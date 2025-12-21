Zlatá neděle a nákupní šílenství: Zácpy a plná parkoviště, obchodníci měli žně. Co šlo nejvíc na odbyt?
Tržby obchodů v Česku stouply o posledním adventním víkendu nejčastěji o několik procent v porovnání s víkendem předchozím. V případě hraček tržby stouply ale i o víc než čtvrtinu. Vyplývá to z informací obchodníků oslovených ČTK. Kromě hraček lidé nejvíc nakupovali elektrospotřebiče v čele s mobilními telefony, ale například i jízdní kola. Zvýšil se také zájem o potraviny na sváteční stůl a dárkové kazety s kosmetikou nebo alkoholem.
Intenzita nákupů byla podle mluvčí Globusu Anety Turnovské v porovnání s uplynulými víkendy nejvyšší o desítky procent, celkově je srovnatelná s rokem loňským. „Vrcholí přípravy na štědrovečerní pohoštění – enormní zájem je o české kuchané kapry a rybí vnitřnosti na polévku. Nákupní vozíky nezbytně obsahují i čerstvé maso a pochoutkové uzeniny, jako jsou sváteční šunky, klobásky, hotové pomazánky a saláty. Zvýšený zájem je také o alkohol. Na odbyt jdou piva, vína, ale silně posilují i prémiové značky alkoholických nápojů,“ uvedla.
Během posledního víkendu před Štědrým dnem jako vždycky vrcholila nákupní horečka. Nákupní galerie už ale nejsou v takovém obležení, jako dříve. Zákazníky jim vzaly e-shopy. „Do nákupního centra bych pro vánoční dárky nešel. Je tam nedýchatelno a moc lidí,“ řekl Martin Žalud (46) z Třince, který téměř všechno pořídil na internetu.„Jediné, co jsem neřešil online, byly dárkové koše pro pár přátel. Ale ty jsem si domluvil u nás v malé prodejně,“ doplnil Martin.
V řetězci Tesco měly na růst tržeb vliv nákupy dárků na poslední chvíli, zejména hraček, kosmetických balíčků, dárkového alkoholu a dekorací. Velký zájem byl také o balicí papír a vánoční ozdoby. „Počet zákazníků je srovnatelný s minulým víkendem, což potvrzuje stabilní zájem o nákupy v předvánočním období,“ doplnila mluvčí Lucie Loučková.
Davu lidí v obchodím domě se chtěli včera vyhnout manželé Vítek a Veronika Bělovští se synem Danielem a vyrazili na předvánoční nákup v Hradci Králové už v osm ráno. A dobře udělali. „Vyhnuli jsme se frontám a nakoupili jsme všechno možné, potraviny, také čokoládové kolekce, u kterých jsme čekali, až o něco zlevní, a další drobnosti. Zatím jsme utratili okolo 3000 korun,“ řekla paní Veronika před desátou hodinou po zaplacení zboží v Tescu v obchodním domě Futurum. „Ještě jdeme koupit kolo jako vánoční dárek pro druhého syna,“ dodala. „Odhadem letos za dárky utratíme okolo 30 tisíc,“ doplnil ji Vítek Bělovský.
Tržby hračkářství Bambule se proti předchozímu víkendu zvýšily o 28 procent. Proti loňsku ale byly o zhruba desetinu nižší, což podle marketingové ředitelky Jany Krčkové způsobil rostoucí on-line prodej a také to, že je letos čtvrtý adventní víkend posunutý a do Vánoc stále ještě zbývají dva pracovní dny. „Předpokládáme, že řada zákazníků, kteří odkládají nákupy na poslední chvíli a případně se chtějí vyhnout víkendovému nakupování, ještě dorazí v pondělí a v úterý a v celkovém pohledu se prodeje za prosinec srovnají s loňským rokem,“ dodala.
