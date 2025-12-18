„Brutální“ shon před Vánoci: Přepravní společnosti za den doručily rekordní 4 miliony balíků
Na začátku týdne padl letošní rekord v počtu doručovaných balíků. Přepravní společnosti jich doručily téměř čtyři miliony za den, což je více než dvojnásobné množství proti běžnému dni. Meziročně se objem doručených zásilek zvýšil u jednotlivých firem až o pětinu. Vyplývá to ze sdělení firem pro ČTK.
„Dle očekávání byl nejsilnějším dnem 15. prosinec, počet zásilek byl přibližně na číslech minulého roku,“ řekl ČTK mluvčí Balíkovny České pošty Kamil Chalupa. Loni ve špičce Balíkovna doručila téměř půl milionu zásilek.
Také Packeta Group, do které patří i Zásilkovna, zaznamenala podle mluvčího Ondřeje Luštince rekord v pondělí, kdy přepravila 1,3 milionu zásilek. Loni to bylo touto dobou 1,1 milionu balíků. Zásilkovna musela před Vánoci upravit pravidla pro podávání balíků přes samoobslužné výdejní Z-Boxy, protože v předchozích týdnech zaznamenala zvýšený počet záměn. Nově musí odesílatelé balíky označovat nejen kódem, ale i jménem příjemce a zároveň platí, že do jednoho boxu je možné vložit jen jednu zásilku.
„Doposud nejsilnějším dnem bylo úterý 16. prosince, kdy jsme rozvezli o více než 100 procent zásilek než v běžném dni. Byl to mimochodem vůbec nejsilnější den v historii GLS. Celkově očekáváme, že růst předvánočních rozvozů dosáhne oproti loňsku zhruba 20 procent,“ uvedl ředitel GLS v ČR Petr Pěcha.
Podle mluvčí PPL Michaely Tůmové sezona ještě nekončí a firma bude balíky před Vánoci doručovat do 23. prosince. Díky přepravní kapacitě a více než 9000 výdejních míst a boxů firma uvádí, že v úterý doručí minimálně 96 procent zásilek podaných předchozí den. „Nejsilnějším dnem bylo zatím úterý 16. prosince, kdy jsme měli v síti téměř milion zásilek. To je o 17 procent více zásilek než ve stejnou dobu v loňském roce,“ dodala.
Také DPD zaznamenala v úterý nový letošní rekord, když přepravila 700.000 balíků, což je o 35.000 zásilek za den více, než na Black Friday. Firma rovněž slibuje, že stihne do Vánoc doručit naprostou většinu balíků podaných 22. prosince. Většina přepravců garantuje doručení do Štědrého dne v případě, že bude balík předaný do přepravy do pátku 19. prosince.
