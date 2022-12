Uvidíte i tahy štětcem na Slovanské epopeji. České skvosty dostaly unikátní digitální podobu

Vrcholná díla českého umění nikdy nebyla dostupnější. U příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie se podařilo vytvořit rozsáhlou digitální výstavu The Heart of Czechia, v rámci které si na platformě Google Arts & Culture můžete prohlídnout stovky obrazů a dalších děl od českých umělců ve vysokém rozlišení. Třeba taková Slovanská epopej je zachycená natolik detailně, že na ní uvidíte až jednotlivé tahy štětcem.

Na projektu spolupracovaly přední kulturní instituce, mimo jiné Národní galerie, Národní muzeum, Národní divadlo nebo Galerie Hlavního města Prahy. Celkem se jich zapojilo 19 a podařilo se digitalizovat více než 2500 různých děl a artefaktů. Mezi nimi i špičky české výtvarné tvorby, jako jsou obrazy od Františka Kupky, Toyen nebo Emila Fily.

Nejde však jen o obrazy. Sbírka je rozdělena do tří kategorií – umění, architektura a design. Lidé si tak mohou virtuálně prohlédnout třeba interiér brněnské Vily Tugendhat. Nebo slavnou kostru velryby v pražském Národním muzeu, a to aniž by museli opustit pohovky svých obývacích pokojů. Nechybí ani více než 20 tzv. Street View pohledů ze zásadních míst české kultury.

Zlatým hřebem je ale digitalizovaná celá Slovanská epopej, nejslavnější dílo českého malíře Alfonse Muchy. Kamerám se ji podařilo zachytit v ultra vysokém rozlišení, ačkoliv jsou tyto obrazy ohromné – největší měří přes 6 x 8 metrů. Každý jeden obraz si lze prohlédnout v rámci digitální sbírky z jakéhokoliv místa na světě a přiblížit si jej až na takové detaily, že uvidíte jednotlivé tahy štětcem. Google podotýká, že tyto obrazy jsou jedny z největších na celém světě, které kdy snímal.

Pro Česko je vznik sbírky, navíc takto rozsáhlé, poctou, dosud dostávaly přednost exponáty slavných světových kulturních institucí, například Louveru. Tuzemské umění ale bylo vyhodnoceno jako natolik mimořádné, že si také zaslouží zvěčnění. V souboru nechybí ani dočasné výstavy, například Flower Union u příležitosti českého předsednictvím v centru DOX.

„Tato digitální sbírka je odkazem na jedinečnou českou kulturu a umění, se kterými se nyní budou moci jednoduše seznámit lidé po celém světě. Jsem velmi rád, že jsem mohl tento projekt v rámci našeho předsednictví v Radě Evropské unie svou záštitou podpořit a pomoci tak šířit povědomí o rozmanitosti a kráse českého kulturního dědictví,“ hodnotí sbírku ministr pro evropské záležitosti, Mikuláš Bek (STAN).

Šéfka české, slovenské, maďarské a rumunské pobočky Googlu Taťána le Moigne připomněla v této souvislosti začátky celé myšlenky. „Přežije-li kultury, přežije národ. Jistě všichni známe citát manžela Medy Mládkové, významné mecenášky českého umění (…) Velmi si pamatuji na rok 2011, protože to bylo právě české Muzeum Kampa, jehož díla byla digitalizována,“ vzpomínala ředitelka, jak digitalizace umění v Česku začínala.