ONLINE a ŽIVĚ: Tiskovka povodňové komise k extrémním srážkám. A Fiala svolal krizový štáb

Lesy ČR nedoporučují kvůli dešťům a větru vstup do lesů, hrozí vývraty stromů

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) nedoporučuje lidem při očekávaných silných deštích spojených s větrem vstup do lesů. Kvůli počasí hrozí vyvrácení stromů z podmáčené půdy, ve svažitých oblastech sesuvy půdy. Menší toky se mohou rozvodnit. Lesníci a vodohospodáři podniku budou do neděle držet pohotovost. ČTK to dnes řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v Česku.

Předpověď meteorologů na vydatné srážky platí do neděle pro celou Českou republiku. Nejvíce pršet má v Jeseníkách, kde by do konce týdne mohlo spadnout až 400 litrů vody na metr čtvereční, což představuje více než stoletou vodu.

„Upozorňujeme a žádáme, aby lidé důkladně zvážili, zda se v takovém počasí vydat do lesa, a zejména do svažitého terénu, kde může dojít během těchto dní k sesuvu půdy. O víkendu se navíc očekává silný vítr, takže se mohou podmáčené stromy snadno vyvrátit,“ uvedl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík.

Kromě lesníků jsou v pohotovosti i vodohospodáři podniku, protože i na drobných vodních tocích spravovaných Lesy ČR mohou nastat bleskové povodně. „Pohybovat se v blízkosti koryt toků a sledovat zvyšování hladiny například z mostů, břehů nebo propustků rozhodně není bezpečné,“ uvedl výrobně-technický ředitel LČR Libor Strakoš.