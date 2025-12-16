Dětská dopravní nadace letos rozdělila přes 400 000 korun mezi děti obětí dopravních nehod
Dětská dopravní nadace (DDN), která již 30 let pomáhá dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách, letos podpořila 27 dětí částkou 417 500 Kč. Od svého vzniku nadace podpořila již více než 900 oprávněných žádostí a rozdělila přes 16 milionů korun na vzdělávání sirotků a polosirotků, ale také na léčbu následků dopravních nehod, které nehradí pojišťovny.
Policie České republiky letos za deset měsíců roku šetřila na 71 050 dopravních nehod, při nichž zemřelo 364 osob, meziročně o 3,7 % méně, nejméně od roku 1980. Nejčastěji jsou obětmi řidiči osobních vozidel (35,5 %), chodci (15,7 %) a motorkáři (15,4 %). Za fatálními dopady nehod stojí především nesprávný způsob jízdy (45,3 %), nepřiměřená rychlost (33,9 %) nebo nedání přednosti v jízdě (15,2 %). Nejvíce nehod se stává v pátek, nejméně v neděli. Nejtragičtějším měsícem bylo září.
„Přestože statistiky ukazují historicky nejnižší počet obětí dopravních nehod, za každým číslem je lidský život, rodina a příběh. Stále zbytečně umírají lidé, mnohdy maminky a tatínkové, po kterých zůstávají děti, které přicházejí o to nejcennější. Jako maminka téměř dvanáctileté dcery i ředitelka společnosti, která ročně prodá na sto deset tisíc automobilů, cítím nejen profesní, ale především lidskou povinnost pomáhat těmto dětem,“ uvedla Karolína Topolová, předsedkyně správní rady DDN a generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.
Letos Dětská dopravní nadace podpořila celkem 27 dětí, mezi které rozdělila 417 500 korun. Výše ročního příspěvku činí 35 000 Kč pro vysokoškoláky sirotky, 17 500 Kč pro vysokoškoláky polosirotky, 25 000 Kč pro ostatní sirotky od mateřských škol až po vyšší odborné školy a 12 500 Kč pro polosirotky ve stejných vzdělávacích zařízeních. Děti mohou také využít možnosti studovat bezplatně na soukromé vysoké škole CEVRO Institut nebo získat přednostně zaměstnání u největšího prodejce ojetých aut AAA AUTO. Největšími dárci nadace jsou dlouhodobě Global Assistance, AURES Holdings, provozovatel autocenter AAA AUTO a Mototechna, Přerost a Švorc, Leasing České spořitelny a od letošního roku i Pragoprojekt.
Samotné předávání finančních příspěvků od Nadace žadatelům proběhlo netradičně v prostorách pražského showroomu Mototechna v Kolbenově ulici za účasti předsedkyně správní rady DDN a generální ředitelky AURES Holdings Karolíny Topolové, místopředsedy správní rady DDN Petra Bolda, ředitele Global Assistance Marka Jaroše a ředitele Přerost a Švorc Libora Přerosta. Karolína Topolová zároveň převzala z rukou manažerky pražského centra Plasma Place Hany Veselé šek na 70 000 korun. Dárci krevní plazmy totiž dlouhodobě mohou nejen darovat životně důležitou plazmu, ale také na všech deseti odběrných místech Plasma Place v ČR přispět do sběrných kasiček právě na děti z DDN.
Podrobnější informace o činnosti nadace a návod, jak zažádat o příspěvek nebo jak Nadaci přispět, mohou zájemci nalézt na webu www.detskadopravninadace.cz.
