zvyšuje o 1600 korun na 22 400 korun. S ní se zvedají zaručené platy ve veřejném sektoru podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce. Platové tarify ve školství rostou učitelům o sedm procent a asistentům o 2000 korun. 

Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se ode dneška zvyšují o 240 korun. U většiny se pak k tomu zvedne i zásluhová procentní část o 2,6 procenta. Průměrná starobní penze by tak měla podle ministerstva práce vzrůst o 668 korun na téměř 21 800 korun. Zavádí se také minimální důchod. Senioři a seniorky tak nemůžou letos pobírat méně než 9800 korun.

00:59
1. 1. 2026

Příchod nového roku 2026 slavili v italské metropoli Římě, litevském Vilniusu či během sledování ohňostroje na pláži Baltského moře Timmendorfer Strand v Německu.

Nový rok 2026 přivítala i italská metropole Řím (1.1.2026) Nový rok 2026 přivítala i italská metropole Řím (1.1.2026) Oslavy příchodu roku 2026 v litevském Vilniusu (1.1.2026) Oslavy příchodu roku 2026 na pláži Baltského moře v Timmendorfer Strand v Německu Oslavy příchodu roku 2026 na pláži Baltského moře v Timmendorfer Strand v Německu
00:53
1. 1. 2026

„Nový rok 2026 je tu. Tak do něj vstupte tou pravou nohou!“ popřál na Facebooku Martin Kupka (ODS), exministr dopravy a adept na nového šéfa ODS. O novém předsedovi se rozhodne na kongresu 17. ledna.

00:46
1. 1. 2026

Slavící lidé se shromažďovali v Praze i na mostech přes Vltavu, odkud sledovali ohňostroje v centru města. Postávali na Kampě nebo na ostrově Žofín. Bylo vidět ohňostroje odpalované z Karlova mostu.

Oslavy nového roku na Staroměstském náměstí v Praze (1.1.2026) Oslavy nového roku na Staroměstském náměstí v Praze (1.1.2026) Oslavy příchodu nového roku v Praze (1.1.2026)
00:44
1. 1. 2026

Na Staroměstském náměstí byly krátce před půlnocí tisíce lidí a zcela zaplnili i přilehlé ulice. Ohňostroje i dělobuchy odpalovali i mezi stánky vánočního trhu, na který přišli například i rodiče s dětmi v kočárcích. Podobná situace panovala v Dlouhé ulici i na Malém náměstí. Do půlnoci přitom spíše převládal klid.

Na Václavském náměstí, v jeho spodní neopravované části, se zraky přítomných upínaly k barevným obrazovkám na střeše centra Duplex. Obrazovky vizuálně odpočítávaly poslední vteřiny roku 2025, lidé si je natáčeli mobilními telefony.

Ohňostroj bylo vidět nad Národním muzeem, nad Můstkem a nakonec i uprostřed náměstí. Bylo vidět, že proti jednotlivcům nerespektujícím zákaz pyrotechniky, se snažila zasahovat policie, ale množství pyrotechniky zabránit nemohla.

Oslavy příchodu nového roku v Praze (1.1.2026) Oslavy příchodu nového roku v Praze (1.1.2026) Oslavy příchodu nového roku v Praze (1.1.2026) Oslavy příchodu nového roku v Praze (1.1.2026)
00:38
1. 1. 2026
!

Ode dneška jsou dálniční známky dražší. Roční vyjde na 2570 korun, což je o 130 Kč víc než loni. Měsíční známka je dražší o 20 korun, řidiči za ni nově zaplatí 480 Kč. Desetidenní známka zdražila o deset korun na 300 Kč a jednodenní o dvacetikorunu na 230 Kč. Nižší poplatky mají auta na plyn a plug-in hybridy, bez poplatku zůstávají plně elektrická vozidla a auta na vodík.

Od dnešního dne mohou po českých silnicích jezdit auta, která umí řídit sama. Tzv. auta třetí úrovně autonomie (L3) dokážou řídit bez asistence řidiče, po vyzvání však musí řidič převzít řízení zpět.

Preventivní prohlídky budou mít víc vyšetření. Součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře bude od ledna více vyšetření, například srdce, ledvin nebo krevních tuků a cukrů. 

Ode dneška se mění pravidla pro povinné lékařské prohlídky starších řidičů. Věk, od kterého musí řidiči absolvovat pravidelnou zdravotní prohlídku, se zvyšuje z dosavadních 65 na 70 let. 

Změn je však mnohem víc - nejen pro řidiče, ale třeba i rodiče, zaměstnance, podnikatele či důchodce. 

Velký přehled změn v Česku najdete již v pondělí 5. ledna ZDARMA v deníku Blesku jako speciální přílohu Změny 2026.

Již v pondělí 5. ledna 2026 Změny 2026 v deníku Blesku: Velký přehled všeho nejdůležitějšího!
00:28
1. 1. 2026

Dnes začíná 26. ročník Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita ČR. Výtěžek je určený potřebným v těžké životní situaci.

