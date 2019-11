Omlouváme se panu MUDr. Mgr. Ivanu Langerovi za to, že jsme v článku ze dne 13. 10. 2015 „Langera zadrželi kvůli korupci, policisté v kuklách ho odvezli do Olomouce“ uveřejnili zavádějící informaci o tom, že byl toho dne zadržen Policií ČR kvůli korupci. Ve skutečnosti poskytoval Policii ČR součinnost při domovní prohlídce a nebylo vůči němu vzneseno obvinění. V článku ze dne 15. 10. 2015 „Langer prý neví, proč ho vyslýchali. Véska by mohla vyprávět“ jsme nepřípadně spojili výstavbu sportovního areálu v obci Véska s událostmi ze dne 13. 10. 2015. CZECH NEWS CENTER, a.s.