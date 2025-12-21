Kuriózní stopa po původu dolaru: Amerického reportéra dovedla až do Krušnohoří!
Americký reportér vyrazil pátrat po kořenech nejvýznamnější měny světa, amerického dolaru. Zjistil, že prapůvod má v krušnohorském Jáchymově a tamním tolaru. Co ho ale překvapilo, když na místo dorazil?
Americký dolar je zdaleka nejrozšířenější měnou nejen v mezinárodním obchodě a rezervách národních bank. „Třicet jedna zemí jej přijalo jako své oficiální platidlo nebo po něm pojmenovalo svou měnu; 65 zemí k němu váže hodnotu svých měn; dnes je přijímán i v tak vzdálených místech, jako je Severní Korea, Sibiř a výzkumné stanice na severním pólu,“ vyjmenoval Eliot Stein. V Jáchymově však narazil.
„Když jsem v muzeu Královská mincovna, kde se razil nejstarší předek dnešního dolaru, vytáhl z peněženky jednodolarovku s Georgem Washingtonem, průvodce Jan Frankovič mě s úsměvem zarazil,“ vylíčil v reportáži BBC.„Takovou jsem už dlouho neviděl. V Jáchymově přijímáme jen koruny, eura nebo někdy ruské rubly,“ vysvětlil mu. Jedinou americkou bankovku tu mají zarámovanou za pokladnou.
Hornictví je tu dnes historií, Jáchymov je spíše lázeňským městem. „Mohli byste strávit celý den procházkou po Jáchymově, kolem opuštěných gotických a renesančních budov, dojít okolo lázní až k zámku ze 16. století, a ani byste si neuvědomili, že se právě zde zrodil dolar,“ diví se reportér. Stále zde chybí jakékoliv viditelné připomenutí toho, že právě Jáchymov je kolébkou dolaru.
„Nikde nejsou žádné cedule, které by to propagovaly – většina lidí, kteří tu žijí, to ani neví!“ řekl Michal Urban, ředitel obecně prospěšné organizace Hornický region Krušné hory. „Žádné jiné hornické město na světě nemělo tak velký vliv jako Jáchymov, ale my jsme zapomněli na naši historii.“
Z malé osady, kterou Jáchymov, totiž Joachimsthal, byl ještě počátkem 16. století, se během několika let stalo rušné těžařské město, které přitahovalo tisíce horníků a dobrodruhů. Roku 1516 se tam totiž našlo veliké ložisko stříbra, roku 1520 získali majitelé - hraběcí rod Šliků - povolení razit vlastní mince. Zrodil se Joachimsthaler Guldengrosch, Jáchymovský zlatníkový groš; zkráceně Joachimsthaler a ještě kratší Thaler.
Díky své kvalitě, jednotné hmotnosti a praktické velikosti se mince rychle rozšířila po habsburské monarchii a dál po Evropě. Národy si jméno přizpůsobily podle svého: česky tolar, ve Skandinávii daler, italsky tallero, polsky talar, maďarsky tallér, holandsky daler... A Američané s vyhlášením nezávislosti opustili britskou libru a adoptovali mince od Španělů a Holanďanů. Se Spojenými státy americkými se zrodil jejich dollar, který inspiroval i další země dalších kontinentů.
Historie Jáchymova se však netýká jen stříbra a tolaru. Na konci 19. století se ukázalo, že nebezpečná hornina, se kterou horníci v Jáchymově bojovali, je uranová ruda. Právě zde Marie Curie Sklodowská poprvé identifikovala radium a polonium.
Po druhé světové válce se doly znovu otevřely, aby zde političtí vězni těžili uran. „Dva patrně nejmocnější symboly moci moderního světa – dolar a jaderné zbraně – pocházejí z tohoto malebného městečka v českých horách,“ konstatuje BBC. Na to první dědictví se však v Jáchymově zapomnělo, i kvůli odsunu Němců a příchodu nových obyvatel.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.