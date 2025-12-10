Kyberúřad varuje: Pozor na dvě čínské firmy. Škodí Česku na příkaz tajných služeb
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před kybernetickými aktivitami čínských společností I-S00N a Integrity Tech. Spolupracují s čínskými bezpečnostními a zpravodajskými složkami a s vědomím čínské vlády provádějí operace proti České republice a jejím spojencům. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. NÚKIB podpořil prohlášení Británie, která před aktivitami firem varovala.
„Tyto společnosti jsou součástí komplexního ekosystému soukromých subjektů v Čínské lidové republice (ČLR), které pro tamní zpravodajské a bezpečnostní složky mimo jiné vyvíjejí ofenzivní nástroje a samy, s vědomím vlády ČLR, provádějí operace proti ČR a jejím spojencům. Národní bezpečnostní instituce i mezinárodní organizace na čínské škodlivé aktivity upozorňují koordinovaně stále častěji,“ uvedl úřad.
