V Libereckém kraji o víkendu zahájí provoz první lyžařská střediska. Vyrazit bude možné na Ještěd, do Jizerských hor i Krkonoš. Na sjezdovkách leží až 60 centimetrů sněhu, v kombinaci přírodního a technického, vyplývá z informací od provozovatelů areálů. Vyšší jsou ceny skipasů, areály zdražily v průměru o 10 až 20 procent. Podmínkou pro prodej skipasů u dospělých, pokud nemají výjimku, je navíc očkování proti koronaviru nebo prodělání nemoci covid-19 v předchozích 180 dnech. U dětí od 12 do 18 let stačí PCR test provedený v posledních třech dnech, mladší děti se nemusí prokazovat ničím. Upravené stopy mají v horách i běžkaři, ani ti žádné potvrzení nepotřebují.

Sezonu jako první už v pátek ráno zahájí Rejdice na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. "Budeme v provozu každý den včetně večerního lyžování. Už jsme dvakrát rolbovali kopec, ještě má připadnout nějaký sníh, takže se to promíchá a myslím, že podmínky budou velice dobré," řekl dnes ČTK majitel areálu Martin Martínek.

V pátek večerním lyžováním zahájí sezonu Ještěd v Liberci. Za umělého osvětlení bude poprvé v historii areálu možné lyžovat na loni vybudované sjezdovce Nová Skalka dlouhé 1,5 kilometru. V minulých sezonách pro večerní lyžování sloužil asi 380 metrů dlouhý svah F10. "Vybudování Nové Skalky byl zásadní krok vpřed pro celý lyžařský areál na Ještědu. A tím, že na ní letos veřejnosti představíme parádní večerní lyžování, stane se ještě mnohem atraktivnější," uvedl ředitel areálu Jakub Hanuš.

V sobotu zahájí sezonu největší středisko kraje v krkonošské Rokytnici nad Jizerou. I tam to ale bude zatím jen částečně a navíc pouze na víkend. "Samozřejmě nebude k dispozici celých 14 kilometrů na Lysé hoře – Horní Domky, ale každý metr sjezdovky se počítá," řekl ředitel areálu Vít Pražák. Skiareál na sobotu a neděli otevře část modré sjezdovky od vratné stanice lanové dráhy Horní Domky a vlek Kaprun II. Znovu v provozu by pak měl být areál od 18. prosince.