Do ulic měst po celé republice vyrazí koledníci převlečení za tři biblické mudrce, kterým mohou lidé přispět do označených a zapečetěných pokladniček. Koledování potrvá do 14. ledna. Zájemci se mohou zapojit také on-line na webu sbírky, kdykoliv zaslat jednorázovou nebo trvalou dárcovskou SMS, případně přispět na sbírkový účet. Výtěžek loňské Tříkrálové sbírky dosáhl podle Charity rekordní částky 184,5 milionu korun.

00:27
1. 1. 2026

Prezident Petr Pavel dnes přednese potřetí ve funkci novoroční projev, televize ho odvysílají ve 13:00. Hlava státu se vrátila k tradici projevů 1. ledna. Loňský Pavlův první novoroční projev se týkal voleb do Sněmovny, ekonomické kondice Česka i opětovné podpory zavedení eura. Na svých sociálních sítích dnes zveřejní novoroční projev též premiér Andrej Babiš (ANO). 

00:12
1. 1. 2026

V centru města bez divokého reje ohňostrojů, tedy až na několik výjimek - Václavák v Praze přivítal nový rok poměrně poklidně. Několik ohňostrojů, petard a zábavní pyrotechniky však přesto bylo k vidění.

Poklidné oslavy příchodu nového roku na Václaváku (1.1.2026) Poklidné oslavy příchodu nového roku na Václaváku (1.1.2026) Poklidné oslavy příchodu nového roku na Václaváku (1.1.2026) Poklidné oslavy příchodu nového roku na Václaváku (1.1.2026) Poklidné oslavy příchodu nového roku na Václaváku (1.1.2026) Poklidné oslavy příchodu nového roku na Václaváku (1.1.2026)
00:01
1. 1. 2026

Vítejte v roce 2026! Blesk.cz vám přeje vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.

23:55
31. 12. 2025

Takhle slavili příchod nového roku 2026 v Egyptě či Emirátech. 

Příchod roku 2026: Egypt (31.12.2025) Příchod roku 2026: Dubaj (31.12.2025) Příchod roku 2026: Irák (31.12.2025)
23:49
31. 12. 2025

Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila válku s Ruskem, trvající již téměř čtyři roky. Ještě před prezidentovým projevem, zveřejněným na sociálních sítích, byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.

„Co chce Ukrajina? Mír? Ano. Za jakoukoliv cenu? Ne. Chceme konec války, ale ne konec Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj. Připustil, že Ukrajinci jsou již válkou silně unaveni, ale zdůraznil, že šeredně by se spletl ten, kdo si myslí, že jsou ochotni vzdát se.

Mírová dohoda je podle Zelenského připravena z 90 procent, avšak právě zbývajících deset procent rozhodne o osudu míru, Ukrajiny i Evropy. „Podpisy pod slabými dohodami jen prodlužují válku. Můj podpis bude pod silnou dohodou. A právě o tom je každé setkání, každý telefonát, každé rozhodnutí,“ řekl prezident Ukrajiny.

23:48
31. 12. 2025

Oslavy příchodu roku 2026 v německém Berlíně - tradiční večírek „WeAreBerlin“ na ulici 17. června s Vítězným sloupem v pozadí.

Oslavy příchodu roku 2026 v Berlíně (31.12.2025) Oslavy příchodu roku 2026 v Berlíně (31.12.2025)
23:44
31. 12. 2025

Středočeští hasiči po několika hodinách zlikvidovali požár bývalého hotelu v Rabyni na Benešovsku. Uvnitř budovy nikdo nebyl, požár se obešel bez zranění. Předběžnou škodu hasiči snížili na jeden milion korun, původní odhad byl tři miliony korun, příčinu vyšetřují. Hasiči to uvedli na síti X.

Požár bývalého hotelu v Rabyni na Benešovsku- (31.12.2025) Požár bývalého hotelu v Rabyni na Benešovsku- (31.12.2025) Požár bývalého hotelu v Rabyni na Benešovsku- (31.12.2025) Požár bývalého hotelu v Rabyni na Benešovsku- (31.12.2025) Požár bývalého hotelu v Rabyni na Benešovsku- (31.12.2025)
23:40
31. 12. 2025

Na příchod nového roku se chystají i lidé na Staromětském náměstí v Praze. 

Oslavy příchodu roku 2026 na Staroměstském náměstí (31.12.2025) Oslavy příchodu roku 2026 na Staroměstském náměstí (31.12.2025)
23:30
31. 12. 2025

„Do této doby jsme nezaznamenali žádné zásadní problémy. Co se týče pyrotechniky, chodí oznámení na linku 158, které průběžně prověřujeme, v centru šlo zatím o několik případů,“ řekl ČTK po 22:00 mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Další případy řeší strážníci, a to spíše v okrajových částech města, doplnila mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Centrum Prahy dnes odpoledne před zahájením oslav příchodu nového roku zaplnili zejména cizinci - slyšet byla němčina, francouzština, italština nebo polština. Mnozí návštěvníci po odpolední procházce po vánočních trzích či pražských pamětihodnostech zamířili navečer do restaurací, kaváren a barů, do některých se bez rezervace podle zpravodajů ČTK už nedostali. Ve městě se ve větší míře než obvykle pohybovaly policejní hlídky. 

