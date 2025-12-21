Spor Mikuleckého a Kluse o Gazu a „prolhaného idiota“: Zveřejnil omluvu!

Milan Mikulecký a Tomáš Klus
Milan Mikulecký a Tomáš Klus
Milan Mikulecký u soudu (25.9.2025)
Soud zpěváka Tomáše Kluse a bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého (25. 9. 2025)
Soud zpěváka Tomáše Kluse a bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého (25. 9. 2025)
Autor: aste - 
21. prosince 2025
11:00

Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký se veřejně omluvil zpěvákovi Tomáši Klusovi za výrok „prolhaný idiot“, kvůli němuž se oba dostali do soudního sporu. Omluvu zveřejnil na sociální síti X, jak mu uložil pravomocný rozsudek.

Spor mezi Tomášem Klusem a Milanem Mikuleckým vznikl v roce 2024 na sociální síti X. Mikulecký tehdy reagoval na Klusovo video týkající se války v Pásmu Gazy a v příspěvku ho označil mimo jiné za „prolhaného idiota“. Právě tento výrok se stal předmětem následného soudního řízení.

Klus se obrátil na soud s tím, že jde o osobní urážku, která zasahuje do jeho dobrého jména. Případ se dostal až k odvolacímu soudu, který rozhodl, že uvedené označení překročilo hranice a představovalo neoprávněný zásah do osobnostních práv zpěváka.

Soud Mikuleckému uložil povinnost se  Tomáši Klusovi veřejně omluvit. Naopak slovní spojení »užitečný idiot«, které Mikulecký v příspěvku na síti X také použil, soud za protiprávní neoznačil a v této části žalobu zamítl.

Milan Mikulecký nyní na síti X zveřejnil omluvný příspěvek, čímž splnil povinnost vyplývající z pravomocného rozsudku. Omluva se vztahuje výhradně k výroku, který soud označil za nepřípustný.

Video  Analytik Mikulecký o útoku na humanitární konvoj v Gaze i situaci v Rusku  - Pavlína Horáková, Lukáš Červený
Video se připravuje ...

Témata:
Tomáš KlusPásmo Gazysociální síťX
Uživatel_5695114 ( 21. prosince 2025 11:39 )

souhlas

ACABjeFizly ( 21. prosince 2025 11:17 )

Klus je hlavně P-ČA .

Zobrazit celou diskusi
