Nejvyšší žalobce Zeman končí kvůli tlakům Benešové. Kauzu Vrbětice to „nezasekne“, věří

Autor: trm, vei -

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman končí ve funkci. Rezignaci poslal vládě, oznámil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Zeman skončí k 30. červnu. Nejvyššího žalobce v poslední době tvrdě kritizovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) kvůli kauze Vrbětice. Původně mluvila, že na Zemana podá kárnou žalobu. Právě tlak Benešové Zeman zmínil jako jeden z důvodů. Sledujte přímý přenos tiskové konference.

„V poslední době pociťuji, že dochází k silnému tlaku ze strany ministryně spravedlnosti na moji osobu,“ řekl Pavel Zeman na mimořádném brífinku s tím, že o rezignaci přemýšlel už dřív, ve funkci ale zůstal především kvůli Vrběticím. Teď je kauza zveřejněná, Zeman se nebojí, že by se „zasekla“. „Byl jsem zvyklý tyto tlaky snášet a odrážet. V současné době ale věnuji velkou část svých sil a času na odrážení těchto útoků. Je to přesně čas, který bych měl věnovat státnímu zastupitelství,“ doplnil. „Nerad bych se pitval v podrobnostech. Některé věci, myslím, že už jsou trochu za hranou,“ nechtěl přiblížit konkrétní tlaky. Rezignaci zvažoval už dřív Vloni na podzim se Zeman ucházel také o post soudce Evropského soudu pro lidská práva. Pozici nezískal. Už tehdy prý nejvyšší státní zástupce uvažoval o rezignaci. Tu nakonec před pár týdny podle jeho slov zbrzdila také kauza Vrbětice. „Býval bych dal možná tuto rezignaci dříve,“ řekl Zeman. „Nemám obavy, že by ta kauza nepokračovala,“ dodal. „Patřilo to k těm těžším okamžikům,“ řekl ke kauze Vrbětice. Po svém odchodu z křesla nejvyššího státního zástupce chce zatím zůstat v Brně na nejvyšším státním zastupitelství. „Zůstanu státním zástupcem a pak budu přemýšlet o další činnosti. V současné době zatím žádný plán nemám,“ řekl Zeman ke své budoucnosti. Nevyloučil přitom, že by se chtěl posunout někam výš.

„Pavel Zeman si tu důvěru odpracoval. Odstranil problémy spojené s průtahy v politických kauzách. Zaslouží si být vnímám jako úspěšný nejvyšší státní zástupce,“ zhodnotil pro ČT 10,5 roku práce Pavla Zemana bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09), který kdysi Zemana navrhl vládě ke jmenování.

Zemanovi vyčítá ale to, že odchází pod tlakem ministryně spravedlnosti, která by měla podle Pospíšila odstoupit.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) podle svých slov o Zemanově rezignaci do poslední chvíle nevěděla. „Rezignace Pavla Zemana na funkci nejvyššího státního zástupce pro mě byla překvapením. Dozvěděla jsem se o ní dnes ráno, 14. května 2021, z Úřadu vlády. Nicméně jeho rozhodnutí respektuji,“ reagovala Benešová ve svém prohlášení, které mají Blesk Zprávy k dispozici.

Zeman rezignační dopis neposlal ani na ministerstvo spravedlnosti. Benešová proto nechce zatím ani komentovat jeho případného nástupce a dávat další prohlášení. „Vzhledem k tomu, že jsem rezignaci nejvyššího státního zástupce neočekávala, nebyla doručena na Ministerstvo spravedlnosti, a navíc Pavel Zeman do 30. června 2021 zůstává ve funkci, jméno jeho nástupce s ohledem na výše uvedené sdělím až následně,“ uvedla Benešová.

Ministryně spravedlnosti před pár dny Zemana kritizovala za jeho vystoupení na tiskové konferenci ve Strakově akademii, kde po setkání s ministry informoval o vyšetřovaní výbuchů muničního skladu ve Vrběticích z roku 2014, do kterých měli být zapojení ruští agenti tajné služby GRU.

„Pavel Zeman je špičkový právník a profesionál. Děkuji mu za roky práce pro Českou republiku, mimo jiné i za spolupráci v kauze Vrbětice. Přeji mu hodně štěstí v osobním i pracovním životě,“ reagoval na rozhodnutí Zemana skončit v úřadu vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka by stávající vláda neměla už místo po Pavlu Zemanovi obsazovat. „Měl by proběhnout sofistikovaný výběr. Nemyslím si, že by to bylo vhodné dělat teď několik měsíců před volbami,“ řekl Michálek ČT.

Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana bylo v poslední době vidět, pod jakým tlakem Zeman pracuje.

„Nejvyšší státní zástupce P. Zeman se vzdal své funkce. Oficiální důvody nejsou ještě známé, ale všichni dlouhodobě vidíme, jak obrovskému tlaku vládních politiků musel čelit. Ten vyvrcholil nedávným záměrem ministryně Benešové podat na něj kárnou žalobu za vyjádření k Vrběticím,“ okomentoval ohlášení odchod Zemana.

Podle šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky házela Benešová Zemanovi v poslední době klacky pod nohy.

„Pracovat pod stále se stupňujícím tlakem, bez důvěry a podpory nejde v žádné profesi, ministryně Benešová v posledních týdnech šla za hranu a házela klacky pod nohy nejvyššímu státnímu zástupci! Lidsky rozumím Pavlu Zemanovi, že se pro tento krok rozhodl, děkuji za jeho práci,“ napsal Jurečka na twitteru.

Podle prezidenta Unie státních zástupců si Zeman ke svému odchodu nevybral vhodnou dobu. Za práci mu ale Jan Lata ve svém prohlášení poděkoval.

„Pavel Zeman strávil ve funkci nejvyššího státního zástupce nejdéle ze všech, více než deset let. S jeho érou zůstane spojeno výrazné posílení důvěryhodnosti i sebevědomí státního zastupitelství a za to mu patří poděkování. S ohledem na současnou nestabilní společenskou a politickou situaci však načasování jeho rezignace nepovažuji za šťastné,“ reagoval.

Nového státního zástupce jmenuje a odvolává podle zákonů na návrh ministra spravedlnosti vláda.

Jako o možném nástupci Pavla Zemana se spekuluje také o bývalém poslanci ČSSD, náměstkovi Benešové a účastníku takzvané lánské schůzky Jeronýmu Tejcovi.

V minulosti se objevovaly spekulace, že by mohl být nejvyšší státní zástupce odvolaný. Koaliční ČSSD ale hrozila tím, že pokud by k takovému kroku došlo, opustí menšinovou vládu Andreje Babiše.

„Na toto bude sociální demokracie velice citlivá. Pokud by se mělo hlasovat o odvolání nejvyššího státního zástupce, tak to bude poslední hlasování této vlády. Pro nás by to byl důvod z vlády odejít,“ reagoval Hamáček v dubnu 2019.