Poklidný Silvestr 2025 v centru Prahy: Václavské náměstí (31.12.2025) Poklidný Silvestr 2025 v centru Prahy: Václavské náměstí (31.12.2025) Poklidný Silvestr 2025 v centru Prahy: Václavské náměstí (31.12.2025) Poklidný Silvestr 2025 v centru Prahy: Václavské náměstí (31.12.2025)
22:34
31. 12. 2025

Poklidný průběh silvestrovských oslav na Václavském náměstí v centru Prahy objektivem fotografa Blesku. 

Silvestr na Václavském náměstí v Praze (31.12.2025) Silvestr na Václavském náměstí v Praze (31.12.2025) Silvestr na Václavském náměstí v Praze (31.12.2025) Silvestr na Václavském náměstí v Praze (31.12.2025)
22:32
31. 12. 2025
!

V Táboře během dnešního silvestrovského večera spadl muž z šestého patra bytového domu, s těžkými zraněními ho zdravotníci vrtulníkem přepravili do českobudějovické nemocnice. Všechny okolnosti na místě prověřují policisté, sdělil ČTK mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. V bytě se podle něj konala oslava.

 

22:29
31. 12. 2025

Pražská záchranná služba hlasí: „Letošní silvestrovská noční směna se zatím nese v klidnějším duchu. V souvislosti s oslavami jsme doposud řešili jen jednotky případů intoxikací. V jednom případě bohužel došlo k amputaci prstu po úrazu zábavní pyrotechnikou.“

Záchranáři v Praze řešili amputovaný prst zábavní pyrotechnikou.
22:26
31. 12. 2025

Tradiční novoroční zvyk v Laupenu ve Švýcarsku i letos přinesl průvod k odhánění zlých duchů. U tamního hradu prošel hlučný průvod masek, provázený zvoněním. Muži měli vedle tradičních dřevěných masek i nafouknuté prasečí měchýře u pasu a dlouhá jalovcová košťata.

Odhánění zlých duchů na Silvestra 2025 ve Švýcarsku Odhánění zlých duchů na Silvestra 2025 ve Švýcarsku
22:18
31. 12. 2025

Prezident USA Donald Trump podle tiskových agentur oznámil stažení Národní gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu. Vrátíme se, pokud zločin znovu prudce vzroste, uvedl.

Prezident USA Donald Trump (prosinec 2025) Prezident USA Donald Trump (prosinec 2025)
21:55
31. 12. 2025
!

Při odpolední nehodě v Jihlavě se lehce zranili čtyři chodci. Vjelo do nich osobní auto, které dostalo smyk. O ošetření čtyř lidí, které zdravotníci s lehčím zraněním převezli do nemocnice, informoval mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.

Policie nejprve uvedla, že zranění utrpěli tři lidé. Nehoda v části Pístov se stala před 16:00. Na celé Vysočině odpoledne intenzivně sněžilo. Okolnosti havárie policie vyšetřuje. Dechová zkouška řidiče byla negativní, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

21:45
31. 12. 2025

Oslavy příchodu nového roku 2026 v Indii: davy v ulicích i novoroční bohoslužby

Příchod roku 2026 slavili v Indii v ulicích i při novoroční bohoslužbě Příchod roku 2026 slavili v Indii v ulicích i při novoroční bohoslužbě Příchod roku 2026 slavili v Indii v ulicích i při novoroční bohoslužbě Příchod roku 2026 slavili v Indii v ulicích i při novoroční bohoslužbě Příchod roku 2026 slavili v Indii v ulicích i při novoroční bohoslužbě
21:29
31. 12. 2025

„Nejlepší oslava konce roku je jednoznačně s blízkými a kamarády. Doba, kdy jsem ráda chodila do města a společnosti, je dávno pryč a nejraději nachystám všechno sama a vidím poslední den v roce pouze ty, které vidět fakt chci. Poslední dekádu slavíme Silvestr doma, u deskových her,“ vzkázala exministryně obrany Jana Černochová (ODS).

 

1 2 3

nika f ( 1. ledna 2026 00:26 )

Seš chudák sebestřednej, bezohlednej a hloupej.

Uživatel_5329548 ( 1. ledna 2026 00:09 )

Dívám se ze zpožděním na stand ap komičku Simonu na Markíze,ptotože větší blbiny na naší tv ,kterékoliv,se nedá dívat.

krapotkin ( 31. prosince 2025 23:54 )

Pro 114 - lepší svět je všude, kde nejsou u vesla komouši.

krapotkin ( 31. prosince 2025 23:52 )

Taky jsem otrávenej. V televizi samé hloupé žvanění, staré filmy, které se jenom tento týden opakují i potřetí

krapotkin ( 31. prosince 2025 23:51 )

Mirku, zapomněl jsi na rudé. Těch je v Česku habaděj.

