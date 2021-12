Vydatnější sněžení ve východní polovině Čech bude podle meteorologů trvat až do pátečního rána. Do té doby tam napadne dalších pět až 20 centimetrů sněhu, přičemž nejvyšší nová sněhová pokrývka se čeká v Jihomoravském kraji. Sněžit bude nadále i v západní polovině území, proti východní části tam ale napadne do rána méně sněhu, maximálně pět centimetrů.

Děkujeme za pozornost našemu online sněhovému zpravodajství, situaci pro vás budeme nadále sledovat a s čerstvými sněhovými novinkami se přihlásíme opět v pátek ráno.