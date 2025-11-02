Česku se daří lákat zájemce do armády: Letošek bude asi rekordní, vysoký cíl i příští rok
Česká armáda chce příští rok přijmout 2250 vojáků, což by patřilo k nejvyšším ročním počtům v její historii. Dosud nejvíc lidí nabrala v roce 2006, kdy se do služby přihlásilo 2262 lidí, letošní rok ale zřejmě tento počet překoná. Cílem letos bylo 2100 nových vojáků, jejich počet ale pravděpodobně nakonec přesáhne 2300. Napsal to dnes server iROZHLAS.cz.
„Státní tajemník ministerstva obrany (Petr Vančura) schválil plán náboru na rok 2026. Plán stanovuje počet 2250 nově povolaných vojáků,“ uvedla pro iROZHLAS Magdalena Hynčíková z tiskového oddělení resortu. Letošní cíl 2100 nových vojáků byl splněný už koncem srpna, jak tehdy ohlásil ředitel armádní agentury personalistiky Vladimír Studený. Do konce roku je přitom v základním kurzu ještě dalších 200 míst. „Která bezpečně obsadíme,“ uvedla Iva Bednářová z agentury personalistiky.
Na začátku letoška bylo v armádě 28 285 vojáků včetně příslušníků Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a studentů Univerzity obrany v Brně. Náborový cíl se stanovuje podle dvou klíčů. Podle Hynčíkové vychází z návrhu rozpočtu na příští rok a také z předpokladu, kolik vojáků v daném roce uniformu odloží. Letos by rozdíl mezi přijatými vojáky a těmi, kterým služba skončila nebo skončí, měl skončit v plusu 650 mužů a žen. To by byl podle Bednářové nejlepší výsledek za posledních pět let.
Loni se počet příslušníků ozbrojených sil zvýšil o 352. Od vzniku profesionální armády v roce 2005 ale byla celková bilance šestkrát záporná, píše iROZHLAS.
Náčelník generálního štábu Karel Řehka poslední dva roky opakuje, že velikost armády neodpovídá současným hrozbám, z nichž největší je agresivní politika Ruska, které čtvrtým rokem vede útočnou válku proti Ukrajině. Nové cíle armády s ohledem na čerstvé požadavky NATO počítají v příštích letech s 37.500 vojáky.
Nové lidi má do armády nalákat růst platů podle opatření, které letos v červnu schválila vláda Petra Fialy (ODS). Od 1. července se zvedly základní tarify, příplatek na ubytování i stabilizační příplatek. Další zvýšení tarifů má přijít 1. ledna, což povede k vyššímu příjmu dohromady o zhruba 8400 korun hrubého.
