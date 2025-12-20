Otevírací doba o Vánocích 2025: Pozor! Jeden oblíbený řetězec bude na Štědrý den zavřený!

    Nestíháte, vánoční nákupy honíte na poslední chvíli a pak si lámete hlavu, jestli a kdy má zrovna ten váš otevřeno? Připravili jsme přehled sváteční otevírací doby největších supermarketů. O vánočních svátcích si nakoupíte naposledy 24. prosince dopoledne. Hned poté a také celý první a druhý svátek vánoční musí obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Jeden z oblíbených supermarketů navíc na Štědrý den neotevře vůbec.

  • 1.Albert

    23. 12.: Běžná otevírací doba,  Albert Hlavní nádraží v Praze (6.00 -  23.00)

    24. 12.: 7.00 - 11.45, Albert Hlavní nádraží v Praze (6.00 - 14.00)

    25. a 26. 12.: ZAVŘENO

    27. až 30. 12.:  Běžná otevírací doba

    31. 12.: 7.00 - 18.00

    1. 1. 2026: ZAVŘENO

  • 2.Billa

    23. 12.: Běžná otevírací doba

    24. 12.: 7.00 - 11.45

    25. a 26. 12.: ZAVŘENO

    27. až 30. 12.:  Běžná otevírací doba

    31. 12.: 7.00 - 17.00

    1. 1. 2026: ZAVŘENO

  • 3.Globus

    Od 19. do 23. 12.: 7.00 – 22.00, výjimka Praha- Černý Most do 23.00

    24. 12.: 7.00 - 11.45, výjimky Praha - Černý Most a Praha - Štěrboholy do 11.30

    25. a 26. 12.: ZAVŘENO

    27. až 30. 12.: 7.00 – 21.00, výjimka Praha - Černý Most  7.30 - 22.00, Praha - Štěrboholy 7.30 - 21.00

    31. 12.: 7.00 - 18.00

    1. 1. 2026: ZAVŘENO

  • 4.Penny

    Od 15. 12. do 23. 12.: Prodloužená otevírací doba do 21.00

    24. 12.: ZAVŘENO

    25. a 26. 12.: ZAVŘENO

    27. až 30. 12.:  Běžná otevírací doba

    31. 12.: 7.00 - 17.00

    1. 1. 2026: ZAVŘENO

  • 5.Kaufland

    23. 12:. Běžná otevírací doba

    24. 12.: 7.00 - 11.45

    25. a 26. 12.: ZAVŘENO

    27. až 30. 12.:  Běžná otevírací doba

    31. 12.: 7.00 - 18.00

    1. 1. 2026: ZAVŘENO

  • 6.Lidl

    23. 12.: 07.00 -  22.00

    24. 12.: 7.00 - 11.30, některé 8.00 – 11.30

    25. a 26. 12.: ZAVŘENO

    27. až 30. 12.:  Běžná otevírací doba

    31. 12.: 7.00 - 17.00, některé 8.00 – 17.00

    1. 1. 2026: ZAVŘENO

  • 7.TESCO

    23. 12.: Běžná otevírací doba

    24. 12.: 7.00 - 11.45

    25. a 26. 12.: ZAVŘENO

    Čerpací stanice budou otevřené od 9.00 - 17.00

    27. až 30. 12.:  Běžná otevírací doba

    31. 12.: 7.00 - 18.00

    1. 1. 2026: ZAVŘENO

    Tesco online nákupy

    24. 12.: objednávky doručovány do 16.00

    25. a 26. 12.: služba nebude dostupná

    31. 12.: objednávky doručovány do 16.00

    1.1. 2026: služba nebude dostupná

     