Čtvrtá adventní sobota letošního roku byla v síti drogerií dm z pohledu tržeb a počtu prodaných kusů prakticky srovnatelná s loňským rokem, nepatrně se navýšila hodnota nákupního košíku. V porovnání s minulým týdnem se hodnota nákupního košíku zvýšila v jednotkách procent. Proti předchozím adventním sobotám se v nákupních košících a vozících v ještě větší míře než obvykle začal objevovat „papírový sortiment“, například toaletní papíry, kapesníky a kuchyňské role. Ze stovky nejprodávanějších položek tvořily 15 procent zvířecí krmivo a pamlsky. Mezi nejprodávanějšími produkty byly i prskavky, balicí papíry a sprchové gely.
„Letošní chování zákazníků se do značné míry podobalo loňskému roku, ale projevila se silnější potřeba mít jistotu, že dárky získají včas,“ řekla ČTK mluvčí obchodů s elektronikou Datart Petra Psotková. Podle ní zákazníci nadále kombinovali on-line nákupy s osobním vyzvednutím na prodejnách, s postupně vrcholícím předvánočním ruchem však stále více lidí upřednostňovalo přímou návštěvu kamenných obchodů, která jim poskytuje větší jistotu. Největší zájem byl o mobilní telefony a jejich příslušenství, následované nositelnou elektronikou, bezdrátovými sluchátky, notebooky, tablety a tyčovými vysavači. Zvýšená poptávka byla také po kávovarech a kávových kapslích.
Řetězec se sportovním zbožím Decathlon zaznamenal v uplynulém týdnu nárůst aktivity v e-shopu o 30 procent proti poklesu návštěvnosti kamenných prodejen. „Ačkoli absence tradičního zimního počasí způsobila, že kategorie zimních sportů si vedou mírně hůře než loni, mírné teploty neoslabily chuť spotřebitelů na sport. Naopak pozorujeme strategický posun směrem k na sněhu nezávislému rodinnému wellness,“ uvedl obchodní ředitel Stephane Mollet. Podle něj vedou dětská kola a koloběžky, brusle a fitness a wellness doplňky.
Tržby on-line obchodu s erotickými pomůckami Růžový slon vzrostly proti minulému týdnu o 21 procent a meziročně o 24 procent. Průměrná útrata se zvýšila na 2300 Kč. „Zatímco v přechozích týdnech v nákupním košíku dominovaly párové pomůcky, vibrátory a tlakové pomůcky, v posledním týdnu přibývají drobnější věci z kategorie erotické kosmetiky. Jde například o různé parfémy s feromony, afrodiziakální masážní oleje nebo svíčky. Zvednul se ale i prodej dárkových poukazů,“ sdělil majitel e-shopu Adam Durčák.
Už jen několik dnů zbývá na vánoční nákupy on-line, tak, aby ještě dopravci stihli zaskočit za Ježíška včas. Proto shrnujeme naše předvánoční tipy, které se speciálně věnují nákupům na online tržištích:— ČTÚ (@ctu_cz) December 15, 2025
👉Ověřte si při nákupu, kdo je skutečný prodejce — hledejte jméno, sídlo, IČ,… pic.twitter.com/cSCh7rC0zb
Řetězec Ikea zaznamenal v mezitýdenním srovnání růst tržeb o šest procent a návštěvnost obchodních domů o sedm procent. „Mezi našimi nejprodávanějšími produkty aktuálně stále vede vánoční stromek. Hned za ním stojí ikonická šatní skříň Pax a oblíbená rozkládací postel Hemnes,“ uvedla mluvčí Nicol Richterová.
Před rokem vytvořili zákazníci na e-shopu s kosmetikou Notinu podle mluvčí Barbory Janotové během čtvrté adventní soboty 82.762 objednávek, v sobotu 20. prosince to bylo 114.762 objednávek, tedy o 39 procent více. Nejvíce objednávek z 27 evropských států vytvořili Poláci, kteří objednali téměř 23 procent všech zásilek, Češi jich vytvořili celkem 18 procent. Nejvíce zákazníci nakupují vůně, které tvoří více než 40 procent všech nákupů. Následují produkty dekorativní kosmetiky, péče o pleť a tělové kosmetiky. Dnešní neděle do 14:00 hodin byla také posledním dnem, kdy zákazníci mohli nakoupit, a nechat si balíčky doručit kurýrem, tak aby je do Štědrého dne obdrželi. V dalších dnech musí vyrazit do kamenných prodejen.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.