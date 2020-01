„Nové německé divadlo nebylo v 19. století jenom německé divadlo, ale i rakouské, maďarské a s prvky židovské kultury. Státní opera je významnou součástí kultury pražské a české. My jsme s Dvořákem, Smetanou, Janáčkem a Martinů hudební velmoc, a tak byl ten dialog strašně důležitý. Dnes se tady propadneme do roku 1888 a bude zajímavé, jestli to bude silný podnět pro to, aby se toto nádherné divadlo stalo podobným partnerem, jako bylo v minulosti,“ řekl ČTK Zaorálek.

Věří, že znovuotevření Státní opery bude „silný šťouch, který pomůže dostat do divadla možná lidi, kteří v něm dosud nebyli“. „Byl bych rád, kdyby se v divadle potkávaly nejen různé světy 19. století v malbách a architektuře s moderním světem různé techniky, ale aby se tady potkávalo různé publikum. Ta rekonstrukce je velkou šancí dát podnět české kultuře,“ dodal ministr.

Videomapping na budově zrekonstruované Státní opery. | Reuters

„Vidíme, že se podařilo zrekonstruovat jeden z nejhezčích operních domů v Evropě. Mám radost, že po Národním muzeu máme další zrekonstruovaný kulturní stánek, který nám postavili naši předci. Na řadě je nyní Nová scéna Národního Divadla, Invalidovna a začali jsme Císařské lázně (v Karlových Varech). V Národním investičním plánu máme i obnovu kulturních památek za 47 miliard korun,“ uvedl v projevu na setkání s hosty premiér Babiš.

Součástí znovuotevření Státní opery je také videomapping, který byl spuštěn 1. ledna se začátkem roku 2020. Projekce na historickou budovu potrvá už jen dnes, zhruba dvě hodiny před koncertem ji sledovaly desítky lidí. Promítání omezuje provoz na magistrále v jejím okolí. Řidiči ve večerních hodinách musejí s omezením počítat od parkoviště před Fantovou kavárnou po Václavské náměstí. Na obrazovku umístěnou u Národního muzea jsou pak promítány záběry z rekonstrukce Státní opery. Stojí zde také skupina lidí v historických oblecích a na velocipedech.

Na znovuotevření Státní opery, považované za jeden z nejkrásnějších operních domů v Evropě s vynikající akustikou a bohatou malířskou a sochařskou výzdobou, přijede mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, podle informací ČTK zhruba v 19:15. Dorazí také pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu Monika Grüttersová a velvyslanci USA, Německa, Rakouska, Francie, Polska, Izraele, Norska nebo Slovenské republiky.

Kabinet premiéra Orbána na konci loňského roku čelil protestům opozice kvůli přijetí zákona, který podle ní posiluje vládní kontrolu nad kulturou. Podle divadelníků zákon naruší jejich nezávislost a uměleckou svobodu. Podporu jim vyjádřili čeští umělci, dopis do Maďarska poslalo také Národní divadlo, jehož součástí je i Státní opera Praha.

Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů a rekonstrukce vzduchotechniky. Komplexnější opravu prodělala budova naposledy na přelomu 60. a 70. let minulého století. Při nynější generální rekonstrukci, která začala v březnu 2017, dostala například nové jevištní technologie či moderní zkušebny. Opravu mají za sebou baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Přibyla křesla, která nyní obsahují individuální titulkovací zařízení, nová je i opona.