Nestíháte, vánoční nákupy honíte na poslední chvíli a pak si lámete hlavu, jestli a kdy má zrovna ten váš otevřeno? Připravili jsme přehled sváteční otevírací doby největších supermarketů. O vánočních svátcích si nakoupíte naposledy 24. prosince dopoledne. Hned poté a také celý první a druhý svátek vánoční musí obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Jeden z oblíbených supermarketů navíc na Štědrý den neotevře vůbec.
Otevírací doba o Vánocích 2025: Pozor! Jeden oblíbený řetězec bude na Štědrý den zavřený!
1.Albert
23. 12.: Běžná otevírací doba, Albert Hlavní nádraží v Praze (6.00 - 23.00)
24. 12.: 7.00 - 11.45, Albert Hlavní nádraží v Praze (6.00 - 14.00)
25. a 26. 12.: ZAVŘENO
27. až 30. 12.: Běžná otevírací doba
31. 12.: 7.00 - 18.00
1. 1. 2026: ZAVŘENO
2.Billa
23. 12.: Běžná otevírací doba
24. 12.: 7.00 - 11.45
25. a 26. 12.: ZAVŘENO
27. až 30. 12.: Běžná otevírací doba
31. 12.: 7.00 - 17.00
1. 1. 2026: ZAVŘENO
3.Globus
Od 19. do 23. 12.: 7.00 – 22.00, výjimka Praha- Černý Most do 23.00
24. 12.: 7.00 - 11.45, výjimky Praha - Černý Most a Praha - Štěrboholy do 11.30
25. a 26. 12.: ZAVŘENO
27. až 30. 12.: 7.00 – 21.00, výjimka Praha - Černý Most 7.30 - 22.00, Praha - Štěrboholy 7.30 - 21.00
31. 12.: 7.00 - 18.00
1. 1. 2026: ZAVŘENO
4.Penny
Od 15. 12. do 23. 12.: Prodloužená otevírací doba do 21.00
24. 12.: ZAVŘENO
25. a 26. 12.: ZAVŘENO
27. až 30. 12.: Běžná otevírací doba
31. 12.: 7.00 - 17.00
1. 1. 2026: ZAVŘENO
5.Kaufland
23. 12:. Běžná otevírací doba
24. 12.: 7.00 - 11.45
25. a 26. 12.: ZAVŘENO
27. až 30. 12.: Běžná otevírací doba
31. 12.: 7.00 - 18.00
1. 1. 2026: ZAVŘENO
6.Lidl
23. 12.: 07.00 - 22.00
24. 12.: 7.00 - 11.30, některé 8.00 – 11.30
25. a 26. 12.: ZAVŘENO
27. až 30. 12.: Běžná otevírací doba
31. 12.: 7.00 - 17.00, některé 8.00 – 17.00
1. 1. 2026: ZAVŘENO
7.TESCO
23. 12.: Běžná otevírací doba
24. 12.: 7.00 - 11.45
25. a 26. 12.: ZAVŘENO
Čerpací stanice budou otevřené od 9.00 - 17.00
27. až 30. 12.: Běžná otevírací doba
31. 12.: 7.00 - 18.00
1. 1. 2026: ZAVŘENO
Tesco online nákupy
24. 12.: objednávky doručovány do 16.00
25. a 26. 12.: služba nebude dostupná
31. 12.: objednávky doručovány do 16.00
1.1. 2026: služba nebude dostupná
