Spor Mikuleckého a Kluse o Gazu a „prolhaného idiota“: Zveřejnil omluvu!
Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký se veřejně omluvil zpěvákovi Tomáši Klusovi za výrok „prolhaný idiot“, kvůli němuž se oba dostali do soudního sporu. Omluvu zveřejnil na sociální síti X, jak mu uložil pravomocný rozsudek.
Spor mezi Tomášem Klusem a Milanem Mikuleckým vznikl v roce 2024 na sociální síti X. Mikulecký tehdy reagoval na Klusovo video týkající se války v Pásmu Gazy a v příspěvku ho označil mimo jiné za „prolhaného idiota“. Právě tento výrok se stal předmětem následného soudního řízení.
Klus se obrátil na soud s tím, že jde o osobní urážku, která zasahuje do jeho dobrého jména. Případ se dostal až k odvolacímu soudu, který rozhodl, že uvedené označení překročilo hranice a představovalo neoprávněný zásah do osobnostních práv zpěváka.
Soud Mikuleckému uložil povinnost se Tomáši Klusovi veřejně omluvit. Naopak slovní spojení »užitečný idiot«, které Mikulecký v příspěvku na síti X také použil, soud za protiprávní neoznačil a v této části žalobu zamítl.
„Omluva Tomáši Klusovi— Milan Mikulecký (@MilanMikulecky) December 20, 2025
Vážený pane Klusi, omlouvám se Vám za užití urážlivého výrazu „prolhaný idiot“,
který jsem na Vaši adresu použil ve svém příspěvku ze dne 15. 3. 2024
(https://t.co/ytrSMm1x92 na svém účtu na
sociální síti X).
Milan Mikulecký nyní na síti X zveřejnil omluvný příspěvek, čímž splnil povinnost vyplývající z pravomocného rozsudku. Omluva se vztahuje výhradně k výroku, který soud označil za nepřípustný.
souhlas