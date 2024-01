ŽIVĚ Policie o zásahu na FF: Dva dopisy na rozloučenou! Postup byl správný, uvedl úřad vnitřní kontroly

„Chci říci, že Policie ČR touto tiskovou konferencí pokračuje v aktivní komunikaci. Cílem je zodpovědět co možná nejvíc relevantních otázek. Velmi dobře si uvědomujeme, jakou máme odpovědnost vůči veřejnosti, ale zejména vůči rodinám zavražděných a zraněných obětí,“ uvedl na úvod konference policejní ředitel Martin Vondrášek. Požádal média, aby rozlišovala mezi tím, co policisté mohli a měli vědět v operační fázi, která trvala tři hodiny, a mezi tím, co se ví nyní, s odstupem 19 dnů.

Slovo si následně vzal šéf úřadu vnitřní kontroly Michal Tikovský. „Úřad hodnotí, zda jsou postupy v souladu s vnitřními předpisy. Je nutné přihlížet k tomu, s jakými skutečnostmi pracovali policisté v daném místě a čase,“ nechal se slyšet. Uvedl, že úřad zkoumal celkem čtyři olbasti - úkony a opatření předcházející střelbě, postup policistů do chvíle úmrtí střelce, postup policistů po úmrtí střelce a postup na úseku zbraní a materiálu. Tikovský popsal, jak zásah minutu po minutě probíhal.

„Úřad konstatuje, že zásah proti aktivnímu stelci byl profesionální a rychlý. Postup při evakuaci byl rychlý a správný a nijak se nevymykal zásadám při útoku střelce. Po útoku byl naplno využit zdravotnický výcvik policistů, první ošetřování raněných začalo 15:12, 13 minut po oznámení střelby, a zachránilo mnoho životů,“ nechal se slyšet Tikovský.

„Postup policistů krajského ředitelství Středočeského kraje na úseku zbraní byl v souladu s právními předpisy, dále probíhá prověřování dalšími subjekty,“ dodal. „Úřad vnitřní kontroly nezjistil pochybení v postupu příslušníků policie. Postup byl v souladu s platnými právními předpisy, byl rychlý a profesionální. I přesto lze do budoucna doporučit vhodnější krizovou komunikaci s dotčenými úřady, v tomto případě vedením fakulty. Nebylo přímo informováno vedení fakulty, ale pouze zaměstnanci, s nimiž policisté hovořili,“ dodal.

Nejpalčivější otázky

Náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování pražské policie Vojtěch Motyka pak odpověděl na několik otázek, na něž se veřejnost opakovaně táže.

Jaký měl vrah motiv? „Motiv je stále v rámci prověřování, proto není možné dále uvést nějaké bližší informace či spekulovat. V souvislosti s Klánovicemi jsme vztahový motiv vyloučili.“

Jak je to s dopisem na rozloučenou? „Mohu uvést, že byl nalezen dopis v trvalém bydlišti podezřelého v obci Houstoň a dále byl totožný dopis nalezen u podezřelého na filozofické fakultě. K obsahu se v tuto chvíli nebudeme vyjadřovat, je to otázka dalšího prověřování.“

Léčil se vrah na psychiatrii? „Zda byl střelec psychiatrickým pacientem, je otázka prověřování, kterou nebudeme blíže komentovat.“

Jaké zbraně měl k dispozici? „K tomu mi dovolte uvést, že aktuálně ještě není hotová kompletní balistická expertiza. Mohu blíže uvést, že podezřelý střílel v Klánovickém lese z jednoho druhu zbraně, která byla totožná se zbraní, která byla nalezena v bydlišti podezřelého v obci Houstoň.“

Kdy a kde podezřelý kupoval zbraně a munici? „To je otázka prověřování, mohu uvést, že podezřelý získal zbraně legálně a ty nakoupil v průběhu roku 2023. S tímto je logicky spojena otázka, kde podezřelý získal finančí prostředky na nákup, to je opět součástí prověřování a nelze to blíže zmiňovat. Je to otázka komplexního šetření, pracujeme s verzí, že si pořídil půjčku.“

Jak to bylo se střelcovou sebevraždou? „Mohu potvrdit, že se podezřelý zastřelil vlastní zbraní.“

Podle Motyky byly vyžádán desítky znaleckých posudků, například z oblasti balistiky, chemie, genetiky, kybernetiky či soudního lékařství. Upozornil také na rozsáhlé ohledání činu, jež v Klánovicích trvalo dva dny, na filozofické fakultě pak od 21. prosince od 19 hodin do 9 hodin ráno následujícího dne. „Na filozofické fakultě bylo zajištěno až 480 stop, které se musí vyhodnocovat, nejvíc bylo balistických stop,“ dodal Motyka.

Pochybení?

Kvůli zásahu na univerzitě se objevila kritika zejména na sociálních sítích, lidé upozorňovali například na možné podcenění situace ze strany policistů. Policie dostala ve čtvrtek 21. prosince po poledni informaci o tom, že mladík z obce Hostouň odjel do Prahy s tím, že si chce vzít život. O 25 minut později v obci nalezla mrtvého otce podezřelého, po jeho synovi poté vyhlásila pátrání. Policie pak zjistila, že student bude mít přednášku v Celetné ulici v Praze. Evakuovala proto tamní objekt filozofické fakulty, střelba byla ale následně hlášena z nedaleké hlavní budovy na náměstí Jana Palacha.

Policie na základě balistiky později spojila pachatele z univerzity, kde 21. prosince zastřelil 14 lidí a pak i sebe, také s případem dvojnásobné vraždy v Klánovickém lese na okraji Prahy z 15. prosince, při níž zemřel muž a jeho dvouměsíční dcera.