Kyberúřad varuje: Pozor na dvě čínské firmy. Škodí Česku na příkaz tajných služeb

Čínská hackerská skupina (ilustrační foto).
Čínský prezident Si Ťin-pching.
Čínský prezident Si Ťin-pching (listopad 2025)
10. prosince 2025
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před kybernetickými aktivitami čínských společností I-S00N a Integrity Tech. Spolupracují s čínskými bezpečnostními a zpravodajskými složkami a s vědomím čínské vlády provádějí operace proti České republice a jejím spojencům. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. NÚKIB podpořil prohlášení Británie, která před aktivitami firem varovala.

„Tyto společnosti jsou součástí komplexního ekosystému soukromých subjektů v Čínské lidové republice (ČLR), které pro tamní zpravodajské a bezpečnostní složky mimo jiné vyvíjejí ofenzivní nástroje a samy, s vědomím vlády ČLR, provádějí operace proti ČR a jejím spojencům. Národní bezpečnostní instituce i mezinárodní organizace na čínské škodlivé aktivity upozorňují koordinovaně stále častěji,“ uvedl úřad.

