Marie a Kateřina pokládají svoje seznámení za osudové. Proběhlo na internetové seznamce. Ačkoliv Marie zásadně neodpovídala na pokusy o seznámení profilům, kde nebyla fotografie, Katce odpověděla. Nyní jsou spolu už tři roky a vychovávají společně dvojvaječná dvojčata. Jejich biologickou matkou je Marie, ale Kateřina je bere jako svoje vlastní. Prožívala s Marií její ranní nevolnosti, těhotenství, čekala na ni před porodním sálem.

Maminka Vlaďka: Bála jsem se, že nebudu mít vnoučata

Marie a Katka nejprve vypráví o tom, jak přišly na svou odlišnou orientaci. „Já pocházím z této malé vesnice a vlastně už od dětství jsem věděla, že je něco jinak. Rodičům jsem to tajila, než jsem se s tím vnitřně smířila. Největší problém pro ně nebylo, že jsem lesba, ale měli strach, že nebudou mít vnoučata,“ přiznala Kateřina Blesk Zprávám.

Vlaďka (50), maminka Katky, to potvrzuje. „Vzpomínám si, že jsem se jí zeptala, zda si je jistá. Za manžela mohu říci, že jsme rádi, že máme zdravé dítě, které nekrade, nefetuje a že má jinou orientaci? Za to ji přece nebudu odsuzovat,“ vzpomíná Vlaďka s tím, že okolí si do ní párkrát rýplo, že se babičkou nikdy nestane.

„A vidíte, dočkala jsem se,“ směje se Vlaďka. Navíc Katka a Marie chtějí mít ještě další děti.

„Babi, jak jsi reagovala na to, že jsem teplá?“

Marie přišla na svou homosexuální orientaci až později. Předtím měla vztahy s muži, byla vdaná, pak se zamilovala do ženy. Ani ji rodina nijak neodsoudila.

„Babi, budeš říkat, jak jsi reagovala, když jsem ti řekla, že jsem teplá," sděluje Marie před rozhovorem své babičce Růženě bezprostředně. Tu nic nezaskočí, nejprve upozorní, že se na ni musí mluvit nahlas, a pak přiznává: „Já jsem byla poslední z rodiny, kdo to nevěděl, než se mi Maruška svěřila. Řekla jsem jí, že na ni přece nebudu vystrkovat rohy, kvůli jiné orientaci, protože všechny svoje vnoučata miluju stejně."

Svých pravnuček se Růženka nemohla dočkat, kvůli pandemii koronaviru je od Vánoc neviděla. „Přejte svým dětem hodně štěstí v životě, ať si to zařídí, jak chtějí, je jedno, koho milují. Podívejte, jaká máme krásná pravnoučátka,“ vzkazuje Růžena nejen své generaci.

Marie a Katka: Žijeme každý den v nejistotě

Marie a Katka uzavřely registrované partnerství. „Registrovaly jsme se hlavně proto, protože žádnou jinou možnost nemáme, tak jsme vzaly zavděk registrací. Chtěly jsme vyjádřit, že k sobě patříme, že jsme rodina,“ uvádí Marie. Jediná výhoda registrace podle ní je, že si její partnerka může děti odepsat z daní.

„Jenže každý den žijeme v nejistotě. Pokud se s mojí partnerkou něco stane, já nemám na děti nárok, ačkoliv se mnou vyrůstají a odmalička se o ně plnohodnotně starám,“ zvážní Kateřina.

„Manželství by bylo ochranou pro naše děti. Když umřu, děti zůstanou někde v děcáku. Oni by tam zřejmě nezůstaly napořád. Proběhl by asi soud, který by určil, kam půjdou, ale Katka by je nedostala. Děti ji berou jako mámu, mají svůj domov. Já nechci žít v nejistotě, že někdo vezme naše děti druhé mámě a vezme jim domov,“ obává se Marie. Verču (23) a Kačku (18) vychovaly dvě ženy: Jak se žije homosexuálním rodinám v Česku?

Za manželství pro homosexuální páry bojuje i Katčina maminka Vlaďka, v malé obci je starostkou. „Chci rozhodně manželství pro všechny. Kdyby, nedej Bože, jedna onemocněla, nebo něco horšího, tak aby se druhá nemohla o děti starat. Chci, aby měly stejné možnosti jako heterosexuální páry,“ říká pevně Vlaďka.

„Je pro nás důležitý i ten název - manželství. Už jsem zaslechla, zda by nám nestačila jen ta práva a jmenovalo by se to jinak. Proč pořád musíme někoho škatulkovat? Jsme úplně normální lidé a rodina a chceme, aby nás tak ostatní brali,“ rozhorlí se Marie.

„Manželství pro všechny by také vyřešilo nejistotu Katky, ale i našich dcer v případě našeho rozchodu. Katka je plnohodnotným rodičem a naše děti ji také tak vnímají, proto mají právo se spolu vídat i v případě našeho odloučení, stejně tak by dcerám měl automaticky vznikat nárok na výživné,“ dodává ještě Marie.

Novela už leží dva roky ve sněmovně

V květnu ale uplynuly už dva roky od předložení novely zákona, která by gayům a lesbám umožnila vstoupit do manželství se všemi jeho právy a povinnostmi. 12. června 2018 ho předložilo 46 poslanců a poslankyň napříč politickým spektrem, souhlas s ním vyslovila vláda, podporuje ho Rada vlády pro lidská práva i předseda vlády Andrej Babiš (za ANO).

Sněmovna o zákoně dvakrát jednala, ale ani jednou nehlasovala. Manželství pro všechny si přitom podle průzkumu agentury Median přeje 96 % gayů a leseb u nás a celkem jej podporuje 67 % Čechů a Češek. Mezi lidmi do 34 let věku je to dokonce 75 %. Za poslední dva roky legalizovaly manželství pro všechny čtyři další země na světě - Rakousko, Tchaj-wan, Ekvádor a naposledy Kostarika. Dohromady ho už uzákonilo 29 zemí.

Tedy kromě Česka. Marii a Kateřině ke štěstí nic nechybí. Mají zdravé děti a rodinu, která je podporuje. Ale i tak musí i nadále žít v nejistotě.

Podívejte se na celý rozhovor s Marií, Kateřinou, Růženou a Vlaďkou. Jak partnerky reagují na dotazy, kdo je v jejich páru táta a kdo máma? A co vzkazuje Vlaďka rodičům, jejichž děti se jim svěří, že mají odlišnou sexuální orientaci? Zjistíte ve videu: