Meteoroložka Dagmar Honsová v pořadu Epicentrum upozornila, že se situace s vichrem v Česku již bude přece jen zklidňovat.

„Na celém území Česka v průběhu včerejšího, ale i dnešního dne, foukal silný vítr, který v horských oblastech i nížinách dosahoval vichřice. Nejsilnější vítr byl naměřen na Sněžce, kde v nárazech dosáhl intenzity 184 kilometrů v hodině, takže orkán jak vyšitý. Situace už v průběhu noci z pondělí na úterý se malinko zlepšovala, protože nárazy větru se plně zastavovaly zpočátku noci do 90, postupně do 70 kilometrů v hodině. S větrným počasím musíme ještě v průběhu celého dnešního dne počítat, kalkulovat. Výrazněji by vítr měl začít slábnout během noci z úterý na středu. Ve středu to bude ideální vítr na pouštění draků – nárazy do 70 kilometrů v hodině,“ uvedla.

Komentovala však třeba i potíže v letecké dopravě, které orkán Sabine způsobil. Řada letů byla odkloněna, i v Praze řešili piloti problémy během přistávání. „Pokud se ty nárazy větru dostanou pod 100 kilometrů v hodině, tak už by s tím přistáním, i když je daleko obtížnější pro pilota, neměly být v 21. století takové komplikace,“ doplnila.