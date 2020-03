Izolační místnosti, žádný speciální režim: Jak jsou na tom pacienti nakažení koronavirem?

Čtyři pacienti, kteří jsou na Bulovce hospitalizováni, protože se nakazili koronavirem, nemají podle Roháčové žádný speciální režim. Jsou v izolačních místnostech, mají prý ale jen teplotu a mírný kašel. Na Bulovku bude podle primářky nejspíš převezena i žena s koronavirem, která je zatím v ústecké nemocnici. Na Bulovce je nyní i dalších pět lidí, kteří čekají na vyloučení nákazy – jeden z nich byl v kontaktu s nakaženými, další čtyři se vrátili z rizikových oblastí. Na oddělení se vejde celkem 20 pacientů.

Vyléčení pacienti budou podle Roháčové po souhlasu krajského epidemiologa a dvou negativních výsledcích testů propuštěni do domácí karantény. Testy se jim budou dělat v rozmezí dvou nebo tří dnů.

Preventivně testovat obyvatele podle primářky není třeba. „Pokud člověk nemá žádné příznaky ani se nevrátil z rizikové oblasti, je to naprosto zbytečné,“ uvedla. „V současné době se setkáváme s mnohonásobným nárůstem zájmu ze strany občanů. Denně volají stovky lidí a některý den fyzicky přijdou i desítky, že chtějí pro jistotu testovat. Nic takového není třeba,“ dodala.

S největší pravděpodobností by podle Roháčové do konce týdne měly být spuštěny takzvané domácí odběry, kdy by záchranka nabrala pracovníka z odběrového místa a odvezla by ho k pacientovi s podezřením na nákazu, čímž by se ulehčilo zejména nemocnicím mimo Prahu.

Koronavirus ONLINE: Již pět případů v Česku. Holčička (9) z Bulovky má negativní test Nový koronavirus Covid-19, jenž vyvolává onemocnění s podobnými příznaky, jako má chřipka (horečka, kašel, potíže s dýcháním), se šíří extrémně rychle. Dorazil i do Česka, Vojtěch v neděli informoval o prvních třech nakažených. Jedním z nich je profesor České zemědělské univerzity, který se vrátil z univerzity v Udine, dalším lyžař, jenž byl s manželkou a čtyřmi dětmi v Alpách na severu Itálie, a třetí je americká studentka, která s kamarádkou přijela z Milána.

Čtvrtou nakaženou, kterou potvrdili v pondělí, je 53letá Češka z Děčínska, jež s nakaženým lyžařem pobývala ve stejném hotelu v severní Itálii. Ta jediná je hospitalizovaná v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, českého lyžaře převezli z Ústí do Prahy.

V úterý 3. března pak Vojtěch potvrdil pátý případ – je jím kamarádka nakažené Američanky, 21letá studentka z Ekvádoru. „Test byl původně negativní, po dvou dnech poměrně jasně pozitivní. Žena byla už od soboty v izolaci, takže k žádnému dalšímu kontaktu nedošlo,“ uvedl ministr. Není podle něj proto možné testovat lidi jen preventivně, na vyžádání. Musí být pod dohledem akreditovaných laboratoří.

Testovali i holčičku

Čtyři nakažení jsou pod dohledem v pražské Nemocnici Na Bulovce. Tam byla v pondělí převezena také holčička (9) s příznaky koronaviru, jak zjistily Blesk Zprávy. „Potvrzuji, že u nás v nemocnici čeká na vyšetření devítiletá holčička. Byly jí odebrané vzorky a odeslané do laboratoře,“ potvrdila Blesk Zprávám informaci mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová v pondělí kolem třetí odpoledne. Vojtěch v úterý ráno uvedl, že její testy byly negativní.

Celkem bylo v ČR testováno 236 lidí, na 16 výsledků se čeká. Kolik z nich bylo dětí, primářka Roháčová nevěděla. „Každopádně u dětí jsou ty průběhy opravdu velmi lehké,“ dodala.