Vzácná pocta: Evu Holubovou přijal dalajlama. „Tibeťané dovedou zatnout zuby,“ zmínila genocidu od Číny
Herečka Eva Holubová (66) zažila silný duchovní moment - v Indii se jako jedna z mála lidí osobně setkala s Dalajlamou (90), duchovním vůdcem Tibeťanů, a to coby součást delegace složené z politiků, filmařů a dalších stoupenců Tibetu, utlačovaného čínskými komunisty.
Ve svém dlouholetém exilu v indické Dharamsale přijal duchovní vůdce tibetského buddhismu dalajlama skupinu českých politických představitelů, aktivistů a umělců. Delegaci vedla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (71, KDU-ČSL), přidali se senátoři Jiří Růžička, Přemysl Rabas a Břetislav Rychlík. Posledně jmenovaný je zároveň herec, scenárista a režisér, filmařů bylo v partě víc, mj. střihač Jiří Strnad a kameraman Jiří Kubík.
„Tak jsem včera přiletěla, práskla sebou v obýváku na pohovku a propadla se… Ještě jsem se vlastně úplně nevrátila celá,“ napsala v neděli Holubová v příspěvku na sociálních sítích, ve kterém se k výjimečné cestě vrací. Přidala i několik fotografií přímo ze setkání, na kterých je vidět, jak se dalajlamovi hluboce klaní a s pokorou líbá ruku.
„Radujme se ze života, kdykoliv to jde, naplno a se všemi, a když to opravdu vypadá, že to nejde, vzpomeňte na ukrajinské lidi v krytu, čím procházejí a jaká z nich jde síla, když zpívají,“ vyzvala herečka. „Tibeťané o tom ví své. Vzali nás do muzea, na konci expozice byly záběry brutálních zásahů čínských těžkooděnců, na hořící pochodně mladých lidí, kteří se upalují na protest proti čínskému teroru. Nikdo neví, kolik od roku 2009 přesně, ale více než 160. Čína taky ‚zabavuje‘ tibetským rodinám děti a dává je na převýchovu. Musí to ukrutně bolet, ale Tibeťané dovedou zatnout zuby a neustoupit i za tyhle oběti. A dál se hlásí o svá práva. A mizí jedna tibetská vesnice za druhou, probíhá genocida… Hezkou adventní neděli,“ popřála Holubová.
Česká delegace dorazila do dalajlamova sídla u příležitosti (opožděné) oslavy jeho 90. narozenin, a setkání tak mělo nejen politický, ale především symbolický rozměr. Češi obdarovali nositele Nobelovy ceny míru mimo jiné i tričkem s Václavem Havlem (†75), který byl dalajlamovým blízkým přítelem - ostatně duchovní vůdce několikrát přijel do Česka na jeho akce nadace Forum 2000.
„Vedle setkání s jeho svatostí dalajlamou měla delegace tu čest setkat se s představiteli tibetské exilové vlády,“ informovalo české velvyslanectví v Indii, jehož zástupkyně na sever Indie s delegací také vyrazila.
