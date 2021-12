Policie v Královéhradeckém kraji, kde od dnešního rána sněží, evidovala do dnešních 13:00 celkem asi deset nehod. Nejvíce se jich stalo na Trutnovsku. Všechny nehody se obešly bez vážnějších následků. ČTK to řekla mluvčí policie Šárka Pižlová.

Občasné sněžení dnes zasáhlo celý Královéhradecký kraj. Meteorologové předpovídají, že ve východní části kraje by mohlo být sněžení po zbytek dne i vydatnější a mohlo by napadnout pět až deset centimetrů sněhu. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly.