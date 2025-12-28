Dovolené Čechů, Slováků a Poláků: Kdo nejvíc utrácí a kdo čeká na slevy? Překvapivé srovnání
Všichni žijeme ve střední Evropě, naše dovolené ale vypadají jinak. Cestovní agentura Invia porovnala způsoby, jak Češi, Slováci a Poláci přistupují k cestování, a zjistila, že každý národ má poměrně odlišné zvyklosti. Zatímco Poláci utrácejí zdaleka nejvíce, Češi naopak vyhledávají slevy a kvůli výhodné nabídce se nebojí vyčkávat až do posledního momentu.
První rozdíl je vidět hned u způsobu nákupu zájezdů. Pouhých 25 procent Čechů využívá nabídky first minute, tedy nákup s několikaměsíčním předstihem. Oproti tomu ze všech tří národů nejvíce využívají last minute nabídky, kde se mohou objevit výrazné slevy.
Právě cenová senzitivita a „vyčůranost“ je podle sociologa Jakuba Bielawskiho pro Čechy typická. „Promítá se to v tom vytěžit opravdu maximum, získat co nejlepší hodnotu za ty peníze (…) proto vyčkávají s dovolenými na last minute,“ popsal, jak se chovají Češi.
To Poláci volí naprosto opačný přístup, nejčastěji ze Středoevropanů využívají first minute nabídky. „To značí, že naši polští cestovatelé nejvíce plánují svoji dovolenou v předstihu. Jsou rádi, když dopředu ví, kam budou cestovat, všechno si pečlivě zorganizují,“ vysvětluje ředitel Invie Jan Foret s tím, že třetí zmínění, Slováci, nejsou vyhranění ani jedním směrem.
Poláci si dopřávají
Výrazně se způsobem nákupu zájezdu souvisí i cena, jakou jsou jednotlivé národy ochotny za dovolenou dát. Invia porovnala Řecko, Turecko a Egypt, které jsou oblíbené jak u Čechů, tak u Poláků a Slováků.
„Češi utrácejí za dovolenou nejméně, je to v průměru 51 000 korun,“ sdělil obchodní ředitel Invie Radek Šafařík. Tato částka je za celou rodinu. „Uprostřed jsou Slováci a nejvyšší průměrná cena, která, musím říct, nás relativně překvapila, jak je vysoká, je v Polsku, a to 67 tisíc korun,“ dodal a upozornil, že to je o třetinu více než u Čechů.
I tento rozdíl má své důvody. Poláci si podle zástupců Invie k zájezdům velmi často rovnou kupují organizované výlety, kterých navíc volí několik. To Češi vyčkávají a koupí si obvykle maximálně jeden u delegáta na hotelu.
Poláci si navíc daleko častěji než Češi půjčují auta a objednávají si nadstandardní služby v letadle. Čeští cestovatelé oproti tomu podle Šafaříka možná často ani neví, že si v letadle mohou objednat rozsáhlý catering.
Rozdíl je i ve způsobů trávení dovolené, který přímo souvisí s výlety. „Češi i Slováci chtějí hlavně hodně relaxovat, na své dovolené si chtějí užívat pláže a bazénů hotelového komplexu, chtějí možná zažít nějaké animační programy,“ říká Foret. Kdežto Poláci podle něj chtějí destinaci projet a poznat.
V čem jsou ale všechny tři národy podobné, je způsob cestování do destinace a nárok na služby v hotelu. 90 procent Čechů, Slováků i Poláků volí letecká spojení a preferují all inclusive nabídky. Drobný rozdíl je jen v tom, že Slováci nejvíce koukají na hvězdy. Slováci a Češi pak mají raději delší pobyty než Poláci.
Hledá se náhrada Chorvatska
I z hlediska oblíbených destinací je to u Čechů, Poláků a Slováků podobné. Nejčastěji lidé cestující do Řecka, Turecka a Egypta, přičemž v Řecku vítězí Kréta, Rhodos a Zakynthos. V Egyptě mají Češi více rádi Marsa Alam, Slováci Hurghadu.
Tyto destinace jsou mezi Čechy, Poláky a Slováky poměrně konzistentní. Ale u Čechů přeci jen určitá změna nastala, začali hledat alternativu za Chorvatsko, které z pohledu některých lidí začíná být příliš drahé. „Neznamená to, že by Češi zanevřeli na Chorvatsko,“ podotkl Šafařík a jedním dechem dodal, že na trhu se objevily levnější destinace jako Albánie či Černá Hora. „Pro část Čechů jsou tyto destinace, ať už leteckou dopravou nebo vlastním autem, alternativou právě k dříve kupovanému v Chorvatsku.“
Polští cestovatelé naopak začali ve větší míře objevovat Maltu a Portugalsko, což nejsou přímo plážové destinace. „Ale jsou to typicky poznávací destinace,“ vysvětluje Šafařík, že to odpovídá lásce Poláků k výletům.
