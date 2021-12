Na silnicích na většině míst Zlínského kraje leží rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy na Vsetínsku jsou po chemickém ošetření převážně holé a mokré, mohou však namrzat. Také tam je proto při jízdě na místě opatrnost. Silnice nižších tříd v horských oblastech Vsetínska pokrývá uježděný sníh.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou oblačno a zataženo bez srážek, vane slabý vítr. Na Zlínsku se místy vyskytují mlhy. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia. Do dnešních 08:00 platí v kraji výstraha meteorologů před vydatným sněžením, kteří předpokládali, že za 24 hodin může napadnout sedm až 15 centimetrů sněhu.