Částečně nebo úplně roztátý sníh, který v uplynulých hodinách napadl v Česku, může při poklesu teplot namrzat. Tvorba náledí a zmrazků hrozí ve všech krajích minimálně od dnešního odpoledne do sobotního rána, informoval Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ). Podle něj by lidé měli počítat se stejným nebezpečím i během dalších večerů a nocí. Polevit by mělo až s oteplení, které se čeká počátkem příštího týdne.