Česko ve čtvrtek zasypala patrně největší sněhová nadílka dosavadní meteorologické zimy. Dopravu na silnicích komplikoval čerstvě napadaný sníh, místy provázený námrazou a silným větrem. Nejhorší situace byla dopoledne na jihu Moravy. Problémy měla hlavně nákladní auta, autobusy na některých linkách nabíraly velké zpoždění. Policisté od rána evidovali zvýšený počet nehod, které se ale zatím obešly bez vážnějších následků. Například v Bystrém u Poličky srazil kamion s autobusem,v němž cestovalo osm pasažérů a řidič. Autobus pak visel nad potokem. A odpolední let z Londýna do Brna přistál nakonec ve Vídni. Podle meteorologů bude ve východní polovině republiky vydatněji sněžit až do pátečního rána. Situaci nejen na silnicích jsme na Blesk.cz sledovali online.